لفائف بنية مع الفواكه المشكّلة | Philips

3-4 ملاعق كبيرة من رقائق الشوفان و/أو بذور الخشخاش و/أو بذور السمسم
- صفيحة الخبز، مدهونة بقليل من الزبدة
الاتجاهات
يوضع سكين الخبز في جهاز تحضير الطعام ويُضاف طحين القمح الكامل والخميرة وملعقة صغيرة من الملح إلى الوعاء. تُمزج المكوّنات ويُقطّر 350 ملليلتر من الماء الفاتر في أنبوب التغذية. يُشغّل جهاز تحضير الطعام إلى حين تحول المزيج إلى عجينة. يُضاف المشمش مع الإبقاء على جهاز تحضير الطعام مشّغلاً إلى حين امتزاج المشمش بالعجينة.تدّلك العجينة أخيرًا يدويًا لبضعة ثوانٍ على سطح مغطى بالطحين. تُكوّر العجينة وتُترك لتتخمر في وعاء مغطى بالورق اللاصق في مكان دافئ لمدة ساعة.
تٌقطع العجينة إلى 8 قطع وتدّلك لبعض الوقت ثم تُصنع لفافات منها. توضع اللفافات في صفيحة الخبز. يُصب القليل من الماء ويُرش مزيج من رقائق الشوفان و/أو بذور الخشخاش و/أو بذور السمسم. يُغطى المزيج بواسطة منشفة شاي ويُترك ليتخمر لساعة إضافية.
يُسخّن الفرن مسبقًا على 220 درجة مئوية. تُخبز اللفافات في الرف الأوسط لمدة 10 إلى 15 دقيقة إلى حين تحول لونها إلى ذهبي. تُترك اللفافات لتبرد.