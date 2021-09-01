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Shaver series 9000

آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

S9985/50
التصنيف الإجمالي / 5
  • دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة
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    Shaver series 9000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    S9985/50
    التصنيف الإجمالي / 5

    دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة

    تمنحك آلة الحلاقة الأكثر ذكاءً التي تعمل بالذكاء الاصطناعي راحة استثنائية للبشرة. احصل على الملاحظات حول قوة الضغط أثناء الحلاقة، لحماية بشرتك وقص الشعر بدقة في الوقت نفسه، حتى على لحية نامية لـ 5 أيام؛ فهي تعمل على الاستشعار والتوجيه والتأقلم مع ملامح وجهك الفريدة. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 9000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة

    تمنحك آلة الحلاقة الأكثر ذكاءً التي تعمل بالذكاء الاصطناعي راحة استثنائية للبشرة. احصل على الملاحظات حول قوة الضغط أثناء الحلاقة، لحماية بشرتك وقص الشعر بدقة في الوقت نفسه، حتى على لحية نامية لـ 5 أيام؛ فهي تعمل على الاستشعار والتوجيه والتأقلم مع ملامح وجهك الفريدة. إكتشف كلّ المميزات

    دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة

    تمنحك آلة الحلاقة الأكثر ذكاءً التي تعمل بالذكاء الاصطناعي راحة استثنائية للبشرة. احصل على الملاحظات حول قوة الضغط أثناء الحلاقة، لحماية بشرتك وقص الشعر بدقة في الوقت نفسه، حتى على لحية نامية لـ 5 أيام؛ فهي تعمل على الاستشعار والتوجيه والتأقلم مع ملامح وجهك الفريدة. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 9000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة

    تمنحك آلة الحلاقة الأكثر ذكاءً التي تعمل بالذكاء الاصطناعي راحة استثنائية للبشرة. احصل على الملاحظات حول قوة الضغط أثناء الحلاقة، لحماية بشرتك وقص الشعر بدقة في الوقت نفسه، حتى على لحية نامية لـ 5 أيام؛ فهي تعمل على الاستشعار والتوجيه والتأقلم مع ملامح وجهك الفريدة. إكتشف كلّ المميزات

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      دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة

      مع تقنية SkinIQ

      • مستشعر الحماية من الضغط
      • شفرات Dual SteelPrecision
      • تم اختبارها على البشرة
      • رؤوس ‎360-D‎ المرنة
      يساعدك على الحلاقة مع مستوى الضغط المثالي

      يساعدك على الحلاقة مع مستوى الضغط المثالي

      إن استخدام مستوى الضغط المناسب أساسي للحصول على حلاقة دقيقة ولحماية بشرتك. تقرأ المستشعرات المتطورة في آلة الحلاقة مستوى الضغط الذي تمارسه، وتُطلعك إشارة الضوء المبتكرة عند ممارسة ضغط مفرط أو قليل، لتزويدك بحلاقة مخصصة وتناسب احتياجاتك الخاصة.

      دقة استثنائية لحلاقة أدق*

      دقة استثنائية لحلاقة أدق*

      مع أكثر من 150000 حركة قص في الدقيقة، بإمكان شفرات Dual SteelPrecision تزويدك بحلاقة دقيقة. تتميّز الشفرات الـ 72 بأداء عالٍ وتأتي مزوّدة بميزة الشحذ الذاتي وتم تصنيعها في أوروبا.

      توجيهك لاتباع تقنية محسنة مع تمريرات أقل

      توجيهك لاتباع تقنية محسنة مع تمريرات أقل

      تتبع تقنية استشعار الحركة طريقة الحلاقة التي تعتمدها وتوجّهك نحو تقنية أكثر فعالية عبر تطبيق GroomTribe الذي نقدّمه. بعد ثلاث عمليات حلاقة فقط، بلغ معظم الرجال تقنية حلاقة أفضل مع تمريرات أقل**.

      انزلاق سلس لحماية بشرتك بشكل أفضل

      انزلاق سلس لحماية بشرتك بشكل أفضل

      يفصل الغلاف الواقي ما بين رؤوس آلة الحلاقة والبشرة. يتألف الغلاف من 2000 حبيبة تقنية في كل ميلليمتر مربع، ويقلل الاحتكاك على البشرة بنسبة 25%*، للحدّ من تهيّجها.

      يتكيّف مع لحيتك لحلاقة لا تتطلّب مجهودًا

      يتكيّف مع لحيتك لحلاقة لا تتطلّب مجهودًا

      يقرأ مستشعر شعر الوجه الذكي كثافة الشعر 500 مرة في الثانية. تتكيّف التقنية تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.

      تتبع تقاسيم وجهك

      تتبع تقاسيم وجهك

      تتميز آلة الحلاقة الكهربائية من Philips هذه، المصممة لتتبع تقاسيم وجهك، برؤوس مرنة تمامًا تدور بمقدار 360 درجة لحلاقة دقيقة ومريحة.

      أتقِن تقنيتك بفضل تطبيق GroomTribe من Philips

      أتقِن تقنيتك بفضل تطبيق GroomTribe من Philips

      أقرِن آلة الحلاقة الكهربائية من Philips بتطبيق GroomTribe واستعد لإتقان تقنيتك. ما عليك سوى تتبع تقدمك وتخصيص روتينك للحصول على حلاقة دقيقة ولطيفة في الوقت نفسه.

      حجرة تنظيف فعالة للصيانة والتنظيف

      حجرة تنظيف فعالة للصيانة والتنظيف

      تُنظِّف حجرة التنظيف القوية، التي تفوق فعاليتها التنظيف بالمياه بمعدل 10 مرات****، آلة الحلاقة وتزيّتها في غضون دقيقة واحدة. ويساعد استخدامها في المحافظة على أداء آلة الحلاقة وتعزيز النظافة.

      اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو الرطبة المنعشة

      اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو الرطبة المنعشة

      آلة حلاقة رطبة ومنعشة تتكيّف مع تفضيلاتك. اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو استخدم الرغوة أو الجل المفضل لديك للحصول على حلاقة رطبة ومنعشة.

      قم بتسوية شواربك وسوالفك

      قم بتسوية شواربك وسوالفك

      حدّد شكل شواربك وسوالفك بدقة مع أداة التشذيب المنبثقة وأكمل مظهرك بسهولة.

      60 دقيقة من الحلاقة بعد عملية شحن لساعة واحدة

      60 دقيقة من الحلاقة بعد عملية شحن لساعة واحدة

      آلة حلاقة للاستخدام في المنزل أو أثناء التنقل. احصل على مدة حلاقة تبلغ 60 دقيقة بعد عملية شحن لساعة واحدة، أو قم بتوصيلها بمصدر طاقة للحصول على طاقة فورية ومستمرة. 

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        التنظيف
        • فتح بلمسة واحدة
        • قابلة للغسل بالكامل
        وقت التشغيل
        60 دقيقة
        الصيانة
        فرشاة التنظيف
        شاشة العرض
        • شاشة OLED متطورة
        • توجيه الضغط
        • مؤشر شحن البطارية
        • مؤشر التحكّم بالحركة
        • قِفل للسفر
        المقبض
        مقبض مطاطي
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        نظام الحلاقة
        شفرات Dual SteelPrecision
        رطب وجاف
        الاستخدام الجافّ والرطب
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
        تتبع دقيق
        رؤوس ‎360-D‎ المرنة
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        9  W
        رؤوس حلاقة
        زاوية
        تقنية SkinIQ
        • مستشعر الحماية من الضغط
        • غلاف SkinGlide واقٍ
        • مستشعر التحكّم بالحركة
        • مستشعر Power Adapt
        Quick Clean Pod
        • نعم
        • خرطوشة واحدة مضمّنة
        أداة تشذيب منبثقة ومضمّنة
        نعم
        السفر والتخزين
        حقيبة سفر

      • الخدمة

        رأس بديل
        استبدلها كل سنتين بـ SH91
        ضمان لسنتين
        نعم

      • البرامج

        تحديث البرنامج
        تقدّم Philips تحديثات البرنامج ذات الصلة لمدة سنتَين بعد تاريخ الشراء
        التطبيق
        • GroomTribe
        • يمكن التوصيل عبر Bluetooth®‎
        التوافق مع الهواتف الذكية
        أجهزة iPhone وAndroid™‎

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          • مقارنة بالطراز السابق Series S9000 من Philips
          • * بالاستناد إلى مستخدمي Series S7000 من Philips وتطبيق GroomTribe في العام 2019
          • * * مقارنة بمادة غير مطلية
          • * * * المقارنة من حيث أوساخ الحلاقة عند استخدام سائل التنظيف أو المياه في الخرطوشة
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