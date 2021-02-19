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  • بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
  • بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
  • بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
  • بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
  • بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
  • بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

تم إيقافه

السلسلة 3000Airfryer حجم L

HD9252/20

بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارج وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق NutriU لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم.

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العلامة التجارية الرائدة في مجال أجهزة Airfryer في العالم[disclaimer:1]

بفضل تقنية Rapid Air

بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

  • تقنية Rapid Air

  • 0,8 كجم، 4,1 لتر

  • أبيض/زهري معدني

قلي صحي مع تقنية Rapid Air

قلي صحي مع تقنية Rapid Air

تقوم تقنية Rapid Air، بفضل تصميمها الذي يتخذ شكل "نجم البحر"، بتدوير الهواء الساخن لتحضير طعام شهي ومقرمش من الخارج وطريّ من الداخل، من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه.

قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

يستخدم جهاز Airfryer من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%.*

وصفات Airfryer شهية لحياة صحية

وصفات Airfryer شهية لحياة صحية

اكتشف مئات وصفات Airfryer الشهية واللذيذة والصحية والسريعة التحضير. تم تقديم الوصفات في تطبيق NutriU من قبل خبراء التغذية للطهو كل يوم.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. مقارنة بالبطاطس المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips

  2. مقارنة بمحتويات الدهون الموجودة في الدجاج واللحم عند استخدام مقلاة تقليدية ومقلاة صينية.

  3. متوفر فقط في البلدان التي تدعم NutriU

  4. تكاليف الطاقة لطهي صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer عند 160 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) أو فيليه سمك السلمون (عند 200 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) مقابل استخدام فرن من الفئة أ. . متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280 وHD9650 وHD9860 وHD9270 وHD9285 وHD9252 وHD9200 وHD9255 وHD9880. قد تختلف النتائج بحسب المنتج.