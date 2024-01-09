HSP5310/01
الإعلان عن وصول زوار إلى كامل المنزل
أقرن جرس الباب مع فيديو اللاسلكي من Philips لتُعلم الأشخاص في المنزل عندما يكون شخص على الباب، من دون الحاجة إلى وجود هاتفك معك. *يُباع جرس الباب مع فيديو اللاسلكي Home Safety من PHILIPS ذي السلسلة 5000 بشكل منفصل.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دع الجميع في المنزل يعرفون عندما يكون هناك شخص على الباب
ما عليك سوى توصيل الزر بجرس الباب من دون الحاجة إلى أي محور إضافي
سهل الإعداد والاستخدام، يتم التوصيل بمقبس الطاقة العادي وربطه بجرس الباب عبر تطبيق Philips Home Safety
يتصل بعدد 10 أجراس بمدى يصل إلى 20 مترًا حسب تخطيط المنزل.
متوافق مع جرس الباب مع فيديو اللاسلكي فقط من Philips Home Safety من السلسلة 5000
صوت عالٍ يشبه صوت آلة قص العشب إذا أردت ذلك، قابل للتعديل إن أردت مستوى صوت أدنى
اختر واحدة من 6 نغمات في التطبيق
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
التوافق
الوزن والأبعاد
متانة
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