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  • تمتّع بيوم سلس من الموسيقى إلى المكالمات تمتّع بيوم سلس من الموسيقى إلى المكالمات تمتّع بيوم سلس من الموسيقى إلى المكالمات

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT3508WT/00

    التصنيف الإجمالي / 5
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    تمتّع بيوم سلس من الموسيقى إلى المكالمات

    استمع إلى الموسيقى في أي مكان! تبدو سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية التي تلغي الضوضاء هذه رائعة، وتقلل صوت الرياح. انغمس في موسيقاك وأجرِ مكالمات واضحة أثناء التنقل. ضع علبة الشحن في جيبك وستكون جاهزًا لبدء يومك.

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    متوفر في:

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

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    تمتّع بيوم سلس من الموسيقى إلى المكالمات

    • صوت طبيعي
    • إلغاء الضوضاء
    • مكالمات أوضح أثناء التنقل
    • Bluetooth LE Audio*
    اسمع موسيقاك دائمًا. إلغاء الضوضاء

    اسمع موسيقاك دائمًا. إلغاء الضوضاء

    يخفف إلغاء الضوضاء من الضوضاء الخارجية، بما في ذلك الرياح، حتى تتمكن من التركيز على الإيقاعات أو المكالمات. اتركه في وضع تلقائي أو استخدم تطبيق Headphones من Philips لضبط الوضع. هل تريد أن تسمع المزيد مما يحدث من حولك؟ اضغط على سماعة الأذن لتنشيط وضع الوعي.

    مكالمات أوضح أثناء التنقل. سيسمعونك أنت وليس الضوضاء

    مكالمات أوضح أثناء التنقل. سيسمعونك أنت وليس الضوضاء

    خلال مكالمة، يلتقط ميكروفون مخصص صوتك فقط فيما تزيل خوارزمية الذكاء الاصطناعي الضوضاء في الخلفية من كل ما يدور حولك. سيسمعك الشخص الذي تتحدث إليه، ولن يسمع حركة المرور أو ثرثرة الأشخاص الواقفين بجانبك!

    اتصال وصوت أفضل. Bluetooth من الجيل التالي*

    اتصال وصوت أفضل. Bluetooth من الجيل التالي*

    تعمل سماعات الأذن هذه مع الأجهزة التي تدعم Bluetooth LE Audio وبرنامج الترميز LC3* لتمنحك اتصالاً أكثر ثباتًا وصوتًا أفضل بشكل ملحوظ. لن ينخفض الصوت إذا كنت تقوم ببث الموسيقى أو إجراء المكالمات في مناطق مكتظة، ولن يكون هناك أي تأخير تقريبًا عند مشاهدة الأفلام أو الألعاب.

    صوت طبيعي دافئ. الصوت المميز من Philips

    استمتع بما تسمعه، من الموسيقى إلى المدونات الصوتية! تتميز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بمشغّلات صوت كبيرة بحجم 10 مم، تم ضبطها وفق الصوت المميز من Philips. أيا كان ما تفعله، سوف تستمتع بصوت طبيعي دافئ مع جهير عميق.

    كن جاهزًا دائمًا. علبة شحن بحجم الجيب ووضع أحادي

    احمل علبة الشحن الصغيرة في جيبك وستكون سماعات الأذن دائمًا جاهزة للاستخدام. ستبقى محمية وتشحن عندما لا تستخدمها، ويعني الوضع الأحادي أنه يمكنك استخدام أي من سماعتَي الأذن فيما تقوم بشحن الأخرى.

    اتصال متعدد النقاط وتحكّم باللمس

    توفّر عناصر التحكم باللمس الموجودة على أذرع سماعات الأذن استخدامًا سهلاً، وتتيح لك خاصية الاتصال المتعدد الاتصال بجهازين يعملان بتقنية Bluetooth (نظام التشغيل iOS أو Android) في الوقت عينه.

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    مهما كانت حالة الطقس، فإن تصنيف IPX4 يعني أن سماعات الأذن هذه مقاومة للطرطشة، وبالتالي فإنها لن تتأثر بالقليل من المطر! هل تضعها أثناء تمرين سريع أو في يوم حار جدًا؟ لا يهم، فهي لن تتأثر بالقليل من التعرّق أيضًا.

    لا تقلق، استمتع بوقت تشغيل يصل إلى 21 ساعة مع العلبة

    يمنحك لشحن الكامل تشغيلاً لمدة 7 ساعات، و14 ساعة إضافية من العلبة. ضع سماعات الأذن مرة أخرى في العلبة وستتم إعادة شحنها بالكامل في غضون ساعتَين. إذا كنت بحاجة إلى شحن سريع، تمنحك 15 دقيقة فقط من الشحن ساعة تشغيل إضافية. يمكن شحن العلبة عبر USB-C.

    تطبيق Headphones من Philips. إلغاء الضوضاء وأكثر

    يمكنك استخدام تطبيق Headphones من Philips لتخصيص إلغاء الضوضاء وإيقاف التشغيل التلقائي للحد من ضوضاء الرياح وضبط مستوى الشفافية عند استخدام وضع الوعي. ويتيح لك المعادل ضبط أصواتك، ويمكنك أيضًا إبقاء برنامج سماعات الرأس محدثًا عبر التطبيق.

    ملاءمة آمنة ومريحة في الأذن

    تمتع براحة حقيقية بفضل أغطية رؤوس الأذن المصنوعة من السيليكون الطرية والقابلة للتبديل. يمكن تثبيت أطراف الأذن بشكل آمن في قناة الأذن، ما يوفّر حاجزًا مثاليًا يساعد في الحد من الضوضاء الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأطراف السفلية في تسهيل عملية تثبيت سماعات الأذن وإزالتها.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      10 ملم
      المقاومة
      32 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      5 مللي واط
      الحساسية
      95 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.3
      لاسلكي
      نعم
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • TMAP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      اتصال متعدد النقاط
      نعم
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC
      نوع الإرسال اللاسلكي
      Bluetooth

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      29.5  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      25.5  سم
      الوزن الإجمالي
      3.83  كلغ
      الارتفاع
      27.7  سم
      GTIN
      1 48 95229 13161 0
      الوزن الصافي
      1.584  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      2.246  كلغ

    • الملاءمة

      المقاومة للمياه
      IPX4
      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      اتصال سريع بـ Google
      نعم
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      إمكانية تحديث البرنامج الثابت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      اللمس

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      13.7  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      11.7  سم
      الارتفاع
      11.9  سم
      الوزن الصافي
      0.198  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.41  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.212  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 13161 7

    • الطاقة

      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت تشغيل الموسيقى
      7 + 14  ساعة (ساعات)
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 1 hr
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (built-in)
      وزن البطارية (إجمالي)
      11.5  غ
      سعة البطارية (العلبة)
      400  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      55  mAh

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      13  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      11  سم
      العمق
      4.2  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 13161 3
      الوزن الإجمالي
      0.113  كلغ
      الوزن الصافي
      0.066  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.047  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      رؤوس الأذن
      3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
      علبة شحن
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 200 مم

    • تصميم

      اللون
      أبيض
      مادة وصلة الأذن
      سيليكون
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      رأس أذن من السيليكون

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      an AI mic
      الحد من ضوضاء الرياح
      نعم

    • الأبعاد

      أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      6.28 x 2.81 x 3.54  سم
      أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      2.52 x 2.14 x 2.55  سم
      الوزن الإجمالي
      0.045  كلغ

    • UPC

      UPC
      ‎8 40063 20311 2

    • ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)

      تقنية ANC
      هجينة
      وضع التنبّه
      نعم
      تقنية إلغاء الضوضاء النشطة
      نعم
      إلغاء تلقائي لضوضاء الرياح
      نعم

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      يدوي
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

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