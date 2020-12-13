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LongLifeالبطارية

R6L4B/40

بطاريات ممتازة للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة

للمنتجات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، اختر بطاريات LongLife (العمر الطويل). إذ تُعد تقنية الزنك والكلوريد مثالية للساعات وأجهزة الراديو والحاسبات وأجهزة التحكم عن بُعد.

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بطاريات ممتازة للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة

  • AA

  • كلوريد الزنك

  • 4 وحدات

تظل البطارية صالحة للاستخدام لمدة تصل إلى 3 سنوات

تفقد جميع البطاريات طاقة أثناء عدم استخدامها. ونحن نضمن أن هذه البطارية ستحتفظ بنسبة 80% من طاقتها الأولية على الأقل قبل بدء استخدامها.

تسهل الألوان التعرف على أحجام البطاريات

لتسهيل التعرف على أحجام البطاريات الأكثر شيوعًا، نستخدم ترميز ألوان لأحجام البطاريات حسب معايير الصناعة.

تضمن تقنية كلوريد الزنك العالية الجودة فترة عمل بطارية طويلة

تضمن تقنية كلوريد الزنك العالية الجودة فترة عمل بطارية طويلة عند الاستخدام مع الأجهزة التي تستهلك كميات منخفضة من الطاقة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.