HX6859/68
لثة صحية أكثر. بلطف.
المس الفرق الذي يُحدثه التنظيف اللطيف بفضل مستشعر الضغط الذي نقدّمه، مع تحسين صحة اللثة بنسبة تصل إلى 100% أكثر من فرشاة الأسنان اليدويةإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اضغط على رأس الفرشاة W2 Optimal White لإزالة البقع عن سطح الأسنان وإظهار ابتسامة أكثر بياضًا. وبفضل شعيراته الكثيفة في الوسط والمخصصة لإزالة البقع، أثبت قدرته سريريًا على تبييض الأسنان في غضون أسبوع فقط.
تسمح لك فرشاة الأسنان هذه بتخصيص تجربة تنظيف الأسنان الخاصة بك وفقًا لاحتياجاتك بفضل إمكانية الاختيار من بين ثلاثة أوضاع. يُعدّ وضع Clean قياسيًا للتنظيف الفائق، أما وضع White فيُعتبر مثاليًا لإزالة البقع عن سطح الأسنان، وأخيرًا، يضيف وضع Gum Care دقيقة من التنظيف المنخفض الطاقة لتدليك اللثة بلطف.
يمكنك التأكد من الحصول على تجربة آمنة لتنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة. فتقنية الاهتزازات الصوتية التي نقدّمها مناسبة للاستخدام مع جهاز تقويم الأسنان والحشوات والتلبيسات والكسوات الخزفية، بالإضافة إلى أنها تساعد في تجنب التسوّس وتحسين صحة اللثة.
تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.
قد يؤدّي الضغط المفرط أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة إلى إلحاق الضرر بأسنانك ولثتك. لتفادي هذا الأمر، تصدر فرشاة ProtectiveClean من Philips Sonicare صوتًا نابضًا ولطيفًا لتذكيرك بتخفيف الضغط.
إن هذه التقنية ممكّنة لاستخدام رقاقة صغيرة للكشف عن رأس الفرشاة الذكي والمقبض الذكي ومزامنتهما. ويعدّ ثنائي المقبض الذكي ورأس الفرشاة الذكي مزيجًا قويًا يمكّن التذكيرات الذكية بالاستبدال.
تتعرّض كل رؤوس الفرشاة إلى التلف مع مرور الوقت. إلا أن تقنية BrushSync التي نقدّمها تتعقّب المدة التي استخدمت فيها رأس الفرشاة الحالي والقوة التي كنت تنظف أسنانك بها. وستعلم عندما يحين وقت استبدال الرأس، بفضل ضوء متوفر على مقبض الفرشاة وإشارة صوتية قصيرة. بهذه الطريقة، تضمن أن رأس الفرشاة يعمل بطريقة جيدة.
هل أنت بحاجة إلى فرشاة أسنان كهربائية مع مؤقّت؟ يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المناسب لتنظيف كل قسم من فمك، بينما ينبّهك Smartimer الذي نقدّمه عند بلوغ وقت الدقيقتين الموصى به لتنظيف الأسنان.
تتيح لك حقيبة السفر المميزة التي نقدّمها إمكانية تخزين فرشاة أسنانك بطريقة صحيّة، في حين يمكنك البقاء على استعداد أثناء التنقل بفضل قاعدة الشاحن الصغيرة. صحيح أن عملية شحن واحدة وكاملة تسمح لك باستخدام فرشاة أسنانك بشكل منتظم لأسبوعَين، إلا أن الشاحن هو تذكرتك للرحلات الأطول.
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
تقنية المستشعر الذكي
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