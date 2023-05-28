TAT3508BK/00
تمتّع بيوم سلس من الموسيقى إلى المكالمات
استمع إلى الموسيقى في أي مكان! تبدو سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية التي تلغي الضوضاء هذه رائعة، وتقلل صوت الرياح. انغمس في موسيقاك وأجرِ مكالمات واضحة أثناء التنقل. ضع علبة الشحن في جيبك وستكون جاهزًا لبدء يومك.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يخفف إلغاء الضوضاء من الضوضاء الخارجية، بما في ذلك الرياح، حتى تتمكن من التركيز على الإيقاعات أو المكالمات. اتركه في وضع تلقائي أو استخدم تطبيق Headphones من Philips لضبط الوضع. هل تريد أن تسمع المزيد مما يحدث من حولك؟ اضغط على سماعة الأذن لتنشيط وضع الوعي.
خلال مكالمة، يلتقط ميكروفون مخصص صوتك فقط فيما تزيل خوارزمية الذكاء الاصطناعي الضوضاء في الخلفية من كل ما يدور حولك. سيسمعك الشخص الذي تتحدث إليه، ولن يسمع حركة المرور أو ثرثرة الأشخاص الواقفين بجانبك!
تعمل سماعات الأذن هذه مع الأجهزة التي تدعم Bluetooth LE Audio وبرنامج الترميز LC3* لتمنحك اتصالاً أكثر ثباتًا وصوتًا أفضل بشكل ملحوظ. لن ينخفض الصوت إذا كنت تقوم ببث الموسيقى أو إجراء المكالمات في مناطق مكتظة، ولن يكون هناك أي تأخير تقريبًا عند مشاهدة الأفلام أو الألعاب.
استمتع بما تسمعه، من الموسيقى إلى المدونات الصوتية! تتميز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بمشغّلات صوت كبيرة بحجم 10 مم، تم ضبطها وفق الصوت المميز من Philips. أيا كان ما تفعله، سوف تستمتع بصوت طبيعي دافئ مع جهير عميق.
احمل علبة الشحن الصغيرة في جيبك وستكون سماعات الأذن دائمًا جاهزة للاستخدام. ستبقى محمية وتشحن عندما لا تستخدمها، ويعني الوضع الأحادي أنه يمكنك استخدام أي من سماعتَي الأذن فيما تقوم بشحن الأخرى.
توفّر عناصر التحكم باللمس الموجودة على أذرع سماعات الأذن استخدامًا سهلاً، وتتيح لك خاصية الاتصال المتعدد الاتصال بجهازين يعملان بتقنية Bluetooth (نظام التشغيل iOS أو Android) في الوقت عينه.
مهما كانت حالة الطقس، فإن تصنيف IPX4 يعني أن سماعات الأذن هذه مقاومة للطرطشة، وبالتالي فإنها لن تتأثر بالقليل من المطر! هل تضعها أثناء تمرين سريع أو في يوم حار جدًا؟ لا يهم، فهي لن تتأثر بالقليل من التعرّق أيضًا.
يمنحك لشحن الكامل تشغيلاً لمدة 7 ساعات، و14 ساعة إضافية من العلبة. ضع سماعات الأذن مرة أخرى في العلبة وستتم إعادة شحنها بالكامل في غضون ساعتَين. إذا كنت بحاجة إلى شحن سريع، تمنحك 15 دقيقة فقط من الشحن ساعة تشغيل إضافية. يمكن شحن العلبة عبر USB-C.
يمكنك استخدام تطبيق Headphones من Philips لتخصيص إلغاء الضوضاء وإيقاف التشغيل التلقائي للحد من ضوضاء الرياح وضبط مستوى الشفافية عند استخدام وضع الوعي. ويتيح لك المعادل ضبط أصواتك، ويمكنك أيضًا إبقاء برنامج سماعات الرأس محدثًا عبر التطبيق.
تمتع براحة حقيقية بفضل أغطية رؤوس الأذن المصنوعة من السيليكون الطرية والقابلة للتبديل. يمكن تثبيت أطراف الأذن بشكل آمن في قناة الأذن، ما يوفّر حاجزًا مثاليًا يساعد في الحد من الضوضاء الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأطراف السفلية في تسهيل عملية تثبيت سماعات الأذن وإزالتها.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الكرتونة الداخلية
الطاقة
أبعاد العلبة
الملحقات
تصميم
الاتصالات
الأبعاد
UPC
ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)
المساعد الصوتي
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