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Signage Solutions

شاشة LED

27BDL9015L/00
التصنيف الإجمالي / 5
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    Signage Solutions شاشة LED

    27BDL9015L/00
    التصنيف الإجمالي / 5

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    أطلِق العنان لمخيّلتهم واعرض المحتويات بطريقة سلسة. فالخيارات لا تحصى مع حائط شاشات LED الاحترافية L-Line. تصميم بدون إطار خارجي وزاوية مشاهدة عريضة وسطوع مذهل، لضمان عرض محتويات تخطف الأنظار، بغض النظر عن حجمها. إكتشف كلّ المميزات

    Signage Solutions شاشة LED

    تخطَّ الحدود

    أطلِق العنان لمخيّلتهم واعرض المحتويات بطريقة سلسة. فالخيارات لا تحصى مع حائط شاشات LED الاحترافية L-Line. تصميم بدون إطار خارجي وزاوية مشاهدة عريضة وسطوع مذهل، لضمان عرض محتويات تخطف الأنظار، بغض النظر عن حجمها. إكتشف كلّ المميزات

    تخطَّ الحدود

    أطلِق العنان لمخيّلتهم واعرض المحتويات بطريقة سلسة. فالخيارات لا تحصى مع حائط شاشات LED الاحترافية L-Line. تصميم بدون إطار خارجي وزاوية مشاهدة عريضة وسطوع مذهل، لضمان عرض محتويات تخطف الأنظار، بغض النظر عن حجمها. إكتشف كلّ المميزات

    Signage Solutions شاشة LED

    تخطَّ الحدود

    أطلِق العنان لمخيّلتهم واعرض المحتويات بطريقة سلسة. فالخيارات لا تحصى مع حائط شاشات LED الاحترافية L-Line. تصميم بدون إطار خارجي وزاوية مشاهدة عريضة وسطوع مذهل، لضمان عرض محتويات تخطف الأنظار، بغض النظر عن حجمها. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل السلسلة L-Line

      تخطَّ الحدود

      حائط شاشات LED بدون إطار خارجي.

      • 27 بوصة
      • تقنية Direct View LED

      غطاء كبل خلفي مضمّن، لتنظيم الكبلات بسهولة تامة

      تتميّز شاشة LED الاحترافية من Philips بأغطية كبلات خلفية مضمّنة، للحفاظ على ترتيب كبلات الطاقة والبيانات. يمكن توصيل حجرات الشاشات بسلسلة تعاقبية، للطاقة والبيانات على حد سواء. يسمح لك هذا الأمر بتقليل الفوضى أو تسريع الثبيت.

      احصل على حائط شاشات بدون إطار خارجي من أشكال وأحجام مختلفة

      ما عليك سوى توصيل حجرات شاشات LED متعددة للحصول على الدقة التي تريدها؛ سواء أكانت 4K أو 8K أو حتى دقة أعلى. مقارنة بشاشات LCD، تتميّز شاشات LED بمعدلات تحديث أعلى، لتزويدك بصور أسلس. فبغض النظر عن التطبيق، ستبهر جمهورك بجودة صور فائقة الوضوح.

      وحدات LED يمكن الوصول إليها من الجهة الأمامية، لصيانة سهلة

      يمكن الوصول إلى المعدّات الإلكترونية الداخلية بسهولة تامة لصيانتها. يمكن إزالة كل من وحدات LED الثماني المتوفرة في الحجرة باستخدام أداة JIG مغناطيسية، تسمح برفع الوحدة وإخراجها من الجهة الأمامية.

      شاشة LED. جودة صور رائعة. اتساق مثالي

      احصل على حائط شاشات بدون إطار خارجي من أشكال وأحجام ومستويات دقة مختلفة. تتميّز حجرات LED الاحترافية من Philips بتصميم معياري، ما يسمح لك بالتكيّف مع أي مساحة؛ إذ يمكنك تركيب شاشات واسعة وغامرة أو تجميع أنماط مثيرة للاهتمام. احصل على حائط شاشات بسهولة تامة، يمتدّ بسلاسة حول المداخل وغيرها.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        تجانس السطوع
        >=97%
        السطوع بعد المعايرة
        650 نت
        السطوع قبل المعايرة
        750 نت
        المعايرة (السطوع/اللون)
        معتمد
        نطاق ضبط حرارة اللون
        4000 ~ 9500 كلفن (بحسب البرنامج)
        حرارة اللون الافتراضية
        6500 ± 500 كلفن
        نسبة التباين (نموذجي)
        >=3000:1
        زاوية العرض (أفقية)
        160  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        160  درجة
        تحسين الصورة
        • تحسين التباين الديناميكي
        • شاشة بنطاق ألوان واسع
        الوضعية
        أفقي
        تردد الإطار (هرتز)
        50 و60
        معدل التحديث (هرتز)
        1920~3840
        الاستخدام
        على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، في الداخل

      • الراحة

        سهولة التثبيت
        • آلية القفل للحجرة
        • براغي مرشدة
        • وزن خفيف
        التوصيل الحلقي للطاقة
        لبيئات 230 فولت: 8 حجرات أو أقل، لبيئات 110 فولت: 4 حجرات أو أقل
        التوصيل الحلقي للإشارة
        RJ45

      • الطاقة

        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        <=53  واط
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة (واط)
        <=160  واط
        قيمة BTU للمتر المربع
        2624 BTU/م2
        فولطية الإدخال
        تيار متردد 100~240 فولت (50 و60 هرتز)

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        -20~45  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20~50  درجة مئوية
        نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
        10~80%
        نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
        10~85%

      • الحاوية

        مساحة الحجرة (م2)
        0,2079
        وحدات البكسل في الحجرة (نقطة)
        82944
        دقة الحجرة (العرض x الطول)
        384×216
        حجم الحجرة (مم)
        608‏x‏342‏x‏55
        وصلة البيانات
        RJ45
        وصلة الطاقة
        مدخل/مخرج(C14‏/C13)
        كمية بطاقة الاستقبال
        قطعتين
        مواصفات بطاقة الاستقبال
        A5S plus
        العلامة التجارية لبطاقة الاستقبال
        Novastar
        الوزن (كجم)
        8(+/-0,4كلغ)
        قطر الحجرة (بوصة)
        27.5
        بنية الحجرة
        ألومنيوم مصبوب في قالب

      • الوحدة

        نوع LED
        SMD 1010 سلك نحاسي
        بنية وحدات البكسل
        1R1G1B
        فترة استهلاك مصابيح LED (ساعات)
        100000
        دقة الوحدة (العرض والارتفاع بوحدات البكسل)
        96‏x‏108
        حجم الوحدة (العرض x الارتفاع x العمق في الـ مم)
        152‏x‏171‏x‏10
        المسافة بين وحدات البكسل (مم)
        1.583

      • الملحقات

        قطعة التوصيل المشتركة
        4 قطع
        كبل LAN ‏(RJ45،‏ CAT-5)
        1 قطعة
        QSG
        1 قطعة
        البراغي
        4 قطع (M8*20) (برغي سداسي داخلي)
        كبل التوصيل الحلقي للطاقة
        1 قطعة

      • متفرقات

        الكفالة
        سنتان
        الموافقات التنظيمية
        • RoHS
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • التوافق الكهرومغناطيسي، الفئة B
        • إعلان المورد عن المطابقة التابع لهيئة الاتصالات الفيديرالية، القسم 15
        • EN55035

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