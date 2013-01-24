الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

OneBlade

شفرة قابلة للاستبدال

QP220/50
التصنيف الإجمالي / 5
  • تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
    -{discount-value}
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    OneBlade شفرة قابلة للاستبدال

    QP220/50
    التصنيف الإجمالي / 5

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات

    OneBlade شفرة قابلة للاستبدال

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات

    OneBlade شفرة قابلة للاستبدال

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل oneblade-replacement-blades

      تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

      مصممة لقص الشعر، وليس البشرة

      • تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
      • شفرتان قابلتان للاستبدال
      • يمكن استخدامهما مع كل مقابض OneBlade
      • تدوم كل واحدة لغاية 4 أشهر*
      تقنية OneBlade الفريدة

      تقنية OneBlade الفريدة

      تتميّز أداة OneBlade من Philips بتقنية ثورية مصممة لتسريح شعر الوجه والعناية بشعر الجسم. يمكن استخدمها لتحديد الحواف وتشذيب الشعر وحلاقته بغض النظر عن طوله. استمتع بحلاقة مريحة أكثر وأسهل بفضل نظام الحماية المزدوجة وغلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة. تتميّز تقنية الحلاقة بأداة قص سريعة الحركة (200 مرة في الثانية) ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.

      أداة OneBlade متينة

      أداة OneBlade متينة

      تم تصميم الشفرتين لأداء يدوم طويلاً. وللحصول على أداء مثالي، ما عليك سوى استبدال كل شفرة كل 4 أشهر*. إن عملية الاستبدال سهلة ولا تتطلب مجهودًا.

      المواصفات التقنية

      • أداء التشذيب والحلاقة

        نظام الحلاقة
        • تقنية تتبع المنحنيات
        • نظام الحماية المزدوجة
        نظام الترتيب والقص
        تقنية تتبع المنحنيات

      • شفرة بديلة لأداة OneBlade

        الشفرات البديلة مع كل حزمة
        2
        تتلاءم مع نوع المنتج
        • OneBlade ‏(QP25xx)
        • OneBlade ‏(QP26xx)
        • OneBlade Pro ‏(QP65xx)
        • OneBlade Pro ‏(QP66xx)

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • لتزويدك بأفضل تجربة حلاقة، تدوم كل شفرة لغاية 4 أشهر. بالاستناد إلى عمليتَي حلاقة كاملتَين في الأسبوع. قد تختلف النتائج الفعلية.