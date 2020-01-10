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  • الطريقة الصحية للقلي!
  • الطريقة الصحية للقلي!
  • الطريقة الصحية للقلي!
  • الطريقة الصحية للقلي!
  • الطريقة الصحية للقلي!
  • الطريقة الصحية للقلي!
  • الطريقة الصحية للقلي!
  • الطريقة الصحية للقلي!
  • الطريقة الصحية للقلي!
  • الطريقة الصحية للقلي!
  • الطريقة الصحية للقلي!
  • الطريقة الصحية للقلي!
  • الطريقة الصحية للقلي!
  • الطريقة الصحية للقلي!
  • الطريقة الصحية للقلي!
  • الطريقة الصحية للقلي!
  • الطريقة الصحية للقلي!
  • الطريقة الصحية للقلي!
  • الطريقة الصحية للقلي!
  • الطريقة الصحية للقلي!
  • الطريقة الصحية للقلي!
  • الطريقة الصحية للقلي!

تم إيقافه

مجموعة الاستخدام اليوميAirfryer

HD9218/54

الطريقة الصحية للقلي!

تمكّنك تقنية Rapid Air الفريدة من Philips من القلي للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية!

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العلامة التجارية الرائدة في مجال أجهزة Airfryer في العالم[disclaimer:1]

تقنية Rapid Air لنتائج مثالية

الطريقة الصحية للقلي!

  • مقلاة تقلل الدهون

  • جهاز طهو متعدد الوظائف

  • أسود

  • 800 غ

باستخدام Airfryer يمكنك قلي المأكولات وشويها وتحميصها وحتى خبزها

باستخدام Airfryer يمكنك قلي المأكولات وشويها وتحميصها وحتى خبزها

لا تسمح لك المقلاة بدون زيت Airfryer المزودة بتقنية Rapid Air المبتكرة بقلي المأكولات الرائعة فحسب، بل تتيح لك أيضًا شيّ أطباقك المفضلة وتحميصها فتوفر بذلك حلاً شاملاً لكل وجباتك.

التحكم بدرجة الحرارة والوقت القابل للضبط يدويًا

التحكم بدرجة الحرارة والوقت القابل للضبط يدويًا

يتيح لك المؤقت المضمّن تعيين أوقات الطهو مسبقًا لما يصل إلى 30 دقيقةً. وتتضمن وظيفة الإيقاف التلقائي مؤشر صوت "جاهز". كما يسمح لك التحكم بدرجة الحرارة القابل للضبط بالكامل بتعيين أفضل درجة حرارة لطهو الطعام مسبقًا لما يصل إلى 390 درجة فهرنهايت. فاستمتع بالوجبات الخفيفة وأطباق الدجاج واللحم والأطعمة المقلية المقرمشة والذهبية اللون والمزيد غير ذلك، المحضّرة كلها في الوقت المناسب وعلى درجة الحرارة الملائمة للحصول على أفضل نتيجة!

قلي صحي مع تقنية Rapid Air

قلي صحي مع تقنية Rapid Air

باستخدام تقنية Rapid Air، يعمد جهاز Airfryer إلى توزيع الهواء الساخن حول سلة معدنية شبكية للطهو لا تتطلّب الزيت أو ربما القليل منه للقلي والخَبز والشواء. ويُسهّل تصميم الجزء الأسفل من جهاز Airfryer على شكل نجمة البحر دوران الهواء، ضامناً بالتالي طهو طعامك المفضل بطريقة متساوية.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضرة في مقلاة Philips التقليدية.