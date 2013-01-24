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سماعات رأس سلكية مثبّتة في الأذن

TAE1105BL/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • موسيقى خاصة بك، وألوانك الخاصة موسيقى خاصة بك، وألوانك الخاصة موسيقى خاصة بك، وألوانك الخاصة
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    سماعات رأس سلكية مثبّتة في الأذن

    TAE1105BL/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    موسيقى خاصة بك، وألوانك الخاصة

    تسمح لك سماعات الرأس السلكية المثبتة في الأذن هذه بالاستماع إلى أحدث الأغاني بأسلوب عصري في الوقت نفسه. ستستمتع بصوت جهير مدوٍّ، ومظهر جريء، وملاءمة مريحة في الأذن. هل تحتاج إلى المساعد الصوتي في هاتفك؟ ما عليك سوى الضغط على جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس سلكية مثبّتة في الأذن

    موسيقى خاصة بك، وألوانك الخاصة

    تسمح لك سماعات الرأس السلكية المثبتة في الأذن هذه بالاستماع إلى أحدث الأغاني بأسلوب عصري في الوقت نفسه. ستستمتع بصوت جهير مدوٍّ، ومظهر جريء، وملاءمة مريحة في الأذن. هل تحتاج إلى المساعد الصوتي في هاتفك؟ ما عليك سوى الضغط على جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن. إكتشف كلّ المميزات

    موسيقى خاصة بك، وألوانك الخاصة

    تسمح لك سماعات الرأس السلكية المثبتة في الأذن هذه بالاستماع إلى أحدث الأغاني بأسلوب عصري في الوقت نفسه. ستستمتع بصوت جهير مدوٍّ، ومظهر جريء، وملاءمة مريحة في الأذن. هل تحتاج إلى المساعد الصوتي في هاتفك؟ ما عليك سوى الضغط على جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس سلكية مثبّتة في الأذن

    موسيقى خاصة بك، وألوانك الخاصة

    تسمح لك سماعات الرأس السلكية المثبتة في الأذن هذه بالاستماع إلى أحدث الأغاني بأسلوب عصري في الوقت نفسه. ستستمتع بصوت جهير مدوٍّ، ومظهر جريء، وملاءمة مريحة في الأذن. هل تحتاج إلى المساعد الصوتي في هاتفك؟ ما عليك سوى الضغط على جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن. إكتشف كلّ المميزات

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      موسيقى خاصة بك، وألوانك الخاصة

      • مشغلات حجم 8,6 مم/جزء خلفي مغلق

      جهير مدوٍّ. صوت واضح

      ما هدف الحياة الكثيرة التنقل بدون أغانيك المفضّلة؟ تزوّدك سماعات الرأس هذه بجهير مدوٍّ من مشغّلات قوية من النيوديميوم حجم 8,6 مم، كما تشتمل على موصل مطلي بالذهب.

      استمتع بصوت صاخب مع راحة فعلية

      استمتع بملاءمة مريحة في الأذن بفضل تصميم الأنبوب الصوتي المريح والأغطية المطاطية لسماعات الأذن القابلة للتبديل والمتوفرة بثلاثة أحجام. استمتع بكل ثانية من النغمات التي تحبها.

      جهاز تحكّم عن بُعد مضمّن. بدّل من قائمة التشغيل إلى المكالمات

      يمكنك تلقي مكالمة وإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، بدون لمس هاتفك الذكي. ميزة مثالية إذا كان الجهير في الموسيقى على وشك أن يبدأ بطريقة مدوّية ولم تكن تريد أن تفوّت الاستماع إلى أفضل المقاطع.

      قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك بسهولة

      بفضل جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن، أنت جاهز لطلب أي أمر من المساعد الصوت، سواء أكان إجراء المكالمات أم إرسال الرسائل أم الحصول على إجابات أثناء التنقل.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        نوع المغناطيس
        النيوديميوم
        طاقة الإدخال القصوى
        10 ملي واط
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        المقاومة
        16  أوم
        قطر السماعة
        8.6  ملليمترًا
        الحساسية
        102 ديسيبل على 1 كيلوهرتز

      • إمكانية الاتصال

        توصيل الكبل
        متوازٍ، تناظري
        طول السلك
        1.2  أمتار
        موصل
        3.5  ملليمترًا
        طبقة الموصل
        مطلية بالكروم
        نوع الكبل
        نحاسي

      • التصميم

        اللون
        أزرق

      • الكرتون الداخلي

        الوزن الإجمالي
        0,119  كلغ
        GTIN
        ‎2 48 95229 11041 4
        الارتفاع
        6.3  سم
        الطول
        17.9  سم
        الوزن الصافي
        0,0441  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        وزن العلبة فارغة
        0,0749  كلغ
        العرض
        8.5  سم

      • الكرتون الخارجي

        الوزن الإجمالي
        1,097  كلغ
        GTIN
        ‪1 48 95229 11041 7
        الارتفاع
        13,9  سم
        الطول
        35,2  سم
        الوزن الصافي
        0,3528  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        وزن العلبة فارغة
        0,7442  كلغ
        العرض
        18.5  سم

      • أبعاد العلبة

        العمق
        2.5  سم
        EAN
        ‎48 95229 11041 0
        الوزن الإجمالي
        0,0335  كلغ
        الارتفاع
        17.3  سم
        الوزن الصافي
        0,0147  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        وزن العلبة فارغة
        0,0188  كلغ
        العرض
        5  سم
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما

      • أبعاد المنتج

        العمق
        1.2  سم
        الارتفاع
        2.25  سم
        الوزن
        0,0147  كلغ
        العرض
        2.3  سم

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