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كبل للتحويل من Type C إلى HDMI

SWV5430/10

اختبر تجربة التلفزيون عالي الدقة

استمتع بتلفزيون فائق الدقة. يسمح بتوصيل جهازك المحمول مباشرة بالتلفزيون أو البروجيكتور أو الشاشة المحمولة. يعمل مع منفذ USB-C 3.1 الذي يدعم الوضع البديل Display Port.

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4K، ‏30 هرتز، Ultra HD مع Ethernet

اختبر تجربة التلفزيون عالي الدقة

  • 4K،‏ 30 هرتز

  • عالي السرعة

  • 1,5 م

صورة سلسة مع 30 إطارًا في الثانية، إشارة فيديو بتردد 30 هرتز

استرخِ واستمتع بمشاهدة رائعة مع فيديو يتميّز بـ 30 إطارًا في الثانية. يمكّنك ذلك من الاستمتاع بتجربة مشاهدة التلفزيون بشكل أسلس.

غلاف معدني مع كبل مضفور

غلاف معدني مع ضفائر لحماية الكبل من خلال تحسين متانته.

جودة عالية جدًا بدقة UHD 2160p‏ (4K)

يدعم دقة الفيديو التي تصل إلى 4K أو UHD 2160p. بهذه الطريقة يمكن لشاشاتك أن تضاهي أنظمة السينما الرقمية المستخدمة في صالات السينما.

المواصفات التقنية

الدلائل والمستندات

الكتيّب التجاري المترجم - English (US)

  • PDF ملف, 244.3 kB
  • 29 November 2023

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