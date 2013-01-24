العناصر الضرورية

في ما يتعلق بإطعام طفلك باستخدام الرضّاعة، هناك بعض العناصر التي نعرف أنها ضرورية. كل رضّاعات الأطفال التي نقدمها مزوّدة بصمام مضاد للمغص مدمج في الحلمة لتخفيف الانزعاج في المعدة. وكذلك تتميز كل رضّاعة للأطفال بسهولة الإمساك بها وبأنها خالية من مادة BPA.

الخيار لك

لقد أطلعناك على العناصر الأساسية. يمكنك الاستعانة بها لتضييق نطاق خياراتك بالاستناد إلى أسلوب حياتك كأم.



هل ستعتمدين إطعام طفلك بالرضّاعة فقط؟ أم ترغبين في المزج بين الرضاعة الطبيعية والرضّاعة؟

للحرص على حصولك دائمًا على رضّاعة أطفال تساعد في الحد من المغص وتكون مناسبة لنمط حياتك كأم، فقد صنعنا نوعين من رضّاعات الأطفال: Classic+‎ وNatural.

نوعا رضّاعات الأطفال

إليك ملخص عن الفرق بين رضّاعتَي الأطفال تلك، بالإضافة إلى الرضّاعة المناسبة لك.

رضّاعة Classic+‎ للأطفال

يمكنك اعتبار Classic+‎ كرضّاعة رائعة متعددة الاستخدامات تساعد في الحد من المغص. وقد أثبتت سريريًا قدرتها على الحد من انزعاج الطفل وبكائه، وهي مزوّدة بحلمة مرنة لكي يتمكن الطفل من التقاطها بسهولة. وكذلك يساهم الصمام المدمج المضاد للمغص في تسهيل عملية التنظيف والجمع بسرعة.

الخيار الأفضل: للأطفال الذين يستخدمون الرضّاعات

رضّاعة Natural للأطفال

إن رضّاعة الأطفال Natural مناسبة للأمهات اللواتي يرغبن في التبديل بين الرضاعة الطبيعية واستخدام رضّاعة الأطفال. وقد تم تصميم الحلمة بحيث تكون شبيهة بشكل الصدر فهي ناعمة ومرنة ولكنها صلبة بما يكفي بحيث لن تنطوي.

الخيار الأفضل: للمزج بين الرضاعة الطبيعية واستخدام رضّاعة الأطفال.