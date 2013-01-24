Philips للرعاية الصحية
الطابق السابع ,Jallad Bldg
رياض الصلح , شارع البنك
P.O Box 11319
بيروت , لبنان
تليفون: 9611980016+
9611980017+
9611980018+
Philips للرعاية الصحية
Eastern Cement Tower,
الطابق الخامس.
مكتب 504 شارع الملك فهد
P.O. Box 8501 Al-Khobar 34421
الخبر , المملكة العريبة السعودية
تليفون : 966138870227+
96614628060+
فاكس : 96638870467+
Philips للرعاية الصحية
غرفة رقم 14 , الطابق الثانى
مركز حفنى , شارع التحلية
شارع Corner of Madina
المملكة العربية السعودية
تليفون : 966126105505+
96638870227+
الطابق الاول , مركز كنارى
مبنى الأمير عبد العزيز، شارع مساعد جالاوي، المنطقة السليمانية
P.O Box 9844, 11423
الرياض، المملكة العريبة السعودية
تليفون : 966114628060+
8001240098
Philips للرعاية الصحية
الطابق الارضى , مبنى مجموعة الشويرى
قرية دبى للمعلومات
Al-Safouh 2, P.O.Box 7785
الامارات العربية المتحدة , دبى
تليفون : 8000 444 7017
تليفون : 9611980016+
9611980017+
9611980018+
تليفون : 9611980016+
9611980017+
9611980018+
تليفون : 9611980016+
9611980017+
9611980018+
تليفون : 9611980016+
9611980017+
9611980018+
تليفون : 9611980016+
9611980017+
9611980018+