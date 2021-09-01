دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة
تمنحك آلة الحلاقة الأكثر ذكاءً التي تعمل بالذكاء الاصطناعي راحة استثنائية للبشرة. احصل على الملاحظات حول قوة الضغط أثناء الحلاقة، لحماية بشرتك وقص الشعر بدقة في الوقت نفسه، حتى على لحية نامية لـ 5 أيام؛ فهي تعمل على الاستشعار والتوجيه والتأقلم مع ملامح وجهك الفريدة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة
تمنحك آلة الحلاقة الأكثر ذكاءً التي تعمل بالذكاء الاصطناعي راحة استثنائية للبشرة. احصل على الملاحظات حول قوة الضغط أثناء الحلاقة، لحماية بشرتك وقص الشعر بدقة في الوقت نفسه، حتى على لحية نامية لـ 5 أيام؛ فهي تعمل على الاستشعار والتوجيه والتأقلم مع ملامح وجهك الفريدة. إكتشف كلّ المميزات
دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة
تمنحك آلة الحلاقة الأكثر ذكاءً التي تعمل بالذكاء الاصطناعي راحة استثنائية للبشرة. احصل على الملاحظات حول قوة الضغط أثناء الحلاقة، لحماية بشرتك وقص الشعر بدقة في الوقت نفسه، حتى على لحية نامية لـ 5 أيام؛ فهي تعمل على الاستشعار والتوجيه والتأقلم مع ملامح وجهك الفريدة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة
تمنحك آلة الحلاقة الأكثر ذكاءً التي تعمل بالذكاء الاصطناعي راحة استثنائية للبشرة. احصل على الملاحظات حول قوة الضغط أثناء الحلاقة، لحماية بشرتك وقص الشعر بدقة في الوقت نفسه، حتى على لحية نامية لـ 5 أيام؛ فهي تعمل على الاستشعار والتوجيه والتأقلم مع ملامح وجهك الفريدة. إكتشف كلّ المميزات
إن استخدام مستوى الضغط المناسب أساسي للحصول على حلاقة دقيقة ولحماية بشرتك. تقرأ المستشعرات المتطورة في آلة الحلاقة مستوى الضغط الذي تمارسه، وتُطلعك إشارة الضوء المبتكرة عند ممارسة ضغط مفرط أو قليل، لتزويدك بحلاقة مخصصة وتناسب احتياجاتك الخاصة.
مع أكثر من 150000 حركة قص في الدقيقة، بإمكان شفرات Dual SteelPrecision تزويدك بحلاقة دقيقة. تتميّز الشفرات الـ 72 بأداء عالٍ وتأتي مزوّدة بميزة الشحذ الذاتي وتم تصنيعها في أوروبا.
تتبع تقنية استشعار الحركة طريقة الحلاقة التي تعتمدها وتوجّهك نحو تقنية أكثر فعالية عبر تطبيق GroomTribe الذي نقدّمه. بعد ثلاث عمليات حلاقة فقط، بلغ معظم الرجال تقنية حلاقة أفضل مع تمريرات أقل**.
يفصل الغلاف الواقي ما بين رؤوس آلة الحلاقة والبشرة. يتألف الغلاف من 2000 حبيبة تقنية في كل ميلليمتر مربع، ويقلل الاحتكاك على البشرة بنسبة 25%*، للحدّ من تهيّجها.
يقرأ مستشعر شعر الوجه الذكي كثافة الشعر 500 مرة في الثانية. تتكيّف التقنية تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.
تتميز آلة الحلاقة الكهربائية من Philips هذه، المصممة لتتبع تقاسيم وجهك، برؤوس مرنة تمامًا تدور بمقدار 360 درجة لحلاقة دقيقة ومريحة.
أقرِن آلة الحلاقة الكهربائية من Philips بتطبيق GroomTribe واستعد لإتقان تقنيتك. ما عليك سوى تتبع تقدمك وتخصيص روتينك للحصول على حلاقة دقيقة ولطيفة في الوقت نفسه.
تُنظِّف حجرة التنظيف القوية، التي تفوق فعاليتها التنظيف بالمياه بمعدل 10 مرات****، آلة الحلاقة وتزيّتها في غضون دقيقة واحدة. ويساعد استخدامها في المحافظة على أداء آلة الحلاقة وتعزيز النظافة.
آلة حلاقة رطبة ومنعشة تتكيّف مع تفضيلاتك. اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو استخدم الرغوة أو الجل المفضل لديك للحصول على حلاقة رطبة ومنعشة.
حدّد شكل شواربك وسوالفك بدقة مع أداة التشذيب المنبثقة وأكمل مظهرك بسهولة.
آلة حلاقة للاستخدام في المنزل أو أثناء التنقل. احصل على مدة حلاقة تبلغ 60 دقيقة بعد عملية شحن لساعة واحدة، أو قم بتوصيلها بمصدر طاقة للحصول على طاقة فورية ومستمرة.
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