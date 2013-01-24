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لخلط مثالي وتام للطعام
يأتي خلاط Philips مزوّدًا بتقنية ProBlend 6 ومحرك بقوة 900 واط، وهو قادر على خلط كل المكونات، بدءًا من الفاكهة والخضار ووصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على خلط ناعم بطريقة مثالية وعلى القوام الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لخلط مثالي وتام للطعام
يأتي خلاط Philips مزوّدًا بتقنية ProBlend 6 ومحرك بقوة 900 واط، وهو قادر على خلط كل المكونات، بدءًا من الفاكهة والخضار ووصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على خلط ناعم بطريقة مثالية وعلى القوام الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات
لخلط مثالي وتام للطعام
يأتي خلاط Philips مزوّدًا بتقنية ProBlend 6 ومحرك بقوة 900 واط، وهو قادر على خلط كل المكونات، بدءًا من الفاكهة والخضار ووصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على خلط ناعم بطريقة مثالية وعلى القوام الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لخلط مثالي وتام للطعام
يأتي خلاط Philips مزوّدًا بتقنية ProBlend 6 ومحرك بقوة 900 واط، وهو قادر على خلط كل المكونات، بدءًا من الفاكهة والخضار ووصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على خلط ناعم بطريقة مثالية وعلى القوام الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات
حدد السرعة التي تريدها للخلاط بواسطة مفتاح التحكم بالسرعة الفريد هذا.
يؤدي المحرك إلى تشغيل عمليات متتابعة ومبرمجة مسبقًا لسحق الثلج بسهولة بلمسة زر واحدة
تضمن الملعقة المفيدة لخلاط Philips عملية تحريك آمنة أثناء خلط المكونات.
كل الأجزاء قابلة للغسل في الجلاية، باستثناء الوحدة الرئيسية والشفرات.
صُنع الدورق سعة 2 لتر من زجاج عالي الجودة ومقاوم للخدش، مما يتيح معالجة المكونات الساخنة.
خلاط Philips مع تقنية ProBlend 6 المبتكرة لخفق الفواكه وتقطيع الخضار وسحق الثلج بفعالية قصوى.
زر نبضي للتحكم بالعملية بالطريقة التي تريدها، والوضع الهادئ للتشغيل بسرعة منخفضة، ولمستوى ديسيبل أدنى.
يؤدي وضع الشفرة بعيدًا عن المحور في الدورق إلى إحداث خفقان وخفق المكونات بطريقة أكثر فعالية.
يتمتّع هذا الخلاط من Philips بمحرّك فعال بقوة 900 واط للخلط والخفق والسحق بفعالية.
المواصفات الفنية
اللمسات النهائية