متوافق مع MyChoice. حل مضمّن للدفع مقابل المشاهدة

قدّم محتوى يمكن الدفع مقابل مشاهدته في أي ظرف، بدءًا من نموذج الدفع مقابل الوصول إلى كل القنوات، ووصولاً إلى المحتوى المتميّز المحدد. إن MyChoice عبارة عن حل مضمّن يسمح للمشاهدين بالوصول إلى القنوات التي يتم الدفع لمشاهدتها عبر رمز أو بطاقة.