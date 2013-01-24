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Azur

مكواة بالبخار

GC4891/02
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  • أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط
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    Azur مكواة بالبخار

    GC4891/02
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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      أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط

      مكواة قوية مزوّدة ببخار إضافي

      • قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 200 غ
      • قاعدة مكواة من الأنوديليوم
      • وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      • 2600 واط
      قاعدة مكواة مقاومة للخدش من الأنوديليوم

      قاعدة مكواة مقاومة للخدش من الأنوديليوم

      انزلاق ممتاز، مقاومة للخدش، سهلة التنظيف، ومتانة لا مثيل لها!

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      تعمد وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن إلى إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لمدة 5 دقائق بهدف توفير استهلاك الطاقة.

      تعزيز بخار بوزن 200 غ

      تعزيز بخار بوزن 200 غ

      تعزيز بخار بوزن 200 غ

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        2.5 m

      • إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية

        تعزيز البخار
        200 g
        البخار المستمر
        50 g/min
        بخار عمودي
        نعم
        الفولتية
        220 - 240 V
        علبة تخزين مقاومة للسخونة
        نعم
        الطاقة
        2600 W
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        قاعدة المكواة
        مادّة الأنوديليوم
        طول سلك الطاقة
        2.5 m
        مِرش
        نعم
        وزن المكواة
        1.6 kg
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        تخزين السلك
        مشبك لسلك الطاقة
        تعبئة سهلة وسريعة
        نعم
        سعة خزان الماء
        350 ml
        منع التقطير
        نعم

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

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