مصطلحات البحث

AR
EN
  • استمتعي ببشرة ناعمة مدة 12 شهًرا* استمتعي ببشرة ناعمة مدة 12 شهًرا* استمتعي ببشرة ناعمة مدة 12 شهًرا*

    Lumea IPL 7000 سلسلة جهاز إزالة الشعر IPL مع تقنية SenseIQ 2.0

    BRI930/02

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    استمتعي ببشرة ناعمة مدة 12 شهًرا*

    اكتشفي حل IPL لدينا للحصول على بشرة** ناعمة تدوم طَويلاً. جهاز IPL Lumea بتقنية 2.0SenseIQ لدينا يرتقي بمستوى عملية إزالة الشعر المخصصة

    إكتشف كلّ المميزات

    Lumea IPL 7000 سلسلة جهاز إزالة الشعر IPL مع تقنية SenseIQ 2.0

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل IPL

    استمتعي ببشرة ناعمة مدة 12 شهًرا*

    تقليل ظهور الشعر بلطف وسرعة وفعالية

    • أجهزة الاستشعار الذكية
    • ملحق واحد
    • إمكانية االستخدام بسلك
    • 5 إعدادات لشدة الضوء
    • Lumea IPL تطبيق
    لطيف وفعال لتقليل نمو الشعر لفترة طويلة**

    لطيف وفعال لتقليل نمو الشعر لفترة طويلة**

    يستخدم جهاز Lumea IPL الخاص بنا نبضات ضوء دافئ ولطيف لوضع الشعر في مرحلة الخمول، ومنع نموه من جديد لمدة تصل إلى 12 شهرًا***.

    نتائج سريعة مع االستخدام مرة كل أسبوعين فقط

    نتائج سريعة مع االستخدام مرة كل أسبوعين فقط

    كل ما تحتاجين إليه هو 4 مرات استخدام فقط لتحقيق نتيجة تصل إلى 93% من تقليل الشعر في الساقين السفليتين****. استخدمي الجهاز مرة كل أسبوعين بعدد أربع جلسات، ثم وفِّري الوقت من خلال إعادة الاستخدام مرة واحدة شهريًا. هذا كل شيء، لا يستغرق الأمر أكثر من 11 دقيقة لتغطية كلتا الساقين السفليتين*****.

    تقنية SenseIQ2.0 إلزالة الشعر حسب احتياجاتك

    تقنية SenseIQ2.0 إلزالة الشعر حسب احتياجاتك

    تتتوفر لدينا تقنية SenseIQ2.0 التي تمنحك جلسة إزالة الشعر المخصصة لك. بفضل مجموعتنا المميزة من: أجهزة الاستشعار الذكية المحسَّنة التي تقيس لون بشرتكِ وتدعمكِ في اختيار الإعداد المناسب للاستخدام المريح، وملحق واحد مصمم لكل منحنى من منحنيات جسمكِ، فضلاً عن تطبيق Philips Lumea IPL.

    ملحق واحد مصمم ليناسب جسمك

    ملحق واحد مصمم ليناسب جسمك

    ملحق الجسم منحنٍ إلى الداخل لملامسة البشرة على النحو الأمثل عند معالجة مناطق كبيرة مثل الساقين. كما يسرِّع المعالجة باستخدام أكبر فتحة صممناها.

    فعالية مثبتة سريريًا

    فعالية مثبتة سريريًا

    تم تطوير Philips Lumea بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية لضمان الاستخدام الآمن*******، وتم اختباره مع أكثر من 3000 امرأة، وتم تأكيد تقديمه أداءً مثبتًا سريريًا وأنتِ تشعرين بالراحة في منزلكِ. تم اختياره بواسطة أكثر من 5.5 ملايين مستهلك حول العالم.

    تطبيق Philips Lumea للحصول على تجربة تقنية IPL المخصصة

    تطبيق Philips Lumea للحصول على تجربة تقنية IPL المخصصة

    يأتي Philips Lumea IPL مزودًا بتطبيق مع خطوات إرشادية تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من تقنية IPL.

    مناسب لمجموعة متنوعة من ألوان البشرة والشعر

    مناسب لمجموعة متنوعة من ألوان البشرة والشعر

    تتطلب تقنية IPL تباينًا بين الأصباغ في لون الشعر ولون البشرة ومن ثَم تعمل بشكل طبيعي على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود وعلى درجات البشرة من الفاتحة إلى البنية المتوسطة. تحققي من المخطط لمعرفة ما إذا كان مناسبًا لكِ. يمكنكِ الاختيار من بين إعدادات شدة الضوء المتعددة وتخصيص علاجك حتى يكون مريحًا لكِ، حسب اختبار بشرتكِ.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية. الملحقات

      ملحق لعلاج الجسم
      • الشكل: مقوس
      • حجم النافذة: 4,1 سم²
      • علاج مخصص للجسم: المناطق أسفل خط العنق

    • إعدادات قابلة للضبط والأمان

      فلتر مضمّن للأشعة فوق البنفسجية
      لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية
      5 إعدادات لطاقة الضوء
      مع إمكانية التعديل وفقًا لنوع البشرة
      نظام أمان مضمّن
      يمنع الوميض غير المقصود
      SenseIQ 2.0
      إعداد لعلاج مريح
      مستشعر SmartSkin
      الإعداد الصحيح عند الطلب

    • وضع الاستخدام

      وضع التمرير والوميض
      للمناطق الأكبر (الساقين)
      وضع الضغط والوميض
      لمناطق الجسم الصغيرة (البيكيني، الأبطين)
      استخدام سلكي / لاسلكي
      استخدام سلكي

    • الطاقة

      استخدام سلكي
      نعم

    • المواصفات الفنية

      مصباح الأداء العالي
      400000 ومضة
      الفولتية
      100-240 فولت

    • الملحقات

      ملحق مخصص للجسم (4 سم2)
      للاستخدام أسفل خط الرقبة

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان عام لمدة سنتين

    • العناصر المضمنة

      تعليمات الاستخدام
      دليل المستخدم
      التخزين
      حقيبة مستحضرات العناية
      محول
      19,5 فولت
      السلك
      2 م

    • وقت الاستخدام

      أسفل الساقَين
      11 دقيقة*****

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • جهاز Series 7000 لإزالة الشعر بتقنية IPL
    • ملحق ذكي للجسم
    • حقيبة مستحضرات العناية
    • تطبيق Lumea IPL
    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • *انخفاض نمو الشعر في الساقيين السفليتين بنسبة %88 بعد 12 جلسة علاج
    • ** عند اتباع جدول االستخدام
    • ***بعد 12 جلسة استخدام
    • ****متوسط النتائج على النساء
    • *****استنادًا إلى متوسط النساء وأقل شدة لإلعداد
    • ******لا يستخدم على رقبة الذكور ووجوههم
    • *******للاطلاع على اآلثار الجانبية، راجعي العبوة/دليل المستخدم
    • MDMA-2-2024-2692
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.