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  • العناية الأساسية لصحة الأسنان واللثة العناية الأساسية لصحة الأسنان واللثة العناية الأساسية لصحة الأسنان واللثة
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    Philips Sonicare 1100 فرشاة أسنان قابلة لإعادة الشحن

    HX3901/03

    التصنيف الإجمالي / 5
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    العناية الأساسية لصحة الأسنان واللثة

    انتقل إلى استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية بكل سهولة مع فرشاة الأسنان الأساسية Sonicare من Philips من السلسلة 1000. استمتع بإزالة كمية أكبر من البلاك لغاية 3 مرات مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية.

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    متوفر في:

    Philips Sonicare 1100 فرشاة أسنان قابلة لإعادة الشحن

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    العناية الأساسية لصحة الأسنان واللثة

    تزيل بلطف كمية أكبر من البلاك لغاية 3 مرات*

    • تزيل بلطف كمية أكبر من البلاك بـ 3 مرات
    • البرنامج السهل للمبتدئين
    • SmartTimer وQuadpacer
    • بطارية تدوم لمدة 14 يومًا
    تزيل بلطف كمية أكبر من البلاك لغاية 3 مرات*

    تزيل بلطف كمية أكبر من البلاك لغاية 3 مرات*

    تأتي فرشاة الأسنان الكهربائية هذه مع رأس فرشاة Intercare. تساعد الشعيرات الطويلة للغاية في إزالة المزيد من البلاك من بين الأسنان وفي الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    تنظف فراشي الأسنان من Philips Sonicare الأسنان بلطف وفعالية وتعتني بأسنانك ولثتك مع 31000 حركة للشعيرات. تدعم حركة Sonicare Fluid Action الشعيرات لتنظيف أسنانك عن طريق إدخال السائل بعمق بين الأسنان وعلى طول اللثة.

    انتقل بسهولة إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة الكهربائية

    انتقل بسهولة إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة الكهربائية

    صُمم برنامج Sonicare Easy-Start تحديدًا لمن يستخدمون فرشاة الأسنان الكهربائية لأول مرة. يتيح لك البرنامج زيادة قوة التنظيف تدريجيًا وبلطف خلال أول 14 جلسة تنظيف.

    جلسات تنظيف موجهة

    جلسات تنظيف موجهة

    استمتع بجلسة تنظيف مثالية مع مؤقتات التنظيف من Sonicare. كل 30 ثانية، سيُنبّهك جهاز BrushPacer لتنظيف منطقة جديدة. وبعد دقيقتين، سيُشير SmartTimer إلى اكتمال جلسة التنظيف.

    بطارية تدوم لمدة 14 يومًا

    بطارية تدوم لمدة 14 يومًا

    استمتع بما يصل إلى 14 يومًا من التنظيف بالفرشاة بانتظام بعد عملية شحن واحدة كاملة، ما ينقلك إلى مستوى راحة عالٍ في روتين تنظيف الأسنان بالفرشاة.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      DC5V

    • المواصفات الفنية

      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      لغاية 14 يومًا
      البطارية
      Rechargeable
      نوع البطارية
      Lithium ION

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      Marine Blue

    • الخدمة

      الضمان
      2-year limited warranty

    • سهولة الاستخدام

      توافق المقبض
      Easy click-on brush heads
      المقبض
      Slim ergonomic design
      مؤشر مستوى البطارية
      Light shows battery status
      المؤقت
      SmarTimer and QuadPacer

    • العناصر المضمنة

      المقبض
      1 1100 rechargeable toothbrush
      رأس الفرشاة
      1 InterCare
      الشاحن
      1 Charging cable

    • أداء التنظيف

      إزالة البلاك
      إزالة ما يصل إلى 3 أضعاف كمية البلاك*

    • الأوضاع

      التنظيف
      For exceptional everyday clean

    Badge-D2C

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