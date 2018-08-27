أدوات خفق على شكل قمع تعمل بطريقة أسرع لغاية 20%*

إن أدوات الخفق على شكل قمع أسرع بنسبة تصل إلى 20%*، فتغطي مساحة أكبر في وقت أقل، مع إدخال الهواء في المخيض للحصول على قوام ناعم وهش.