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  • نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة. نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة. نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.

    سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    TAT3255BL/00

    نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.

    في أي وقت وفي أي مكان. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق لتزويدك بصوت رائع ووقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن الخاصة بها. إذا كنت تجري مكالمة طويلة، فيمكنك استخدام سماعة أذن واحدة فقط فيما تقوم بشحن الأخرى.

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    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

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    نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.

    • مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل
    • ضمان الراحة
    • مقاومة للطرطشة/التعرّق بتصنيف IPX4
    • استماع إلى الموسيقى لغاية 24 ساعة

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصنيف IPX4 وهي مقاومة للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.

    علبة شحن محمولة بواسطة USB-C. احصل على وقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة

    تنقل على الطريق وبحوزتك أوقات شحن متعددة. يمكنك الحصول على وقت تشغيل لغاية 6 ساعات من عملية شحن واحدة، بالإضافة إلى 18 ساعة إضافية من علبة مشحونة بالكامل. وتقدّم لك عملية شحن قصيرة من 15 دقيقة داخل العلبة وقت تشغيل يستمر لمدة ساعة واحدة. ويستغرق شحن العلبة بالكامل ساعتين عبر USB-C.

    الوضع الأحادي. نقّل الميكروفون بين سماعات الأذن

    هل تريد إجراء مكالمة بينما تبدأ الطاقة بالنفاد من سماعات الرأس؟ احصل على المزيد من الوقت للمكالمات عبر استخدام سماعة أذن واحدة فيما تقوم بشحن الأخرى. وسيتم تعيين الميكروفون تلقائيًا للسماعة التي تقوم باستخدامها، وبمكنك التبديل بسهولة عند الحاجة.

    ملاءمة مريحة ومُحكمة

    يمكنك الحصول على صوت رائع من المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم بحجم 6 مم والاستمتاع بالموسيقى براحة حقيقية بفضل التصميم المريح والخفيف الوزن. وتساعدك أغطية سدادات الأذن الناعمة والقابلة للتبديل على إيجاد ملاءمة مريحة في الأذن.

    زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

    ألا تعجبك الأغنية الحالية؟ تخطاها عبر الضغط مطولًا على الزر المتعدد الوظائف. هل تريد رفض مكالمة ومواصلة الاستماع؟ قم بذلك عبر الضغط مرة واحدة. ويحافظ الميكروفون المضمّن المزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت على نقاء الصوت عندما تقرر إجراء المكالمات.

    قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك الذكي بسهولة

    قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك من دون لمسه. اطلب من المساعد الصوتي في هاتفك الذكي تشغيل الموسيقى والحصول على التوجيهات والتحقق من المعلومات والمزيد.

    إقران ذكي. اعثر على جهازك المزوّد بتقنية Bluetooth تلقائيًا

    تصبح سماعات الأذن جاهزة للإقران في اللحظة التي تُخرجها من علبة الشحن الخاصة بها. وبعد أقرانها، تتذكر سماعات الأذن الجهاز الأخير الذي اقترنت به.

    بدل بين الموسيقى والمكالمات الهاتفية من خلال الميكروفون المضمن

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    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      6 ملم
      غشاء مرن
      بولي إيثيلين تيرفثالات
      المقاومة
      16 أوم
      نوع المغناطيس
      NdFeB
      طاقة الإدخال القصوى
      5 مللي واط
      الحساسية
      90 ديسيبل (1 كيلوهرتز)

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.1
      لاسلكي
      نعم
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC
      نوع الإرسال اللاسلكي
      Bluetooth

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      37.5  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      27.5  سم
      الوزن الإجمالي
      4.231  كلغ
      الارتفاع
      24.5  سم
      GTIN
      1 48 95229 11078 3
      الوزن الصافي
      1.176  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      3.055  كلغ

    • الملاءمة

      المقاومة للمياه
      IPX4
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      زر

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      17.8  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      12.8  سم
      الارتفاع
      10.4  سم
      الوزن الصافي
      0.147  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.507  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.36  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 11078 0

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      وقت تشغيل الموسيقى
      6 + 18  ساعة (ساعات)
      مدّة التحدث
      5 ساعات
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 1 hr
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (built-in)
      سعة البطارية (العلبة)
      500  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      50  mAh

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      4  سم
      EAN
      48 95229 11078 6
      الوزن الإجمالي
      0.139  كلغ
      الوزن الصافي
      0.049  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.09  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      4.2  سم
      العرض
      3.6  سم
      العمق
      6.5  سم
      الوزن
      0.049  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      رؤوس الأذن
      3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
      علبة شحن
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C

    • تصميم

      اللون
      أزرق
      مادة وصلة الأذن
      سيليكون
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      رأس أذن من السيليكون

    Badge-D2C

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