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  • احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي

    السلسلة 5000 خلّاط Core

    HR2222/01

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي

    استمتع بمشروبات الفاكهة الأنعم مع تقنية ProBlend Crush. يمكن تحضير مشروبات الفاكهة المثالية كل مرة، بفضل الشفرة النجمية الرباعية والمحرك الفعال بقوة 700 واط اللذين نقدّمهما. بالإضافة إلى ذلك، يحوّل زر سحق الثلج الفعال مكعبات الثلج الصلبة إلى خلطات ناعمة، بسرعة مضاعفة.

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    السلسلة 5000 خلّاط Core

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    احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي

    بفضل تقنية ProBlend Crush الفعالة

    • تقنية ProBlend Crush
    5 إعدادات محددة مسبقًا لنتائج سهلة وموثوقة

    5 إعدادات محددة مسبقًا لنتائج سهلة وموثوقة

    مع 5 إعدادات للسرعة، مصممة لتزويدك بالقوام المثالي بدءًا من مشروبات الفاكهة ووصولاً إلى الحساء والصلصات

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    مع زر Quick clean لتنظيف سريع وسهل

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    مع MTP (حماية المحرك من الإحماء المفرط) لتفادي تعطّل الآلة وضمان استهلاك الخلاط لفترة أطول.

    تقنية ProBlend Crush لنتائج نهائية مثالية

    تجمع تقنية ProBlend Crush الجديدة بين الشفرة النجمية الرباعية المحسَّنة والمحرك الفعال جدًا بقوة 700 واط للحصول على نتائج سريعة ومتّسقة ومثالية

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدنية
      الإعدادات المبرمجة سابقًا
      لا
      الوظائف
      الخلط، الطحن
      نوع المنتج
      الخلاط
      الشهادات
      غير منطبق
      سعة السلة
      غير منطبق
      سعة خزان المياه
      غير منطبق
      عدد الحصص
      6
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      واجهة
      أزرار البيانو
      طول سلك الطاقة
      0.85
      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      وظيفة المحافظة على السخونة
      لا
      مؤقت
      لا
      التقنية
      تقنية ProBlend Crush
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      لا
      مصباح الطاقة
      لا
      مقابض عازلة للحرارة
      لا
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      الحد الأدنى لدرجة الحرارة
      غير منطبق
      درجة الحرارة القصوى
      غير منطبق
      مؤشر مستوى السعة
      نعم
      صمام تحرير الضغط
      لا
      مادة الدورق
      زجاجي
      مادة الشفرة
      الفولاذ المقاوم للصدأ
      عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
      19000
      خالية من مادة BPA
      نعم
      وظيفة تشغيل نبضي
      نعم
      شفرات قابلة للفك
      نعم
      القدرة على سحق الثلج
      نعم
      القدرة على خلط المكونات الساخنة
      لا
      كتيّب الوصفات
      لا
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      Lc =‏ 86 ديسيبل (A)
      مستوى الضوضاء (الطاقة)
      غير منطبق
      مستوى الضوضاء (في وضع السكون)
      غير منطبق
      الاتصال بالإنترنت
      غير منطبق
      التوافق مع المنزل الذكي
      غير منطبق
      نطاق Wi-Fi
      غير منطبق
      الكفالة
      2
      وقت الإحماء
      غير منطبق
      التوافق مع الطعام الجاف
      غير منطبق
      وظيفة التنظيف الذاتي
      نعم
      إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      700 واط
      الفولتية
      230 فولط
      التردد
      50 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      منتج ببطارية
      لا
      تصنيف كفاءة الطاقة
      غير منطبق

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      المطحنة
      الملحقات المرفقة 2
      ملعقة مسطحة
      الملحقات المتعلقة 1
      DFU
      الملحقات المتعلقة 2
      بطاقة الضمان

    • ميزة السلامة

      شهادة السلامة
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      لا
      مؤشر درجة الحرارة
      لا
      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      لا
      قفل الأطفال
      لا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      18,6
      عرض المنتج
      17,2
      ارتفاع المنتج
      41,4
      وزن المنتج
      3,502
      طول الحزمة
      20
      عرض الحزمة
      28
      ارتفاع الحزمة
      36,4
      وزن الحزمة
      4,5

    • متانة

      تخزين
      >75% مواد معاد تدويرها

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      إندونيسيا

    Badge-D2C

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