جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8000 حل متكامل للكيّ
حل كامل ومتكامل
تقدّم 8000 Series المتكاملة نتائج رائعة في إزالة التجاعيد عن كل الملابس، وذلك بفضل البخار الفعال واللوح المتعدد الزوايا لراحة قصوى. يمكنك القضاء على كل التجاعيد حتى في أصعب المناطق.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج.
حل كامل ومتكامل لوح متعدد الزوايا لنتائج رائعة، وبراحة تامة لوح قابل للضبط بخار قوي ومستمر تقنية التسخين المزدوج لوح مسخّن بتقنية OptimalTEMP تقنية تسخين مزدوج لاختراق بخار قوي
تضمن تقنية التسخين المزدوج اختراق البخار القوي لإزالة التجاعيد فتبدو ملابسك في أفضل حالاتها.
يمكنك اختيار أي زاوية لكيّ ملابسك بالبخار بسهولة
يمكن إمالة اللوح المتعدد الزوايا بأي زاوية تريدها لتحصل على تجربة مرنة ومريحة.
OptimalTEMP، ضمان عدم التسبب بحرق الملابس*
تضمن تقنية OptimalTEMP عدم احتراق أي قماش قابل للكي، مما يتيح لك كي كل ملابسك من الجينز إلى الحرير بإعداد درجة حرارة مثالي.
أعِد النضارة إلى ملابسك بسهولة
يقتل 99,9% من البكتيريا** ويزيل الروائح للمحافظة على نضارة الملابس وجعلها تدوم لفترة أطول.
بخار قوي ومستمر لنتائج رائعة
يتيح معدل البخار المستمر الكيّ بالبخار بدون مجهود، موفرًا كمية مثالية من البخار لإزالة التجاعيد وتسريع عملية الكيّ بشكل إجمالي.
تخلص من كل التجاعيد بسهولة
يتميز لوح البخار في الجهاز بأطراف ثلاثية دقيقة مصممة للتعامل مع المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الياقات ومناطق ما بين الأزرار بسهولة.
علق ملابسك بسهولة
يسمح المشبك العلوي بتعليق ملابسك من علاقة الثياب ثم يمكنك طيه وتوضيبه بسهولة إذا لم تكن بحاجة إليه.
كيّ من دون تقطير بأي زاوية
تم تصميم غطاء لوح الكيّ مع 4 طبقات لمنع التقطير عند استخدام لوح الكيّ في زوايا مختلفة، ما يساعد في تسريع نتائجك عند كيّ أي ملابس.
قاعدة قابلة للتدوير للجهاز البخاري ليبقى الجهاز البخاري في متناول يدك
يمكنك تخزين رأس الجهاز البخاري بسهولة في القاعدة القابلة للتدوير التي تمكنك من إبقاء الجهاز البخاري في متناول يدك دائمًا.
مصمم للمناطق الصعبة
يساعد اللوح المدبب في كيّ الملابس التي فيها مناطق صعبة بسهولة. وهو مثالي للياقات والأكمام ومناطق الكتف وملابس الأطفال.
أداء بخار يدوم طويلاً
يجب إزالة الترسبات الكلسية من الأجهزة البخارية بشكل منتظم لضمان أداء البخار المرتفع. يمنع المحرك المبتكر الجديد الذي نقدّمه تراكم الترسبات الكلسية، لأداء يدوم لفترة طويلة.
إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة
ينتقل الجهاز البخاري إلى وضع الاستعداد تلقائيًا عندما يصبح خزان المياه فارغًا، وذلك لتطمئن بالك عندما تتركه بدون مراقبة.
عجلات مفيدة لنقل سهل وسريع
عجلات مضمنة تتيح لك نقل الجهاز بسهولة وسرعة إلى أي مكانٍ تحتاج إليه.
التخزين
عجلات مضمنة
لعملية نقل سهلة
سهولة الاستخدام
سعة خزان الماء
2000
ml خزان ماء قابل للفك
نعم إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
نعم مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
نعم طول سلك الطاقة
1,8
m رأس بخاري خاص للدقة
نعم تحديد مستويات البخار من المقبض
نعم خرطوم بخار من السليكون
نعم مدخل مياه خاص
لنظافة صحية أكبر إيقاف التشغيل التلقائي
نعم آمنة على كل الأقمشة
حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
الملحقات المضمّنة
عمود قابل للضبط
نعم قفاز لحماية إضافية
نعم
ضمان
ضمان عالمي لمدة سنتَين
نعم
RapidAir Combi
تقنية OptimalTEMP
نعم لكل الأقمشة القابلة للكيّ
نعم لا تتسبب بالحروق
نعم
إزالة التجاعيد بسرعة
الطاقة
2020-2400
W بخار مستمر
90
g/min بخار عمودي
نعم الفولتية
220-240
V جاهز للاستخدام
1,5
minute(s) بخار متغير
5 + ECO
levels بخار عند الطلب
نعم ضغط بوحدة البار
مضخّة بقوة 6 بارات كحد أقصى
فعالية صديقة للبيئة
وضع توفير الطاقة
نعم غلاف المنتج
قابل لإعادة التدوير 100% دليل المستخدم
100% ورق معاد تدويره
الحجم والوزن
وزن أداة الكي
0.69
kg أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
60,7 × 51 × 46
cm حجم اللوح (العرض x الارتفاع x الطول)
41,2 × 78,9 × 5,2
cm وزن اللوح
1.2
kg أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
أبعاد القاعدة: 33,4 × 45,2 × 34,4
cm حجم الغطاء (العرض x الارتفاع x الطول)
42,7 × 80,5 × 6,7
cm الوزن الإجمالي مع العلبة
13.4
kg سماكة طبقة الإسفنج
سماكة الغطاء: 7,5
mm سطح الكيّ
56,4
cm وزن المكواة + القاعدة
8.1
kg أبعاد العمود عند تمديده
الارتفاع: 155
cm
على كل الملابس القابلة للكيّ "يزيل البخار المستمر الروائح ويقضي على أكثر من 99,9% من البكتيريا وعث الغبار.*" *تم اختبار المنتج من قبل معهد جهة خارجية لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة دقيقة واحدة.
