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جميع السلاسل

  • مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم
  • مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم
  • مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم
  • مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم

تم إيقافه

Daily Collectionخلاط

HR2058/61

مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم

وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً والمتميّز بأداء رائع لتحضير مشروبات الفاكهة والصلصات والتوابل المطحونة والثلج المسحوق بشكل جيّد

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مع قوة 450 واط وحماية المحرك من الإحماء المفرط4

مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم

  • 450 واط

  • دورق بلاستيكي سعة 1,25 لتر

  • شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ

  • مع مطحنتَين

دورق بلاستيكي مقاوم للكسر

دورق بلاستيكي مقاوم للكسر

تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميّز الدورق سعة 1,5 لترات بسعة تشغيلية تبلغ 1,25 لترًا.

شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ

شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ

شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ لخلط ومزج فعّالَين. تخلط الشفرة الحديثة التصميم وتقطّع المكونات الناعمة والصلبة على حد سواء، لتساعدك في تحضير عصائر وصلصات مثالية لك ولعائلتك.

إعداد السرعة 1 والنبض لتقطيع المكونات الناعمة والصلبة، بما في ذلك الثلج

إعداد السرعة 1 للخلط القوي وإعداد النبض لسحق الثلج.

المواصفات التقنية

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