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  • أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎

    سماعات رأس مع ميكروفون

    SHL3075BL/00

    أطرب حواسك. BASS+‎

    أعِد الجهير القوي والصاخب إلى الموسيقى بفضل سماعات الرأس BASS+‎ من Philips. توفر سماعات الرأس هذه جهيرًا قويًا ونابضًا بتصميم أنيق وصغير، وهي مخصصة للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد.

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    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس مع ميكروفون

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    مراجعة كل سماعات رأس فوق الأذن - على الأذن

    أطرب حواسك. BASS+‎

    • مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق
    • مثبتة على الأذن
    • بطانات أذن ناعمة
    • إمكانية طيّ لتصبح السماعات مسطحة
    مشغّلات مكبر الصوت حجم 32 مم

    مشغّلات مكبر الصوت حجم 32 مم

    تتميز سماعات الرأس BASS+‎ بمشغلات مكبر الصوت حجم 32 مم التي توفر صوت جهير قويًا ومدوّيًا.

    مصممة لملاءمة مثالية

    مصممة لملاءمة مثالية

    تتميّز سماعات الرأس BASS+‎ المصممة للراحة المثالية بغطائَي أذنَين دوّارَين وعصبة رأس قابلة للضبط لضمان الملاءمة والراحة لجميع مستخدميها.

    جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

    جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

    صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص بعالم الموسيقى. لا تدع تصميمه الأنيق يخدعك، فالمشغلات المعدّلة بشكل خاص وفتحات صوت الجهير تنتج ترددات منخفضة لابتكار صوت BASS+‎ الفريد من نوعه والمتميّز.

    تصميم قابل للطي بشكل مسطّح لحملها بسهولة

    تصميم قابل للطي بشكل مسطّح لحملها بسهولة

    بفضل تصميمها القابل للطي بشكل مسطّح، يسهل طيّ سماعات الرأس BASS+‎ وتخزينها، ما يجعلها الرفيق المثالي للسفر.

    جهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام

    جهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام

    يسمح لك جهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام بتشغيل الأغاني والموسيقى أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا والرد على المكالمات بمجرد كبسة زر.

    وسادات أذن ناعمة توفر راحة لدى وضعها لفترات طويلة

    وسادات أذن ناعمة توفر راحة لدى وضعها لفترات طويلة

    تضمن وسادات الأذن الناعمة والمسامية مستوى كبيرًا من الراحة أثناء جلسات الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الطويلة.

    عزل صوت رائع لتجربة استماع أفضل

    عزل صوت رائع لتجربة استماع أفضل

    بفضل تصميمها الصوتي المغلق، تحجب سماعات BASS+‎ الضوضاء المحيطة لابتكار عزل صوت محسّن وتقديم تجربة استماع أفضل.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      قطر السماعة
      32 ملم
      غشاء مرن
      بولي إيثيلين تيرفثالات
      المقاومة
      32 أوم
      نوع المغناطيس
      NdFeB
      الاستجابة للتردد
      9‎ - 23 000  هرتز
      طاقة الإدخال القصوى
      1000 مللي واط
      الحساسية
      103 ديسيبل
      نوع
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      الميكروفون
      ميكروفون مضمن
      طول السلك
      1.2  أمتار
      الوصلة
      3.5  ملليمترًا

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      21.2  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      الطول
      8.3  بوصة
      العرض
      16.5  سم
      الوزن الإجمالي
      0.913  كلغ
      الارتفاع
      24  سم
      GTIN
      1 69 51613 99161 6
      العرض
      6.5  بوصة
      الارتفاع
      9.4  بوصة
      الوزن الصافي
      0.396  كلغ
      الوزن الإجمالي
      2.013  رطل
      الوزن الصافي
      0.873  رطل
      وزن العلبة فارغة
      0.517  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.140  رطل

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      22.5  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      كلاهما
      العرض
      19.5  سم
      العمق
      4.8  سم
      الارتفاع
      8.9  بوصة
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      69 51613 99161 9
      العرض
      7.7  بوصة
      الوزن الإجمالي
      0.241  كلغ
      العمق
      1.9  بوصة
      الوزن الصافي
      0.132  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.531  رطل
      الوزن الصافي
      0.291  رطل
      وزن العلبة فارغة
      0.109  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.240  رطل

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      18.5  سم
      العرض
      13.5  سم
      العمق
      4  سم
      العرض
      5.3  بوصة
      الارتفاع
      7.3  بوصة
      العمق
      1.6  بوصة
      الوزن
      0.132  كلغ
      الوزن
      0.291  رطل

    • تصميم

      اللون
      أزرق

    Badge-D2C

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