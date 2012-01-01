مصطلحات البحث

AR
EN
  • فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    Viva Collection مفرمة لحوم

    HR2727/50

    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection مفرمة لحوم

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مفرمة لحوم

    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    تصميم ممتاز للمحرك لفرم ما يصل إلى 2.9 كجم/الدقيقة

    • قوة 600 واط اسمية وقوة 2000 واط مقيّدة
    • 2.9 كجم/الدقيقة
    • الأسود والفضي
    • 2 أقراص طحن و4 ملحقات
    قالبا المقانق 12مم (الرفع) و 22مم (السماكة)

    قالبا المقانق 12مم (الرفع) و 22مم (السماكة)

    يتيح لك قالبا النقانق بحجمَين مختلفَين الحصول على نتائج متنوعة. استخدمي القالب بحجم 12 مم لتحضير نقانق رفيعة أو القالب بحجم 22 مم لتحضير نقانق سميكة.

    صينية معدنية للحوم

    صينية معدنية للحوم

    .

    ملحق تحضير الكعك (لبلدان اتحاد أوروبا الغربية فقط)

    ملحق تحضير الكعك (لبلدان اتحاد أوروبا الغربية فقط)

    ملحق تحضير الكعك

    تخزين عملي للملحقات مضمن

    تخزين عملي للملحقات مضمن

    يحفظ مخزن الملحقات كل ملحقات مفرمة اللحم من Philips بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة.

    أداة تنظيف مبتكرة ثنائية الجوانب

    أداة تنظيف مبتكرة ثنائية الجوانب

    تقلّص أداة التنظيف المبتكرة الثنائية الجوانب وقت التنظيف بنسبة 50%. فبعد الفرم، انقر بكل بساطة على شاشة الفرم فوق أداة التنظيف واغسلها تحت المياه الجارية. وبالتالي، لا عناء بعد اليوم لتنظيف ثقوب الشاشات المسدودة!

    صينية لجمع اللحوم مع غطاء للغبار

    صينية لجمع اللحوم مع غطاء للغبار

    .

    قدرة فرم تصل إلى 2.9 كجم في دقيقة واحدة

    قدرة فرم تصل إلى 2.9 كجم في دقيقة واحدة

    آلة تحضير الكبه مضمنة

    آلة تحضير الكبه مضمنة

    أقراص طحن صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ (5 ملم و8 ملم).

    أقراص طحن صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ (5 ملم و8 ملم).

    مجموعة ثقوب وأداة تقطيع تضبط درجة الفرم بشكل تلقائي

    يمكن تجميع السكين بشكل صحيح على برغي التغذية المعدني فقط

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      التردد
      50  Hz
      الفولتية
      220-240 فولت
      السرعات
      1+ سرعة عكسية
      طاقة مقيّدة
      2000  W
      طاقة إسمية
      600  W

    • تصميم

      اللون
      أسود وفضي

    • الإكسسوارات المضمنة

      مصفاة من الفولاذ المقاوم للصدأ
      5 مم (متوسط)؛ 8 مم (خشن)
      صينية تخزين الملحقات
      نعم
      ملحق الكعك
      نعم (لدول اتحاد أوروبا الغربية فقط)
      سكين
      نعم
      غطاء للغبار بصينية اللحم
      نعم
      صينية اللحم
      معدنية
      آلة تحضير الكبه
      نعم
      قالب النقانق
      قطر 12 ملم؛ قطر 22 ملم
      أداة التنظيف
      نعم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.