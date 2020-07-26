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  • موسيقى خاصة بك، وألوانك الخاصة موسيقى خاصة بك، وألوانك الخاصة موسيقى خاصة بك، وألوانك الخاصة

    سماعات رأس سلكية مثبّتة في الأذن

    TAE1105PK/00

    موسيقى خاصة بك، وألوانك الخاصة

    تسمح لك سماعات الرأس السلكية المثبتة في الأذن هذه بالاستماع إلى أحدث الأغاني بأسلوب عصري في الوقت نفسه. ستستمتع بصوت جهير مدوٍّ، ومظهر جريء، وملاءمة مريحة في الأذن. هل تحتاج إلى المساعد الصوتي في هاتفك؟ ما عليك سوى الضغط على جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن.

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    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس سلكية مثبّتة في الأذن

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    موسيقى خاصة بك، وألوانك الخاصة

    • مشغّلات بحجم 8,6 مم لجهير صاخب
    • موصل مطلي بالذهب
    • ملاءمة آمنة ومريحة في الأذن
    • جهاز تحكّم عن بُعد مضمّن لسهولة التحكّم

    جهير مدوٍّ. صوت واضح

    ما هدف الحياة الكثيرة التنقل بدون أغانيك المفضّلة؟ تزوّدك سماعات الرأس هذه بجهير مدوٍّ من مشغّلات قوية من النيوديميوم حجم 8,6 مم، كما تشتمل على موصل مطلي بالذهب.

    استمتع بصوت صاخب مع راحة فعلية

    استمتع بملاءمة مريحة في الأذن بفضل تصميم الأنبوب الصوتي المريح والأغطية المطاطية لسماعات الأذن القابلة للتبديل والمتوفرة بثلاثة أحجام. استمتع بكل ثانية من النغمات التي تحبها.

    جهاز تحكّم عن بُعد مضمّن. بدّل من قائمة التشغيل إلى المكالمات

    يمكنك تلقي مكالمة وإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، بدون لمس هاتفك الذكي. ميزة مثالية إذا كان الجهير في الموسيقى على وشك أن يبدأ بطريقة مدوّية ولم تكن تريد أن تفوّت الاستماع إلى أفضل المقاطع.

    قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك بسهولة

    بفضل جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن، أنت جاهز لطلب أي أمر من المساعد الصوت، سواء أكان إجراء المكالمات أم إرسال الرسائل أم الحصول على إجابات أثناء التنقل.

    أنبوب صوت مريح. غطاء مطاطي لسماعة الأذن متوفر بـ 3 أحجام

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    كبل مسطّح لتشابكات أقل

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    مشغّلات مصنوعة من النيوديميوم حجم 8,6 مم. موصل مطلي بالذهب

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    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      ‎20 - 20 000
      قطر السماعة
      8.6 ملم
      المقاومة
      16 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      10 ملي واط
      الحساسية
      102 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      طبقة الموصل
      مطلية بالذهب
      الوصلة
      3.5  ملليمترًا

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      35.2  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      18.5  سم
      الوزن الإجمالي
      1.097  كلغ
      الارتفاع
      13.9  سم
      GTIN
      1 48 95229 11193 3
      الوزن الصافي
      0.36  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.737  كلغ

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      17.9  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      8.5  سم
      الارتفاع
      6.3  سم
      الوزن الصافي
      0.045  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.1304  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.0854  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 11193 0

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17.3  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      5  سم
      العمق
      2.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 11193 6
      الوزن الإجمالي
      0.03  كلغ
      الوزن الصافي
      0.015  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.015  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      2.25  سم
      العرض
      2.3  سم
      العمق
      1.2  سم
      الوزن
      0.013  كلغ

    • الملحقات

      رؤوس الأذن
      3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)

    • تصميم

      اللون
      زهري
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة في الأذن
      مادة وصلة الأذن
      سيليكون
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      رأس أذن من السيليكون

    • UPC

      UPC
      ‎8 40063 20218 4

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      نعم
      تنشيط المساعد الصوتي
      يدوي
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    Badge-D2C

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