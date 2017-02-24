HR3652/01
خلط أنعم بنسبة 50%*
استمتع بمشروبات أنعم ونتائج خلط بالنكهة والقوام المطلوبَين بفضل تقنية ProBlend 6 الثلاثية الأبعاد وقدرة 1400 واط ومستويات سرعة تصل إلى 35000 دورة في الدقيقة. مثبّت لقدرته على تشجيع المستخدمين على استهلاك كمية أكبر من الفاكهة والخضار في نظامهم الغذائي.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خلط أقوى للفواكه والخضروات بفضل محركنا بقدرة 1400 واط.
طوّرنا تقنية ProBlend 6 الثلاثية الأبعاد لضمان خلط دقيق لكل المكوّنات في العصير، بحيث تتحرّر العناصر الغذائية الموجودة في الفواكه والخضروات والمكسرات من البنية الخلوية ما يسهل امتصاصها في الجسم.
سرعة 35000 دورة بالدقيقة لخلط رائع وعصير صحي
يتميز الدورق الكبير سعة لترين بسعة تشغيلية تبلغ 1,8 لترات لخلط مشروبات الفاكهة اللذيذة ومشاركتها مع كل أفراد العائلة أو الاحتفاظ بها لوقت لاحق.
من الخلط اللطيف للفاكهة الناعمة، إلى دفقات قوة لخلط الفاكهة والخضار الأكثر قساوة. أنت حدّد ما تريده مع خيارات السرعة اليدوية المتعددة.
برنامج مسبق الضبط لتحضير العصائر بسهولة في المنزل.
يمكن وضع كل القطع القابلة للفك من خلاط Philips في الجلاية، باستثناء وحدة الشفرة التي يمكن غسلها بسهولة. ويمكن مسح القاعدة لتنظيفها إذا لزم الأمر.
لتنظيف شفرات الخلاط، ما عليك سوى فصلها عن الوعاء وتشطيفها. مع ذلك، لا يمكن غسل الشفرات في الجلاية، وذلك للحفاظ على حدّتها.
يمكنك الاستمتاع بضمان عالمي لمدة سنتين على أجهزة الخلط، وهو ضمان جودة منتجاتنا وتشغيلها اللذين يدومان طويلاً.
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