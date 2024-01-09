الإعلان عن وصول زوار إلى كامل المنزل

أقرن جرس الباب مع فيديو اللاسلكي من Philips لتُعلم الأشخاص في المنزل عندما يكون شخص على الباب، من دون الحاجة إلى وجود هاتفك معك. *يُباع جرس الباب مع فيديو اللاسلكي Home Safety من PHILIPS ذي السلسلة 5000 بشكل منفصل.