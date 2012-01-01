HR2727/50
فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ
يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتيح لك قالبا النقانق بحجمَين مختلفَين الحصول على نتائج متنوعة. استخدمي القالب بحجم 12 مم لتحضير نقانق رفيعة أو القالب بحجم 22 مم لتحضير نقانق سميكة.
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ملحق تحضير الكعك
يحفظ مخزن الملحقات كل ملحقات مفرمة اللحم من Philips بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة.
تقلّص أداة التنظيف المبتكرة الثنائية الجوانب وقت التنظيف بنسبة 50%. فبعد الفرم، انقر بكل بساطة على شاشة الفرم فوق أداة التنظيف واغسلها تحت المياه الجارية. وبالتالي، لا عناء بعد اليوم لتنظيف ثقوب الشاشات المسدودة!
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يمكن تجميع السكين بشكل صحيح على برغي التغذية المعدني فقط
المواصفات الفنية
تصميم
الإكسسوارات المضمنة
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