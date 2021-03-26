مصطلحات البحث

AR
EN
  • آمنة ومريحة. عناصر تحكّم باللمس. آمنة ومريحة. عناصر تحكّم باللمس. آمنة ومريحة. عناصر تحكّم باللمس.

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT3216WT/00

    آمنة ومريحة. عناصر تحكّم باللمس.

    تلبّي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه كل احتياجاتك، بدءًا من الاجتماعات عبر الهاتف، ووصولاً إلى قوائم التشغيل في المنزه. كذلك، فهي تتحمّل المطر والعرق، وتمنحك صوتًا رائعًا وملاءمة محكمة في الأذن بحيث لن تصبح مرتخية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بوقت تشغيل يبلغ 24 ساعة مع العلبة.

    إكتشف كلّ المميزات

    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل سماعات رأس لاسلكية بالفعل

    آمنة ومريحة. عناصر تحكّم باللمس.

    • سماعات أذن مع ملاءمة في الأذن
    • علبة شحن محمولة
    • حماية من المياه بتصنيف IPX5
    • وقت تشغيل لغاية 26 ساعة
    مقاومة للمياه والتعرّق بتصنيف IPX5

    مقاومة للمياه والتعرّق بتصنيف IPX5

    تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصنيف IPX5 وهي مقاومة للترطيب المستمر. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.

    علبة شحن USB-C محمولة. وقت تشغيل إضافي يبلغ 18 ساعة

    علبة شحن USB-C محمولة. وقت تشغيل إضافي يبلغ 18 ساعة

    اصطحب الموسيقى المفضّلة لديك إلى أي مكان. استمتع بصوت رائع من مشغلات حجم 6 مم، ووقت تشغيل يبلغ 6 ساعات من عملية شحن واحدة. وتمنحك العلبة المشحونة بالكامل 18 ساعة تشغيل إضافية. للحصول على شحن سريع، ضَع سماعات الرأس في العلبة لمدة 15 دقيقة واحصل على ساعة تشغيل إضافية.

    قم بإجراء المكالمات باستخدام سماعة رأس واحدة. وضع أحادي

    قم بإجراء المكالمات باستخدام سماعة رأس واحدة. وضع أحادي

    هل تتلقى الكثير من المكالمات؟ يمكنك مضاعفة وقت التحدّث من خلال استخدام سماعة أذن واحدة فيما تقوم بشحن السماعة الأخرى. يتم تعيين الميكروفون تلقائيًا إلى سماعة الأذن التي تستخدمها، وما عليك سوى التبديل بينهما عندما تبدأ بطارية سماعة الأذن الحالية بالنفاد.

    ملاءمة آمنة ومريحة في الأذن

    استمتع براحة تامة بفضل أغطية رؤوس الأذن القابلة للتبديل والمصنوعة من السيليكون. تدخل أغطية رؤوس الأذن بطريقة آمنة في قناة الأذن، فتشكّل حاجزًا مثاليًا لتقليل الضوضاء الخارجية. ويثبت الطرفان المجنحان كل سماعة أذن في مكانها.

    عناصر تحكّم باللمس. ميكروفون مضمّن. إمكانية إقران سهلة

    اضغط على سماعة الأذن لإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، والردّ على المكالمات وتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك. تصبح سماعات الرأس جاهزة للإقران بلمح البصر. بعد إقرانها، تقوم بالاتصال بهاتفك من جديد فور فتح علبة الشحن.

    تحكّم مخصص بالصوت. تطبيق Philips Headphones

    قم بتعزيز الجهير وتخفيف الطنين الثلاثي. يتيح لك تطبيق Philips Headphones التحكّم بالموسيقى التي تستمع إليها. اضبط المستويات بنفسك أو اختر من بين أنماط الصوت المضبوطة مسبقًا.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      6 ملم
      المقاومة
      16 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      3 مللي واط
      الحساسية
      105 ديسبيل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      الميكروفون
      ميكروفون مضمن
      إصدار Bluetooth
      5.0
      لاسلكي
      نعم
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC
      نوع الإرسال اللاسلكي
      Bluetooth

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      31  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      22  سم
      الوزن الإجمالي
      4.88  كلغ
      الارتفاع
      34.5  سم
      GTIN
      1 48 95229 11749 2
      الوزن الصافي
      1.992  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      2.888  كلغ

    • الملاءمة

      إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي
      نعم
      المقاومة للمياه
      IPX5
      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      إمكانية تحديث البرنامج الثابت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      اللمس

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      14.4  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      10  سم
      الارتفاع
      16  سم
      الوزن الصافي
      0.249  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.55  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.301  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 11749 9

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت تشغيل الموسيقى
      6 + 18  ساعة (ساعات)
      مدّة التحدث
      5 ساعات
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 1 hr
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium-ion (built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium-ion (built-in)
      وزن البطارية (إجمالي)
      13  غ
      سعة البطارية (العلبة)
      450  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      50  mAh
      فترة الاستعداد لعمر البطارية
      80 hr

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17.5  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      4.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 11749 5
      الوزن الإجمالي
      0.158  كلغ
      الوزن الصافي
      0.083  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.075  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      4  سم
      العرض
      9  سم
      العمق
      5  سم
      الوزن
      0.055  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      رؤوس الأذن
      3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
      علبة شحن
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 500 مم

    • تصميم

      اللون
      أبيض
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة في الأذن
      مادة وصلة الأذن
      سيليكون
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      رأس أذن من السيليكون

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      2 mics

    • UPC

      UPC
      8‎ 40063 20184 2

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      يدوي
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.