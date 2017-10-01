أطرب حواسك. BASS+‎

أعِد الجهير القوي والصاخب إلى الموسيقى بفضل سماعات الرأس BASS+‎ من Philips. توفر سماعات الرأس هذه جهيرًا قويًا ونابضًا بتصميم أنيق وصغير، وهي مخصصة للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد.