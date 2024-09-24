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  • استمتعي ببشرة ناعمة مدة 12 شهرًا* استمتعي ببشرة ناعمة مدة 12 شهرًا* استمتعي ببشرة ناعمة مدة 12 شهرًا*

    Lumea IPL 8000 سلسلة جهاز إزالة الشعر IPL مع تقنية SenseIQ 2.0

    BRI938/02

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    استمتعي ببشرة ناعمة مدة 12 شهرًا*

    اكتشفي حل IPL لدينا للحصول على بشرة ناعمة تدوم طويلاً**. جهاز Lumea IPL بتقنية SenseIQ2.0 لدينا يرتقي بمستوى عملية إزالة الشعر المخصصة

    إكتشف كلّ المميزات

    Lumea IPL 8000 سلسلة جهاز إزالة الشعر IPL مع تقنية SenseIQ 2.0

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    استمتعي ببشرة ناعمة مدة 12 شهرًا*

    تقليل ظهور الشعر بلطف وسرعة وفعالية

    • أجهزة الاستشعار الذكية
    • 5 إعدادات لشدة الضوء
    • 3 ملحقات فريدة
    • Lumea IPL تطبيق
    • إمكانية الاستخدام بسلك
    لطيف وفعال لتقليل نمو الشعر لفترة طويلة**

    لطيف وفعال لتقليل نمو الشعر لفترة طويلة**

    يستخدم جهاز Lumea IPL الخاص بنا نبضات ضوء دافئ ولطيف لوضع الشعر في مرحلة الخمول، ومنع نموه من جديد لمدة تصل إلى 12 شهرًا***.

    نتائج سريعة مع الاستخدام مرة كل أسبوعين فقط

    نتائج سريعة مع الاستخدام مرة كل أسبوعين فقط

    كل ما تحتاجين إليه هو 4 مرات استخدام فقط لتحقيق نتيجة تصل إلى 93% من تقليل الشعر في الساقين السفليتين****. استخدمي الجهاز مرة كل أسبوعين بعدد أربع جلسات، ثم وفِّري الوقت من خلال إعادة الاستخدام مرة واحدة شهريًا. هذا كل شيء، لا يستغرق الأمر أكثر من 11 دقيقة لتغطية كلتا الساقين السفليتين*****.

    تقنية SenseIQ2.0 لإزالة الشعر حسب احتياجاتك

    تقنية SenseIQ2.0 لإزالة الشعر حسب احتياجاتك

    تتوفر لدينا تقنية SenseIQ2.0 التي تمنحك جلسة إزالة الشعر المخصصة لك. بفضل مجموعتنا المميزة من: أجهزة الاستشعار الذكية المحسَّنة التي تقيس لون بشرتكِ وتدعمكِ في اختيار الإعداد المناسب للاستخدام المريح، وثلاثة ملحقات مصممة لكل منحنى من منحنيات جسمكِ، فضلاً عن تطبيق Philips Lumea IPL.

    3 ملحقات فريدة مخصصة لتناسب كل منحنى في جسمكِ

    3 ملحقات فريدة مخصصة لتناسب كل منحنى في جسمكِ

    ملحق الجسم منحنٍ إلى الداخل لملامسة البشرة على النحو الأمثل عند معالجة مناطق كبيرة مثل الساقين. ويأتي الملحق الدقيق مدببًا لضمان الاستخدام الدقيق والفعال على المناطق الحساسة وتحت الإبط. ويأتي الملحق الخاص بالوجه بتصميم صغير ومسطح ومزود بفلتر متكامل إضافي تم تصميمه للاستخدام اللطيف على الشفة العليا والذقن والفك******

    فعالية مثبتة سريريًا

    فعالية مثبتة سريريًا

    تم تطوير Philips Lumea بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية لضمان الاستخدام الآمن*******، وتم اختباره مع أكثر من 3000 امرأة، وتم تأكيد تقديمه أداءً مثبتًا سريريًا وأنتِ تشعرين بالراحة في منزلكِ. تم اختياره بواسطة أكثر من 5.5 ملايين مستهلك حول العالم.

    تطبيق Philips Lumea للحصول على تجربة تقنية IPL المخصصة

    تطبيق Philips Lumea للحصول على تجربة تقنية IPL المخصصة

    يأتي Philips Lumea IPL مزودًا بتطبيق مع خطوات إرشادية تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من تقنية IPL.

    مناسب لمجموعة متنوعة من ألوان البشرة والشعر

    مناسب لمجموعة متنوعة من ألوان البشرة والشعر

    تتطلب تقنية IPL تباينًا بين الأصباغ في لون الشعر ولون البشرة ومن ثَم تعمل بشكل طبيعي على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود وعلى درجات البشرة من الفاتحة إلى البنية المتوسطة. تحققي من المخطط لمعرفة ما إذا كان مناسبًا لكِ. يمكنكِ الاختيار من بين إعدادات شدة الضوء المتعددة وتخصيص علاجك حتى يكون مريحًا لكِ، حسب اختبار بشرتكِ.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية. الملحقات

      ملحق لعلاج الجسم
      • الشكل: مقوس
      • حجم النافذة: 4,1 سم²
      • علاج مخصص للجسم: المناطق أسفل خط العنق
      ملحق لعلاج الوجه
      • الشكل: مسطح + فلتر مضمّن
      • حجم النافذة: 2 سم²
      • علاج مخصص للوجه: الشفة العلوية والذقن وخط الفك******
      ملحقات للعلاج الدقيق
      • الشكل: مقوس
      • حجم النافذة: 3 سم²
      • مخصصة لمنطقة الإبط ومنطقة البكيني

    • إعدادات قابلة للضبط والأمان

      فلتر مضمّن للأشعة فوق البنفسجية
      لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية
      5 إعدادات لطاقة الضوء
      مع إمكانية التعديل وفقًا لنوع البشرة
      نظام أمان مضمّن
      يمنع الوميض غير المقصود
      SenseIQ 2.0
      إعداد لعلاج مريح
      مستشعر SmartSkin
      الإعداد الصحيح عند الطلب

    • وضع الاستخدام

      وضع التمرير والوميض
      للمناطق الأكبر (الساقين)
      وضع الضغط والوميض
      لمناطق الجسم الصغيرة (البيكيني، الأبطين)
      استخدام سلكي / لاسلكي
      استخدام سلكي

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      100 إلى 240  فولت
      مصباح الأداء العالي
      400000 ومضة

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان عالمي لمدة عامين

    • العناصر المضمنة

      تعليمات الاستخدام
      دليل المستخدم
      التخزين
      حقيبة صغيرة متكاملة لمستحضرات التجميل
      محول
      19,5 فولت
      السلك
      2 م

    • وقت الاستخدام

      تحت الإبطين
      دقيقتان*****
      خط البيكيني
      دقيقتان*****
      مناطق الوجه
      1,5 دقيقة*****
      أسفل الساقَين
      11 دقيقة*****

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • جهاز Series 8000 لإزالة الشعر بتقنية IPL
    • ملحق ذكي للجسم
    • ملحق ذكي للوجه
    • ملحق ذكي للمناطق الدقيقة
    • حقيبة صغيرة متكاملة لمستحضرات التجميل
    • تطبيق Lumea IPL
    Badge-D2C

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    الآراء

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    • *انخفاض نمو الشعر في الساقيين السفليتين بنسبة 88% بعد 12 جلسة علاج
    • ** عند اتباع جدول الاستخدام
    • ***بعد 12 جلسة استخدام
    • ****متوسط النتائج على النساء
    • *****استنادًا إلى متوسط النساء وأقل شدة للإعداد
    • ******لا يستخدم على رقبة الذكور ووجوههم
    • *******للاطلاع على الآثار الجانبية، راجعي العبوة/دليل المستخدم
    • MDMA-2-2024-2692
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