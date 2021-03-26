آمنة ومريحة. عناصر تحكّم باللمس.

تلبّي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه كل احتياجاتك، بدءًا من الاجتماعات عبر الهاتف، ووصولاً إلى قوائم التشغيل في المنزه. كذلك، فهي تتحمّل المطر والعرق، وتمنحك صوتًا رائعًا وملاءمة محكمة في الأذن بحيث لن تصبح مرتخية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بوقت تشغيل يبلغ 24 ساعة مع العلبة.