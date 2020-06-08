Netflix مضمّن مع زر مخصص في جهاز التحكّم عن بُعد

تسمح لك إمكانية الوصول إلى Netflix المضمّن بمشاهدة آخر الأفلام والبرامج من حسابك بشكل أسهل وأسرع وأكثر ملاءمة. ما من حاجة إلى أي مشغلات خارجية أو تلفزيون القمر الصناعي، ما يساعد في الحفاظ على تكاليف التشغيل منخفضة وعمليات التركيب مرتّبة، مع الحفاظ على شكل عصري في مؤسستك. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك زر Netflix المخصص على جهاز التحكّم عن بُعد بالوصول إلى الخدمة على الفور لاستخدام فعال. تنطبق الشروط والأحكام على عملية تنشيط Netflix.