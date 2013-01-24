مصطلحات البحث
• نتائج الخلط الأفضل والأنعم بفضل التقنية المتطورة
• ليسمح لك الخلاط من Philips بتحضير كل أنواع الوصفات المنتج السهل والإرشاد الجلاية
• يأتي الخلاط من Philips مزوّدًا بمجموعة من الملحقات المبتكرة للحصول على نتائج رائعة
،
• خلاط متعدد الاستخدامات مع مجموعة ملحقات متنوعة.
• متحكم حدسي بالسرعة من خلال تقنية SpeedTouch.
•نتائج خلط مثلى مع قضيب ProMix المبتكر.
،
• حل متعدد الاستخدامات لتلبية احتياجاتك في المطبخ
• تحضير سهل وتنظيف بدون عناء
•ملحقات مختارة بعناية لتحقيق أفضل النتائج
،
• عملية فرم عالية الأداء بفضل المحرك القوي
•نظافة فائقة بفضل أداة التنظيف المبتكرة الثلاثية الجوانب
•إعداد وتجميع واستخدام غاية في السهولة
• سهلة التشغيل من خلال الضغط ببساطة على الجهة العليا
•تقطيع رفيع مع شفرات بسرعة عالية
•تنظيف كل القطع بسرعة وسهولة بواسطة المياه أو عبر وضعها في الجلاية
• يضمن لك نتائج خلط ناعمة وكريمية وخالية من التكتّل.
• تسهّل الخلط بدءاً من الكيكة الإسفنجية إلى العجينة الصلبة.
• خلاط متعدد الاستخدامات مع ملحقات للخلط والتقطيع ل (HR157x)
،
*سعر التجزئة المقترح
**لا تسري المواصفات المعروضة على كل المنتجات في كل مجموعة.