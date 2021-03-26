تلبّي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه كل احتياجاتك، بدءًا من الاجتماعات عبر الهاتف، ووصولاً إلى قوائم التشغيل في المنزه. كذلك، فهي تتحمّل المطر والعرق، وتمنحك صوتًا رائعًا وملاءمة محكمة في الأذن بحيث لن تصبح مرتخية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بوقت تشغيل يبلغ 24 ساعة مع العلبة.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصنيف IPX5 وهي مقاومة للترطيب المستمر. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.
علبة شحن USB-C محمولة. وقت تشغيل إضافي يبلغ 18 ساعة
اصطحب الموسيقى المفضّلة لديك إلى أي مكان. استمتع بصوت رائع من مشغلات حجم 6 مم، ووقت تشغيل يبلغ 6 ساعات من عملية شحن واحدة. وتمنحك العلبة المشحونة بالكامل 18 ساعة تشغيل إضافية. للحصول على شحن سريع، ضَع سماعات الرأس في العلبة لمدة 15 دقيقة واحصل على ساعة تشغيل إضافية.
قم بإجراء المكالمات باستخدام سماعة رأس واحدة. وضع أحادي
هل تتلقى الكثير من المكالمات؟ يمكنك مضاعفة وقت التحدّث من خلال استخدام سماعة أذن واحدة فيما تقوم بشحن السماعة الأخرى. يتم تعيين الميكروفون تلقائيًا إلى سماعة الأذن التي تستخدمها، وما عليك سوى التبديل بينهما عندما تبدأ بطارية سماعة الأذن الحالية بالنفاد.
ملاءمة آمنة ومريحة في الأذن
استمتع براحة تامة بفضل أغطية رؤوس الأذن القابلة للتبديل والمصنوعة من السيليكون. تدخل أغطية رؤوس الأذن بطريقة آمنة في قناة الأذن، فتشكّل حاجزًا مثاليًا لتقليل الضوضاء الخارجية. ويثبت الطرفان المجنحان كل سماعة أذن في مكانها.
عناصر تحكّم باللمس. ميكروفون مضمّن. إمكانية إقران سهلة
اضغط على سماعة الأذن لإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، والردّ على المكالمات وتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك. تصبح سماعات الرأس جاهزة للإقران بلمح البصر. بعد إقرانها، تقوم بالاتصال بهاتفك من جديد فور فتح علبة الشحن.
تحكّم مخصص بالصوت. تطبيق Philips Headphones
قم بتعزيز الجهير وتخفيف الطنين الثلاثي. يتيح لك تطبيق Philips Headphones التحكّم بالموسيقى التي تستمع إليها. اضبط المستويات بنفسك أو اختر من بين أنماط الصوت المضبوطة مسبقًا.