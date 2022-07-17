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كبل HDMI 2.1

SWV9702/00

8K، ‏60 هرتز، Ultra HD مع HDR ديناميكي

اختبر دقة Ultra HD 8K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. أما HDR الديناميكي فيمنح أفضل مستوى تباين وصورة واضحة جدًا مع حركة فائقة السرعة. تدعم قناة رجوع الصوت لغاية 192 كيلوهرتز بدقة 24 بت.

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كبل HDMI معتمد

8K، ‏60 هرتز، Ultra HD مع HDR ديناميكي

  • 8K،‏ 60 هرتز

  • 2 م

60 هرتز، مع HDR ديناميكي

صور مع 60 إطارًا في الثانية وHDR ديناميكي، لتوفير أفضل مستوى تباين وأدق التفاصيل.

دقة 8K ‏(7680 ‏x ‏4320)

دعم دقة الفيديو التي تصل إلى 8K ‏(7680 x ‏4320) لتوفير جودة صور وتجارب ألعاب استثنائية.

سلك نحاسي نقي مع مقياس سلك أمريكي (AWG) يبلغ 28، لأفضل جودة للصور والصوت.

استخدام مواد عالية الجودة - سلك نحاسي نقي مع مقياس سلك أمريكي (AWG) يبلغ 28 لضمان أفضل اتصال مع أدنى مستوى من فقدان البيانات.

المواصفات التقنية

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