مصطلحات البحث

AR
EN
  • أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود. أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود. أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود.
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Premium Airfryer حجم XXL

    HD9863/94

    أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود.

    يتكفّل جهاز Airfryer حجم XXL الجديد من Philips بإنجاز المهام والطهو نيابة عنك. تم تزويد جهاز Airfryer بتقنية الاستشعار الذكي، ما يجعله يعدّل الوقت ودرجة الحرارة تلقائيًا أثناء الطهو، لأطباق مطهية بطريقة مثالية. حدد البرنامج واستمتع بكل قضمة!

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Premium Airfryer حجم XXL

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل Airfryer

    أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود.

    نتائج مثالية بكبسة زر

    • تقنية الاستشعار الذكي
    • تقنية إزالة الدهون
    • تقنية Rapid Air
    • أسود، نحاسي، سعة 1,4 كجم

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الملحقات

      مضمنة
      طبق خَبز بحجم عائلي XXL

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-230  V
      الطاقة
      2050-2225  W
      طول سلك الطاقة
      0,8  m
      التردد
      60  Hz
      مقاومة للحرارة
      نعم
      إجزاء المكوّن
      جهاز Airfryer حجم XXL بتقنية الاستشعار الذكي

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      433,10×321,60×315,70  mm
      وزن المنتج
      7,99  kg

    • المواصفات العامّة

      برامج محددة مسبقًا
      5
      وظيفة المحافظة على السخونة
      30 دقيقة
      طلاء مانع للالتصاق
      نعم
      مسكات
      كلا

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون (الألوان)
      أسود داكن مع نحاس
      لون لوحة التحكم
      أسود
      مواد الهيكل الرئيسي
      بلاستيك

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التّعبئة
      > 90% من المواد المعاد تدويرها
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.
    Clippin

    العثور على قطعة بديلة أو ملحق

    الانتقال إلى القطع والملحقات

    ملحقات لهذا المنتج

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • مقارنة بالبطاطس المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips
    • *تزيد تقنية Rapid Air من سرعة تدفق الهواء في السلة بمقدار 7 أضعاف، مقارنة بسرعة تدفق الهواء في جهاز Airfryer من مجموعة Viva من Philips مع قاعٍ مسطّح
    • **إزالة الدهون من 3 أوراك دجاج نيئة مطهوّة على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 24 دقيقة
    • ***تكاليف الطاقة لطهي صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer عند 160 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) أو فيليه سمك السلمون (عند 200 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) مقابل استخدام فرن من الفئة أ. . متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280 وHD9650 وHD9860 وHD9270 وHD9285 وHD9252 وHD9200 وHD9255 وHD9880. قد تختلف النتائج بحسب المنتج.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.