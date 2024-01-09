HSP5300/01
تشغيل مستمر حتى لا تبقى متيقظًا طوال الوقت
شاهد المزيد من أمام بابك ليلاً ونهارًا مع الرؤية الليلية الواضحة والمحسّنة 2 كالفن والرؤية العريضة 160 درجة. إعداد في غضون دقائق، إما سلكيًا أو ببطارية داخلية. بالإضافة إلى ذلك، استمر في التسجيل حتى لو انقطع الاتصال بشبكة WiFi.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاهد كل تفصيل نهارًا أو ليلاً بجودة صورة 2K ورؤية ليلية محسنة
تلتقط العدسة ذات الزاوية العريضة 160 درجة رؤية واسعة لما يوجد أمام الباب، لذلك ترى كل ما يحدث، من طرف إلى طرف.
يتم تسجيل كل الأحداث على بطاقة MicroSD* ويمكن مراجعتها بمجرد استعادة اتصال Wi-Fi
اضبط عامل تصفية اكتشاف الأشخاص للحصول على تنبيهات فقط عند اكتشاف الأشخاص
أشعر بالأمان مع معيار تشفير البيانات ذاته الموثوق به من قبل البنوك بالإضافة إلى التعرف على القياسات الحيوية لحماية تطبيقك
مناسب لأي باب، يمكن إما استخدام البطارية المضمنة أو التوصيل بأسلاك جرس الباب الموجودة
معتمد بالكامل للعمل في الخارج مع مواد صلبة لن تتصدع أو تقشر في الشمس
يمكن للعميل العادي إعداد الكاميرا في أقل من دقيقتين، بالإضافة إلى أنه سهل الاستخدام مع دعم محلي في كل خطوة
تلقَّ تنبيهات فورية عند اقتراب شخص ما، حتى لو لم يرن الجرس.
اعرف من يقف عند الباب قبل أن تختار الرد عليه أو الرد برسالة مسجلة مسبقًا
قم بإنشاء منطقة نشطة بحيث تحصل فقط على تنبيهات عند اكتشاف الحركة في المنطقة النشطة
ما عليك سوى توصيل الكاميرا بشبكة Wi-Fi، ويمكنك التحكم بها من أي مكان
بطاقة MicroSD* بسعة تصل إلى 128 جيجابت مؤمنة بمعيار تشفير البيانات ذاته الموثوق به من قبل البنوك.
ستقوم المستشعرات الجاذِبة الذكية بتنشيط صفارة الإنذار وتنبيهك إذا حاول أي شخص إزالة جرس الباب
دع جميع من في المنزل يعرفون عندما يكون هناك شخص عند الباب
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
التوافق
الوزن والأبعاد
متانة
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