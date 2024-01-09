تشغيل مستمر حتى لا تبقى متيقظًا طوال الوقت

شاهد المزيد من أمام بابك ليلاً ونهارًا مع الرؤية الليلية الواضحة والمحسّنة 2 كالفن والرؤية العريضة 160 درجة. إعداد في غضون دقائق، إما سلكيًا أو ببطارية داخلية. بالإضافة إلى ذلك، استمر في التسجيل حتى لو انقطع الاتصال بشبكة WiFi.