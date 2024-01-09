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    الأمان المنزلي زر جرس الباب

    HSP5310/01

    التصنيف الإجمالي / 5
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    الإعلان عن وصول زوار إلى كامل المنزل

    أقرن جرس الباب مع فيديو اللاسلكي من Philips لتُعلم الأشخاص في المنزل عندما يكون شخص على الباب، من دون الحاجة إلى وجود هاتفك معك. *يُباع جرس الباب مع فيديو اللاسلكي Home Safety من PHILIPS ذي السلسلة 5000 بشكل منفصل.

    إكتشف كلّ المميزات

    الأمان المنزلي زر جرس الباب

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    مراجعة كل أجراس

    الإعلان عن وصول زوار إلى كامل المنزل

    أشعر بالأمان، أشعر وكأنك في منزلك.

    • إشعارات فورية في المنزل
    • إعداد التوصيل والتشغيل
    • 6 نغمات للاختيار من بينها
    • يباع جرس الباب بشكل منفصل
    إشعار فوري في منزلك

    إشعار فوري في منزلك

    دع الجميع في المنزل يعرفون عندما يكون هناك شخص على الباب

    يمكن وصله مباشرة وبسهولة إلى جرس الباب

    يمكن وصله مباشرة وبسهولة إلى جرس الباب

    ما عليك سوى توصيل الزر بجرس الباب من دون الحاجة إلى أي محور إضافي

    يتم التوصيل بمقبس الحائط العادي

    يتم التوصيل بمقبس الحائط العادي

    سهل الإعداد والاستخدام، يتم التوصيل بمقبس الطاقة العادي وربطه بجرس الباب عبر تطبيق Philips Home Safety

    وصّل العديد من الأجهزة لسماع الرنة في كل طابق

    وصّل العديد من الأجهزة لسماع الرنة في كل طابق

    يتصل بعدد 10 أجراس بمدى يصل إلى 20 مترًا حسب تخطيط المنزل.

    لجرس الباب مع فيديو اللاسلكي من السلسلة 5000

    لجرس الباب مع فيديو اللاسلكي من السلسلة 5000

    متوافق مع جرس الباب مع فيديو اللاسلكي فقط من Philips Home Safety من السلسلة 5000

    صوت عالٍ قابل للتعديل

    صوت عالٍ قابل للتعديل

    صوت عالٍ يشبه صوت آلة قص العشب إذا أردت ذلك، قابل للتعديل إن أردت مستوى صوت أدنى

    اختر من بين 6 نغمات

    اختر من بين 6 نغمات

    اختر واحدة من 6 نغمات في التطبيق

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نغمات الرنين
      اختر من بين 6 خيارات في التطبيق وعيّن مستوى الصوت في التطبيق

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      100-240 فولت
      التردد
      50/60 هرتز
      مصدر الطاقة
      مأخذ حائط مضمن

    • التوافق

      الملحقات المتعلقة 1
      جرس الباب مع فيديو اللاسلكي من Philips Home Safety

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      80 مم
      عرض المنتج
      50 مم
      ارتفاع المنتج
      50 مم
      وزن المنتج
      56,8 غ

    • متانة

      حرارة التشغيل
      -10 درجة مئوية - 45 درجة مئوية
      مقاومة الماء
      لا
      تصنيف IP
      لا
      علبة
      100% من الورق المعاد تدويره
      دليل المستخدم
      100% من الورق المعاد تدويره

    Badge-D2C

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