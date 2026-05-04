  انغمس في الراحة

    سماعات رأس لاسلكية

    TAH6000BK/97

    انغمس في الراحة

    حافظ على تركيزك مع سماعات رأس توضع فوق الأذن مزودة بميزة إلغاء الضوضاء التكيّفية، والتي تم تصميمها لسنوات من الاستخدام المريح. استخدمها لاسلكيًا لتنغمس في صوت دافئ وطبيعي في أثناء تنقلك أو صِل الكابل واستمتع بتجربة صوت عالي الدقة عند الاستماع عبر السلك.

    سماعات رأس لاسلكية

    انغمس في الراحة

    • صوت طبيعي. جهير ديناميكي
    • ملاءمة مريحة لسماعات توضع فوق الأذن
    • ميزة إلغاء الضوضاء التكيّفية
    • وقت تشغيل لغاية 80 ساعات
    تطبيق Philips Headphones. خصّص تجربتك

    هل تشعر ببعض الغرابة عند الاستماع إلى الموسيقى؟ يتميّز تطبيقنا المرافق بمعادل الصوت EQ، وهو معادل سهل الاستخدام يتيح لك تعديل الصوت واستكشاف إعدادات معادل مختلفة بسهولة تامة مباشرةً بلمسات أصابعك. ويمكنك أيضًا استخدام التطبيق لضبط إلغاء الضوضاء وتفعيل الجهير الديناميكي وإدارة الأجهزة المتصلة وتحديث البرنامج الثابت والمزيد.

    بلاستيك مُعاد تدويره معتمد من GRS. تغليف مسؤول

    نستخدم في منتجاتنا بلاستيكًا مُعاد تدويره بعد الاستهلاك ونصنع تغليفنا من كرتون المُعاد تدويره والمعتمد من FSC مع محلقات مطبوعة على ورق مُعاد تدويره.

    صوت رائع حتى عند مستوى صوت منخفض. استمع لاسلكيًا أو سلكيًا

    تعمل مشغلات مخصصة مقاس 40 مم مع ميزة الجهير الديناميكي على تقديم صوت رائع مع جهير كامل وغني حتى عند مستويات الصوت المنخفضة. وللاستمتاع بصوت عالي الدقة، يمكنك الاستماع سلكيًا عبر كابل الصوت مقاس 3,5 مم (مرفق) أو عبر منفذ USB-C.

    استمتع لأقصى الحدود بفضل خاصية إلغاء الضوضاء القابلة للتكيف

    تتفاعل ميزة إلغاء الضوضاء التكيّفية مع البيئة المحيطة بسرعة لعزل الضوضاء الخارجية في الوقت الحقيقي، بما في ذلك الرياح. إذا كنت تريد سماع ما يدور حولك، فإن وضع التنبّه يسمح للأصوات الخارجية بالدخول إلى أذنيك. يعمل وضع التنبّه السريع على تحسين الأصوات بحيث يمكنك التحدث إلى الآخرين من دون إزالة سماعات الأذن.

    ملاءمة مريحة ومكوّنات قابلة للاستبدال لسنوات من الاستخدام

    توفر أغطية الأذن المصنوعة من جلد البولي يوريثان الناعم إلى جانب عصبة الرأس الناعمة القابلة للضبط، ملاءمة مريحة للغاية. ولضمان أفضل عزل للصوت وأعلى مستوى من الراحة، يمكنك استبدال أغطية الأذن المصنوعة من إسفنج ميموري فوم إذا تلفت مع مرور الوقت. وتستطيع أيضًا استبدال بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن عند بلوغها نهاية عمرها التشغيلي.

    اتصال Bluetooth®‎ مستقر متعدد النقاط وإقران سهل

    يوفر التوافق مع أحدث أجهزة Bluetooth®‎ 6.0 بثًا من دون انقطاعات مزعجة في الصوت مع إمكانية الاتصال بجهازين في الوقت نفسه. وتدعم السماعات أيضًا كلاً من Android Fast Pair وMicrosoft Swift Pair.

    مدة تشغيل تصل إلى 80 ساعة (50 ساعة مع تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء)

    عند إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 80 ساعة من التشغيل بشحنة كاملة، أما عند تشغيلها فيمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 50 ساعة. وإذا كنت بحاجة إلى زيادة سريعة في الطاقة، فيكفي شحنها لمدة 5 دقائق للحصول على 4 ساعات إضافية.

    تقنية 5 ميكروفونات. مكالمات أوضح، حتى في الأماكن الصاخبة

    تتميز هذه السماعات بإعداد مكوّن من خمسة ميكروفونات، يعمل اثنان منها، إلى جانب خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لخفض الضوضاء، على تقديم مكالمات واضحة للغاية. حتى إن كنت تتحدث من شارع حضري مزدحم وفي يوم عاصف، سيُسمع صوتك بوضوح ولن ينشغل من تتحدث معه بما يدور حولك.

    صوت طبيعي دافئ. الصوت المميز من Philips

    تم توليف المشغّلات المخصصة في سماعات الرأس هذه على الصوت المميز الخاص بـ Philips، ما يجعلك تستمتع بصوت دافئ وطبيعي مع جهير عميق. ستكون تجربتك مميزة، مهما كان ما تستمع إليه.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      نطاق التردد
      20 - 40000 هرتز
      المقاومة
      16 أوم
      الحساسية
      108±3 ديسيبل (1 كيلوهرتز، 1 ميلي واط)
      قطر السماعة
      40  ملليمترًا
      طاقة الإدخال القصوى
      30  ملي واط
      نوع المشغل
      ديناميكي
      صوت عالي الدقة
      نعم

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      6.0
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      اتصال متعدد النقاط
      نعم
      برنامج الترميز المدعوم
      • SBC
      • AAC
      مأخذ سماعات الرأس
      3.5  ملليمترًا

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      22.40  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      22.00  سم
      الوزن الإجمالي
      1.65  كلغ
      الارتفاع
      25.50  سم
      GTIN
      1 48 95229 17809 7
      الوزن الصافي
      0.81  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.84  كلغ

    • الملاءمة

      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      اتصال سريع بـ Google
      نعم
      إمكانية تحديث البرنامج الثابت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      زر
      Microsoft Swift Pair
      نعم

    • الطاقة

      عدد البطاريات
      قطعة واحدة
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      مدة تشغيل الموسيقى (مع تشغيل تقنية ANC)
      50  ساعة (ساعات)
      مدة تشغيل الموسيقى (مع إلغاء تشغيل تقنية ANC)
      80  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 4 hrs
      وزن البطارية (إجمالي)
      14.8  غ
      قدرة البطارية (سماعات الرأس)
      720  mAh
      نوع البطارية (سماعات الرأس)
      ليثيوم بوليمر (مضمّنة)

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      25  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      21.2  سم
      العمق
      6.9  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 17809 0
      الوزن الإجمالي
      0.500  كلغ
      الوزن الصافي
      0.270  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.230  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      19.20  سم
      العرض
      16.60  سم
      العمق
      8.20  سم
      الوزن
      0.024  كلغ

    • الملحقات

      كبل الصوت
      كبل استيريو حجم 3,5 مم، الطول = 1,0 م
      دليل البدء السريع
      نعم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة على الرأس
      تصميم قابل للطي
      قابلة للطي بشكل مسطح / تدور للداخل
      مادة وصلة الأذن
      جلد صناعي
      الملاءمة على الأذن
      مثبتة فوق الأذن
      نوع غطاء الأذن
      جزء خلفي مغلق

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      2 mics
      الحد من ضوضاء الرياح
      نعم

    • ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)

      تقنية ANC
      نظام مختلط، ANC Pro
      وضع التنبّه
      نعم
      تقنية ANC التكيفية
      نعم
      ميكروفون لـ ANC
      3 ميكروفون
      تقنية إلغاء الضوضاء النشطة
      نعم

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      زر متعدد الوظائف يعمل بالضبط
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    • الاستدامة

      غلاف بلاستيكي
      يحتوي على 52% من البوليكربونات المعاد تدويرها بعد الاستهلاك والمعتمدة من GRS برمز TE-00132492

