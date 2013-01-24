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رضّاعات وحلمات للأطفال
مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة*
العلامة التجارية الأولى التي توصي بها الأمهات
رضّاعات Natural للأطفال

رضّاعات للأطفال مضادة للمغص

مجموعات رضّاعات الأطفال
 رضّاعات للأطفال مضادة للمغص
رضّاعات Natural للأطفال
مجموعات رضّاعات الأطفال

تساعد طفلك في ابتلاع كمية أقل من الهواء أثناء الرضاعة

رضّاعات الأطفال المضادة للمغص مع فتحة من Philips Avent

الرضّاعة المضادة للمغص من Philips Avent مع فتحة AirFree

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تم تصميم فتحة AirFree لمساعدة طفلك في ابتلاع كمية أقل من الهواء أثناء الرضاعة. فهي تُبقي الحلمة مليئة بالحليب حتى عند إمساك الرضّاعة بوضعية أفقية، ليتمكّن طفلك من الشرب بطريقة طبيعية أكثر وبوضعية مستقيمة. يساعد تقليل كمية الهواء التي تدخل إلى معدة الطفل في التخلّص من مشاكل مثل المغص والغازات والحرقة.
رمز علامة الاختيار
إبقاء الهواء بعيدًا عن معدة طفلك
رمز علامة الاختيار
حلمة مليئة بالحليب وليس بالهواء
رمز علامة الاختيار
مصممة لالتقامٍ آمن
رمز علامة الاختيار
عملية تنظيف وتجميع سهلة
رمز علامة الاختيار
إمكانية استخدام الرضّاعة مع فتحة AirFree أو بدونها
العلامة التجارية الأولى التي توصي بها الأمهات

آراء الأمهات الأخريات حول رضّاعات الأطفال المضادة للمغص من Philips Avent

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رضّاعات للأطفال مضادة للمغص
 
ابدئي باستخدام رضّاعة الأطفال المضادة للمغص التي تم تصميمها لتخفيف المغص والغازات والحرقة.*
الحلمة المضادة للمغص من Philips Avent

اختاري التدفق المناسب

تتغيّر الحلمة المناسبة لطفلك بحسب نموّه؛ فهو سيكتسب ثقة أكبر في الرضاعة من الرضّاعة وسيتمكّن من شرب كمية أكبر من الحليب في وقتٍ أقل.

 

صمّمنا حلماتنا بطريقة تسمح بتدفق الكمية المناسبة من الحليب بناءً على مرحلة نمو طفلك، وتتراوح ما بين تدفق بطيء وتدفق سريع.
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نصيحة لتسهيل عملية الاختيار

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تجفيف صحي وتام
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بالاستناد إلى الاستطلاع الذي تم إجراؤه في عام 2018 عبر الإنترنت حول نسبة الرضى، والذي اشتركت فيه أكثر من 8000 امرأة من حول العالم يستخدمن منتجات الرعاية بالطفل والعلامات التجارية ذات الصلة

* تم تصميم فتحة AirFree الفريدة التي نقدّمها لمساعدة طفلك على ابتلاع كمية أقل من الهواء أثناء الرضاعة، وذلك من خلال إبقاء الهواء بعيدًا عن الحلمة. ويساعد تقليل كمية الهواء التي تدخل إلى معدة طفلك في التخلّص من مشاكل الرضاعة الشائعة مثل المغص والحرقة والغازات.
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