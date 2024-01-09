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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    الأمان المنزلي جرس باب لاسلكي مع فيديو

    HSP5300/01

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    تشغيل مستمر حتى لا تبقى متيقظًا طوال الوقت

    شاهد المزيد من أمام بابك ليلاً ونهارًا مع الرؤية الليلية الواضحة والمحسّنة 2 كالفن والرؤية العريضة 160 درجة. إعداد في غضون دقائق، إما سلكيًا أو ببطارية داخلية. بالإضافة إلى ذلك، استمر في التسجيل حتى لو انقطع الاتصال بشبكة WiFi.

    إكتشف كلّ المميزات

    الأمان المنزلي جرس باب لاسلكي مع فيديو

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    تشغيل مستمر حتى لا تبقى متيقظًا طوال الوقت

    اشعر بالأمان، اشعر وكأنك في المنزل.

    • إعداد سلكي أو لاسلكي
    • وضوح ورؤية ليلية بدقة 2K
    • استجابات مسجلة مسبقًا
    • مناطق الخصوصية والأنشطة
    ثقة نهاراً وليلاً

    ثقة نهاراً وليلاً

    شاهد كل تفصيل نهارًا أو ليلاً بجودة صورة 2K ورؤية ليلية محسنة

    شاهد عالمًا أوسع

    شاهد عالمًا أوسع

    تلتقط العدسة ذات الزاوية العريضة 160 درجة رؤية واسعة لما يوجد أمام الباب، لذلك ترى كل ما يحدث، من طرف إلى طرف.

    استمرار التسجيل حتى في حال انقطاع اتصال WiFi

    استمرار التسجيل حتى في حال انقطاع اتصال WiFi

    يتم تسجيل كل الأحداث على بطاقة MicroSD* ويمكن مراجعتها بمجرد استعادة اتصال Wi-Fi

    شاهد فقط ما يهم مع الاكتشاف الذكي بالذكاء الاصطناعي

    شاهد فقط ما يهم مع الاكتشاف الذكي بالذكاء الاصطناعي

    اضبط عامل تصفية اكتشاف الأشخاص للحصول على تنبيهات فقط عند اكتشاف الأشخاص

    أبقِ بياناتك لك وحدك

    أبقِ بياناتك لك وحدك

    أشعر بالأمان مع معيار تشفير البيانات ذاته الموثوق به من قبل البنوك بالإضافة إلى التعرف على القياسات الحيوية لحماية تطبيقك

    اختر طاقتك

    اختر طاقتك

    مناسب لأي باب، يمكن إما استخدام البطارية المضمنة أو التوصيل بأسلاك جرس الباب الموجودة

    في المنزل بغض النظر عن الطقس

    في المنزل بغض النظر عن الطقس

    معتمد بالكامل للعمل في الخارج مع مواد صلبة لن تتصدع أو تقشر في الشمس

    منزل أكثر أمانًا في دقائق

    منزل أكثر أمانًا في دقائق

    يمكن للعميل العادي إعداد الكاميرا في أقل من دقيقتين، بالإضافة إلى أنه سهل الاستخدام مع دعم محلي في كل خطوة

    اعرف ما يحدث قبل سماع الجرس

    اعرف ما يحدث قبل سماع الجرس

    تلقَّ تنبيهات فورية عند اقتراب شخص ما، حتى لو لم يرن الجرس.

    تحقق من الشخص الموجود أمام الباب قبل الإجابة

    تحقق من الشخص الموجود أمام الباب قبل الإجابة

    اعرف من يقف عند الباب قبل أن تختار الرد عليه أو الرد برسالة مسجلة مسبقًا

    خصّص منطقة التنبيه

    خصّص منطقة التنبيه

    قم بإنشاء منطقة نشطة بحيث تحصل فقط على تنبيهات عند اكتشاف الحركة في المنطقة النشطة

    اتصال بشبكة Wi-Fi للتحكم الكامل

    اتصال بشبكة Wi-Fi للتحكم الكامل

    ما عليك سوى توصيل الكاميرا بشبكة Wi-Fi، ويمكنك التحكم بها من أي مكان

    خيارات التخزين الآمن

    خيارات التخزين الآمن

    بطاقة MicroSD* بسعة تصل إلى 128 جيجابت مؤمنة بمعيار تشفير البيانات ذاته الموثوق به من قبل البنوك.

    تصميم ضد السرقة

    تصميم ضد السرقة

    ستقوم المستشعرات الجاذِبة الذكية بتنشيط صفارة الإنذار وتنبيهك إذا حاول أي شخص إزالة جرس الباب

    زوّد جرس الباب برنين

    زوّد جرس الباب برنين

    دع جميع من في المنزل يعرفون عندما يكون هناك شخص عند الباب

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      الوظائف
      تنبيه ضد السرقة والتلاعب، يسجل حتى في حالة فقدان شبكة WiFi، مناطق الخصوصية، مناطق التنبيه القابلة للتخصيص، الردود المسجلة مسبقًا، البريد الصوتي
      التشغيل اللاسلكي
      نعم
      الدقة
      2048 × 1536
      صوت بالاتجاهين
      نعم
      إلغاء الضوضاء
      نعم
      تشفير البيانات
      تشفير شامل، AES ‏128 بت
      التخزين على الجهاز (بطاقة SD)
      فتحة MicroSD بسعة تصل إلى 128 جيجابايت (بطاقة SD غير متضمنة)
      كشف الأشخاص
      نعم
      اكتشاف الحيوانات
      لا
      تنبيهات في الوقت الفعلي
      نعم
      ضوء كاشف
      لا
      صفارات الإنذار
      نعم
      الكفالة
      سنتان
      تردد WiFi
      2,4 جيجاهرتز
      المتطلبات الدنيا للشبكة
      2 ميجابت في الثانية
      مستشعر الصور
      3 ميجابكسل
      تنسيق إشارة الفيديو
      دقة 2K
      مستشعر الحركة
      مستشعر PIR

    • المواصفات التقنية

      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      مصدر الطاقة
      بطارية قابلة لإعادة الشحن (5900 مللي أمبير في الساعة) أو 8-24 فولت تيار متردد (طاقة جرس الباب الموجود)
      شاحن
      شاحن USB-C، المحوّل غير متضمن (متوافق مع التيار المستمر 5 فولت، 2 أمبير)
      وقت الشحن
      حوالى 7,5 ساعات
      المتوسط المتوقع لفترة استهلاك البطارية
      3 أشهر (استنادًا إلى 20 حدثًا خلال النهار و10 أحداث خلال الليل، بمدة 10 ثوانٍ لكل حدث)

    • التوافق

      الملحقات المتعلقة 1
      الجرس

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      146 مم
      عرض المنتج
      55 مم
      ارتفاع المنتج
      34 مم
      وزن المنتج
      204 غ

    • متانة

      حرارة التشغيل
      -20 درجة مئوية - 50 درجة مئوية
      مقاومة الماء
      نعم
      تصنيف IP
      IP65
      علبة
      100% ورق معاد تدويره

    Badge-D2C

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