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سماعات رأس لاسلكية بالكامل

TAT2206WT/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • جاهزة للاستخدام على الدوام جاهزة للاستخدام على الدوام جاهزة للاستخدام على الدوام
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    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT2206WT/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    جاهزة للاستخدام على الدوام

    هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك ملاءمة محكمة في الأذن وصوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    جاهزة للاستخدام على الدوام

    هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك ملاءمة محكمة في الأذن وصوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة. إكتشف كلّ المميزات

    جاهزة للاستخدام على الدوام

    هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك ملاءمة محكمة في الأذن وصوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    جاهزة للاستخدام على الدوام

    هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك ملاءمة محكمة في الأذن وصوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة. إكتشف كلّ المميزات

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      جاهزة للاستخدام على الدوام

      • سماعات أذن مع ملاءمة في الأذن
      • علبة شحن صغيرة للغاية
      • حماية من المياه بتصنيف IPX4
      • وقت تشغيل لغاية 18 ساعة
      مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

      مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

      تتيح لك سماعات الرأس هذه الاستمتاع بصوت رائع مهما كانت أحوال الطقس بفضل تصنيف IPX4 الذي تتمتع به ومشغّلاتها القوية بحجم 6 مم. ونظرًا إلى أنها مقاومة تمامًا للطرطشة، فلن تتأثر بالقليل من التعرّق، كما أنه ما من داعٍ للقلق في حال فاجأك المطر.

      علبة شحن صغيرة للغاية لوقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة

      علبة شحن صغيرة للغاية لوقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة

      تنقل على الطريق وبحوزتك شواحن متعددة في جَيبك. يمكنك الحصول على وقت تشغيل يصل إلى 6 ساعات من عملية شحن واحدة، بالإضافة إلى 12 ساعة إضافية من علبة مشحونة بالكامل. تقدّم لك عملية شحن قصيرة مدتها 15 دقيقة داخل العلبة وقت تشغيل يستمر لساعة. يستغرق شحن العلبة بالكامل ساعتين بواسطة USB-C.

      قم بإجراء المكالمات باستخدام سماعة رأس واحدة. وضع أحادي

      قم بإجراء المكالمات باستخدام سماعة رأس واحدة. وضع أحادي

      هل تتلقى الكثير من المكالمات؟ يمكنك مضاعفة وقت التحدّث من خلال استخدام سماعة أذن واحدة فيما تقوم بشحن السماعة الأخرى. يتم تعيين الميكروفون تلقائيًا إلى سماعة الأذن التي تستخدمها، وما عليك سوى التبديل بينهما عندما تبدأ بطارية سماعة الأذن الحالية بالنفاد.

      ملاءمة آمنة ومريحة في الأذن

      استمتع براحة تامة بفضل أغطية رؤوس الأذن الناعمة القابلة للتبديل والمصنوعة من السيليكون. تدخل رؤوس الأذن على كل سماعة أذن بطريقة آمنة في قناة الأذن، فتشكّل حاجزًا مثاليًا يقلل الضوضاء الخارجية. علاوة على ذلك، يحافظ الشكل الذي يشبه "عصا الهوكي" على أمان كل سماعة أذن.

      عناصر تحكّم مدمجة. ميكروفون مضمّن. إمكانية إقران سهلة

      تسمح لك عناصر التحكّم على سماعات الأذن بإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا والردّ على المكالمات والتحكّم في مستوى الصوت وتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك. تصبح سماعات الرأس جاهزة للإقران في اللحظة التي تقوم فيها بتشغيل تقنية Bluetooth.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        المقاومة
        16 أوم
        قطر السماعة
        6 ملم
        الحساسية
        101 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
        نطاق التردد
        20 - 20,000 هرتز
        طاقة الإدخال القصوى
        5 مللي واط
        نوع المشغل
        ديناميكي

      • الاتصالات

        ميكروفون للاتصال
        ميكروفون واحد

      • إمكانية الاتصال

        إصدار Bluetooth
        5.0
        برنامج الترميز المدعوم
        SBC
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        الميكروفون
        ميكروفون مضمن
        نوع الإرسال اللاسلكي
        Bluetooth
        لاسلكي
        نعم

      • الراحة

        المقاومة للمياه
        IPX4
        الوضع الأحادي لـ TWS
        نعم
        نوع مفاتيح التحكم
        زر
        إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي
        نعم

      • التصميم

        اللون
        باللون الأبيض
        طريقة الارتداء
        سماعة مثبتة في الأذن
        مادة وصلة الأذن
        سيليكون
        الملاءمة على الأذن
        سماعة مثبتة في الأذن
        نوع الملامة داخل الأذن
        رأس أذن من السيليكون

      • الطاقة

        وقت تشغيل الموسيقى
        6+12  س
        مدّة التحدث
        6 ساعات
        نوع البطارية (سماعة الأذن)
        ليثيوم بوليمر (مضمّنة)
        سعة البطارية (سماعة الأذن)
        55 مللي أمبير في الساعة
        نوع البطارية (علبة شحن)
        ليثيوم بوليمر (مضمّنة)
        سعة البطارية (العلبة)
        350 مللي أمبير في الساعة
        وقت الشحن
        2  س
        فترة الشحن السريع
        15 دقيقة لسعة واحدة
        فترة الاستعداد لعمر البطارية
        200 ساعة
        عدد البطاريات
        3 قطع
        وزن البطارية (إجمالي)
        10.5 غ
        قابلة للشحن
        نعم

      • المساعد الصوتي

        دعم المساعد الصوتي
        نعم
        تنشيط المساعد الصوتي
        يدوي
        التوافق مع المساعد الصوتي
        نعم

      • الملحقات

        سلك الشحن
        كبل USB-C،‏ 500 مم
        علبة شحن
        نعم
        رؤوس الأذن
        3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
        دليل البدء السريع
        نعم

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        الارتفاع
        25  سم
        العرض
        27.8  سم
        الطول
        33,8  سم
        الوزن الإجمالي
        4,279  كلغ
        الوزن الصافي
        1.392  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        2,887  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 11741 6

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الارتفاع
        11  سم
        العرض
        13  سم
        الطول
        16  سم
        الوزن الإجمالي
        0.479  كلغ
        الوزن الصافي
        0.174  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,305  كلغ
        GTIN
        ‎2 48 95229 11741 3

      • أبعاد العلبة

        نوع العلبة
        صندوق
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        طريقة العرض على الرف
        تعليق
        الارتفاع
        17.2  سم
        العرض
        9.5  سم
        العمق
        4  سم
        الوزن الصافي
        0.058  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0.13  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.072  كلغ
        EAN
        ‎48 95229 11741 9

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        4.57  سم
        العرض
        5.7  سم
        العمق
        3.1  سم
        الوزن
        0.037  كلغ

      • UPC

        UPC
        ‎8 40063 20182 8

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