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اعثري على الخيار المناسب لك: كيفية اختيار شافطة حليب الأم الأفضل لك


شافطات حليب الأم والعناية

يمكنك اختيار ملابس السباحة على أساس جمالها. ولكن عند اختيار شافطات حليب الأم، يجب التفكير بعوامل أخرى. إذا كنت حديثة في عالم الأمومة، فيمكنك الاطلاع على هذا الدليل السريع لمساعدتك في اختيار شافطة حليب الأم المثالية لنمط حياتك.

لماذا تشفط الأمهات الحليب الطبيعي؟

إنها نقطة انطلاق مناسبة لأن الأمر ليس سهلاً كما يبدو. في الواقع تشفط الأمهات الحليب الطبيعي لأسباب مختلفة؛ فبعضهن يبدأ بشفط الحليب عندما يعاني الطفل صعوبة في الرضاعة وهنَّ يرغبن في متابعة الرضاعة الطبيعية، بينما البعض الآخر يشفط الحليب كوسيلة لتفريغ الصدر الممتلئ أو لتزويد أطفالهن بالحليب الطبيعي أثناء غيابهن.

الأنواع الثلاثة لشافطات حليب الأم

في عالم شافطات حليب الأم، هناك ثلاثة عناصر أساسية يجب مراعاتها:

 

  • شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية
  • شافطة حليب الأم الكهربائية الأحادية
  • شافطة حليب الأم اليدوية

تفضل بعض الأمهات شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية لأنها سريعة فيما يفضل البعض الآخر شافطة حليب الأم اليدوية نظرًا لسهولة نقلها. لذلك عند الحديث عن اختيار شافطة حليب الأم المثلى، فنحن لا نتكلم عن خيار "صحيح" ينبغي على كل الأمهات اتخاذه. فشافطة حليب الأم الأنسب لك هي تلك التي تناسب نمط حياتك واحتياجات طلفلك وبالطبع تتوافق مع تفضيلك الشخصي.

 

فهم احتياجاتك

لنضيّق نطاق البحث من خلال فهم احتياجاتك واحتياجات طفلك، أو على الأقل محاولة استباق هذه الاحتياجات!

إليك بعض الأسئلة التي يجب طرحها على نفسك:

 

  • ما مدى تكرار شفط الحليب الذي تخططين له؟ يوميًا أو من حين إلى آخر؟
  • ما مدى أهمية شفط الحليب بسرعة بالنسبة إليك؟
  • هل ستضطرين إلى اصطحاب شافطة حليب الأم معك أثناء السفر؟ أم ستستخدمينها في المنزل فقط؟

 

لا تقلقي إذا شعرت بالحيرة. فلك الحق في أن تكوني مبتدئة؟ يمكنك أيضًا الاستفادة من نصيحة المتخصص في مجال الرعاية الصحية.

العثور على شافطة حليب الأم الأفضل لك

الآن وبعد أن اطلعت على العناصر التي يجب مراعاتها، إليك في ما يلي مقارنة بين شافطات حليب الأم.

 

 

شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية من مجموعة Comfort

تُعتبر شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية من مجموعة Comfort الأكثر فعالية بين الأنواع الثلاثة. على الرغم من أنها أغلى ثمنًا، فهي تساعدك في شفط كمية أكبر من الحليب في وقت أقل، ما يجعلها مناسبة للأمهات اللواتي يشفطن الحليب بشكل يومي في المنزل أو في مكان العمل.

الخيار الأفضل: للأمهات اللواتي يرغبن في توفير الوقت

 

شافطة حليب الأم الكهربائية الأحادية من مجموعة Comfort

تُعتبر شافطة حليب الأم الكهربائية الأحادية من مجموعة Comfort الخيار الأكثر سهولة للتنقل ضمن المجموعة الكهربائية. تتميز بالتصميم المريح والتقنية نفسها للشافطة الكهربائية الثنائية، بالإضافة إلى حزمة بطارية تتيح لك شفط الحليب في حال عدم توفر مقبس كهرباء في جوارك.

الخيار الأفضل: للأمهات اللواتي يرغبن في الحصول على شافطة حليب الأم للاستخدام اليومي

 

شافطة حليب الأم اليدوية من مجموعة Comfort

ما تخسره شافطات حليب الأم اليدوية لناحية الوقت تكسبه لناحية سهولة التنقل. هل تريدين شافطة حليب أم خفيفة الوزن وتتسع في حقيبة يدك أم تخططين فقط لشفط الحليب من حين إلى آخر؟ تمنحك شافطة حليب الأم اليدوية خيارًا مرنًا وبسيطًا للتخزين الاحتياطي.

الخيار الأفضل: للأمهات اللواتي يرغبن في الحصول على خيار سهل التنقل لشفط الحليب أثناء التنقل أو من حين إلى آخر

 

مرحبًا

هل ما زلت محتارة بشأن اختيار شافطة حليب الأم الأفضل لك! لا تقلقي. فمن الصعب تحديد احتياجاتك مسبقًا، لذلك صممنا شافطة حليب الأم الكهربائية التي يمكن تحويلها بسهولة إلى شافطة حليب يدوية. وعندما تحتاجين إلى شفط الحليب أثناء التنقل، ما عليك سوى توصيل المقبض والغشاء، والساق (متوفران على الإنترنت) بشافطة حليب الأم الكهربائية حتى تصبح جاهزة لاصطحابها معك!

 

 

هل ترغبين بمعرفة المزيد عن شافطات حليب الأم التي نقدمها؟ انقري هنا لاستكشاف المجموعة الكاملة.

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