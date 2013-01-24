 رضّاعات للأطفال مضادة للمغص

تم تصميم فتحة AirFree لمساعدة طفلك في ابتلاع كمية أقل من الهواء أثناء الرضاعة. فهي تُبقي الحلمة مليئة بالحليب حتى عند إمساك الرضّاعة بوضعية أفقية، ليتمكّن طفلك من الشرب بطريقة طبيعية أكثر وبوضعية مستقيمة. يساعد تقليل كمية الهواء التي تدخل إلى معدة الطفل في التخلّص من مشاكل مثل المغص والغازات والحرقة.