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Viva Collection

مفرمة لحوم

HR2727/50
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ
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    Viva Collection مفرمة لحوم

    HR2727/50
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection مفرمة لحوم

    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة. إكتشف كلّ المميزات

    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection مفرمة لحوم

    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة. إكتشف كلّ المميزات

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      فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

      تصميم ممتاز للمحرك لفرم ما يصل إلى 2.9 كجم/الدقيقة

      • قوة 600 واط اسمية وقوة 2000 واط مقيّدة
      • 2.9 كجم/الدقيقة
      • الأسود والفضي
      • 2 أقراص طحن و4 ملحقات
      قالبا المقانق 12مم (الرفع) و 22مم (السماكة)

      قالبا المقانق 12مم (الرفع) و 22مم (السماكة)

      يتيح لك قالبا النقانق بحجمَين مختلفَين الحصول على نتائج متنوعة. استخدمي القالب بحجم 12 مم لتحضير نقانق رفيعة أو القالب بحجم 22 مم لتحضير نقانق سميكة.

      صينية معدنية للحوم

      صينية معدنية للحوم

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      ملحق تحضير الكعك (لبلدان اتحاد أوروبا الغربية فقط)

      ملحق تحضير الكعك (لبلدان اتحاد أوروبا الغربية فقط)

      ملحق تحضير الكعك

      تخزين عملي للملحقات مضمن

      تخزين عملي للملحقات مضمن

      يحفظ مخزن الملحقات كل ملحقات مفرمة اللحم من Philips بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة.

      أداة تنظيف مبتكرة ثنائية الجوانب

      أداة تنظيف مبتكرة ثنائية الجوانب

      تقلّص أداة التنظيف المبتكرة الثنائية الجوانب وقت التنظيف بنسبة 50%. فبعد الفرم، انقر بكل بساطة على شاشة الفرم فوق أداة التنظيف واغسلها تحت المياه الجارية. وبالتالي، لا عناء بعد اليوم لتنظيف ثقوب الشاشات المسدودة!

      صينية لجمع اللحوم مع غطاء للغبار

      صينية لجمع اللحوم مع غطاء للغبار

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      آلة تحضير الكبه مضمنة

      آلة تحضير الكبه مضمنة

      قدرة فرم تصل إلى 2.9 كجم في دقيقة واحدة

      قدرة فرم تصل إلى 2.9 كجم في دقيقة واحدة

      أقراص طحن صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ (5 ملم و8 ملم).

      أقراص طحن صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ (5 ملم و8 ملم).

      مجموعة ثقوب وأداة تقطيع تضبط درجة الفرم بشكل تلقائي

      يمكن تجميع السكين بشكل صحيح على برغي التغذية المعدني فقط

      المواصفات التقنية

      • الملحقات المضمّنة

        قالب النقانق
        قطر 12 ملم؛ قطر 22 ملم
        طاقة مقيّدة
        2000 W
        طاقة إسمية
        600 W
        صينية اللحم
        معدنية
        فولتية
        220-240 فولت
        أداة التنظيف
        نعم
        آلة تحضير الكبه
        نعم
        ملحق الكعك
        نعم (لدول اتحاد أوروبا الغربية فقط)
        السرعات
        1+ سرعة عكسية
        التردد
        50 Hz
        سكين
        نعم
        مصفاة من الفولاذ المقاوم للصدأ
        5 مم (متوسط)؛ 8 مم (خشن)
        صينية تخزين الملحقات
        نعم
        غطاء للغبار بصينية اللحم
        نعم
        اللون
        أسود وفضي

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