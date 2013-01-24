مصطلحات البحث
تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميّز الدورق سعة 1,5 لترات بسعة تشغيلية تبلغ 1,25 لترًا.
شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ لعمليات خلط ومزج فعالة. ستقوم الشفرة ذات التصميم الجديد بخلط المكونات الطرية والقاسية وتقطيعها لتحضير مشروبات الفاكهة والصلصات المثالية لك ولعائلتك.
حدد "وظيفة الخلط" أو "وظيفة النبض" بزر واحد فقط
وفّر مساحة بفضل نظام مخزن سلك الطاقة العملي تحت غطاء الخلاط.
يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.
تم تصميم محرك خلاط Philips لتتم حمايته من السخونة المفرطة وحالات التيار الكهربائي الزائد أثناء الاستخدام
تقدم Philips ضمانًا كاملاً لمدة سنتَين لهذا المنتج لضمان الحصول على منتج يمكن استخدامه لفترة طويلة كل يوم.
محرك فعال بقوة 450 واط لأداء خلط ناعم. لم يكن تحضير مشروبات الفاكهة الصباحية والصلصات وسحق الثلج يومًا بهذه السهولة
إعداد 1 للسرعة لعملية خلط فعالة وزر نبضي لسحق الثلج.
ملحقا طحن لعدم امتزاج النكهات. يمكنك طحن مكونات متعددة مثل التوابل والمكسّرات وحبوب القهوة.
مقبض جديد مع وضعية مريحة للإبهام لتتمكن من إمساك الدورق وحمله بسهولة.
الخدمة
المواصفات الفنية
الاستدامة
اللمسات النهائية
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.