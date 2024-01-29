    السلسلة 5000 خلاط

    HR2767/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    المزج بما يتخطى الحدود

    قم بإثراء وصفاتك باستخدام خلاط Philips من السلسلة 5000. استمتع بأفضل الخلطات حتى في الوصفات التي تتضمن الفواكه المثلجة ومكعبات الثلج والمكسرات. تصميم أنيق لطاولة المطبخ لديك. قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل.

    السلسلة 5000 خلاط

    تحضير السموذي، والخلطات، والصلصات، والعجائن، وغير ذلك الكثير

    • محرك بتقنية ProBlend Plus بقدرة 1000 واط
    • مطحنتان سعة 700 مل و500 مل، كوب صغير سعة 300 مل
    • قطع قابلة للفك يمكن غسلها بالجلاية
    • وصفات ونصائح متنوعة مع تطبيق HomeID
    أفضل خلط مع تقنية ProBlend Plus

    تم تصميم المحرك والشفرات والوعاء للعمل معًا للحصول على نتائج مثالية، بحيث يمكنك الحصول على أفضل خلط حتى من الوصفات التي تتضمن مكعبات الثلج والمكسرات والفواكه المجمدة.

    محرك بتقنية ProBlend Plus يوفر دورانًا سريعًا للمكونات لضمان الخلط من دون جهد

    6 شفرات طويلة وسميكة وحادة تسحق أكثر المكونات صلابة وتخلطها للحصول على أنعم قوام

    يتميز الوعاء بتصميم مضلع يدفع المكونات مرة أخرى إلى الدوران، بحيث يتم خلط المكونات بالتساوي للحصول على نتائج من دون كتل.

    استمتع بالتوابل والقهوة المطحونة حديثًا في المنزل مع الكوب الصغير سعة 300 مل والمزود بشفرة مسطحة. استخدمه على الفور أو أغلقه بالغطاء لتخزينه واستخدامه في وقت لاحق. يأتي الكوب مصنوعًا من التريتان من Eastman، وهو خالٍ من مادة BPA بنسبة 100% ومقاوم للكسر وآمن للغسل في الجلاية.

    أضِف لمسة أنيقة إلى مطبخك. يتميز المنتج بتصميم صغير الحجم ومصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع أجزاء قابلة للفصل لضمان سهولة التخزين.

    استمتع بمجموعة متنوعة من الوصفات المصنوعة في المنزل، مثل عصائر السموذي الناعمة والمشروبات المخفوقة ذات القوام الكريمي والصلصات الغنية ذات القوام السميك والقهوة المطحونة حديثًا.

    يساعد الوعاء الذي يعمل عن طريق الضغط والتدوير على التخلص من الأزرار والأقراص، فتتمتّع بالخلط من دون عناء، وكل ذلك بحركة واحدة بسيطة.

    اشطف الشفرات القابلة للفصل تحت الماء أو ضعها في الجلاية للتنظيف الشامل.

    تعد كل الأجزاء القابلة للفصل سهلة الشطف وآمنة للاستخدام في الجلاية. وتتحمل الأوعية والأكواب المتينة المصنوعة من التريتان من Eastman دورات الغسل اليومية للاستمتاع بالاستخدام طويل الأمد.

    اخلط وصفتك وخذها معك بفضل الوعاءَين المفيدَين سعة 700 مل و500 مل. حضّر عصير السموذي يوميًا، ثم أحكم إغلاق الوعاء بالغطاء المضاد للتسرّب لأخذه معك أو قم بتخزينه في الثلاجة للاستخدام في وقت لاحق. تم صنع الوعاءَين من مادة التريتان المبتكرة من قبل شركة Eastman وهما خاليَين من مادة BPA بنسبة 100% ومقاومَين للكسر وآمنَين للاستخدام في الجلاية.

    اكتشف عالمًا من الوصفات اللذيذة! استكشف تطبيق HomeID الخاص بنا للاطّلاع على المشروبات والحساءات والصلصات اللذيذة وعلى المزيد من النصائح والإرشادات في ما يتعلق باستخدام الخلاط.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدن
      الإعدادات المبرمجة سابقًا
      غير متوفر
      الوظائف
      خفق
      نوع المنتج
      خلاط صغير
      الشهادات
      غير متوفر
      سعة السلة
      غير متوفر
      سعة خزان المياه
      غير متوفر
      عدد الحصص
      3
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      واجهة
      اضغط على الدورق وقم بتدويره على الوحدة الرئيسية
      طول سلك الطاقة
      0.85
      مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      نعم
      وظيفة المحافظة على السخونة
      غير متوفر
      مؤقت
      غير متوفر
      التقنية
      تقنية ProBlend Plus
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      غير متوفر
      مصباح الطاقة
      غير متوفر
      مقابض عازلة للحرارة
      غير متوفر
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      الحد الأدنى لدرجة الحرارة
      غير متوفر
      درجة الحرارة القصوى
      غير متوفر
      مؤشر مستوى السعة
      نعم
      صمام تحرير الضغط
      غير متوفر
      مادة الدورق
      تريتان
      مادة الشفرة
      الفولاذ المقاوم للصدأ
      عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
      21000
      خالية من مادة BPA
      نعم
      وظيفة تشغيل نبضي
      نعم
      شفرات قابلة للفك
      نعم
      القدرة على سحق الثلج
      نعم
      القدرة على خلط المكونات الساخنة
      كلا
      كتيّب الوصفات
      كلا
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      Lc =‏ 86 ديسيبل (A)
      مستوى الضوضاء (في وضع التشغيل)
      غير متوفر
      مستوى الضوضاء (في وضع السكون)
      غير متوفر
      الاتصال بالإنترنت
      غير متوفر
      التوافق مع المنزل الذكي
      غير متوفر
      نطاق Wi-Fi
      غير متوفر
      الكفالة
      2
      وقت الإحماء
      غير متوفر
      التوافق مع الطعام الجاف
      غير متوفر
      وظيفة التنظيف الذاتي
      غير متوفر
      إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1000 واط
      الفولتية
      230 فولط
      التردد
      50 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      1
      منتج ببطارية
      كلا
      تصنيف كفاءة الطاقة
      غير متوفر

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      دورق الوعاء سعة 300 مل
      الملحقات المرفقة 2
      غطاء الفوهة
      الملحقات المرفقة 3
      الغطاء المسطح
      الملحقات المتعلقة 1
      نشرة
      الملحقات المتعلقة 2
      DFU

    • ميزة السلامة

      شهادة السلامة
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      كلا
      مؤشر درجة الحرارة
      كلا
      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      كلا
      قفل الأطفال
      كلا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      14.4
      عرض المنتج
      14
      ارتفاع المنتج
      38,3
      وزن المنتج
      2,383
      طول الحزمة
      17.2
      عرض الحزمة
      28.5
      ارتفاع الحزمة
      36.5
      وزن الحزمة
      3,635

    • متانة

      علبة
      100% محتوى معاد تدويره
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

