FYM970/30
فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000
فلتر Philips الأصلي يناسب جهاز Air Performer من السلسلة 9000 بشكل مثالي لأداء عالٍ. فلتر 3 في 1 يجمع بين HEPA NanoProtect والكربون النشط والفلتر الأولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار وفرو الحيوانات الأليفة والفيروسات.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فلتر تنقية بديل لجهاز Philips Air Performer 4 في 1: AMF970. يمكنك العثور على رقم الطراز الخاص بك أسفل الجهاز.
يوفر فلتر التنقية الأصلي هذا حماية مستمرة تصل إلى 3 سنوات (2)، مما يقلل من المتاعب والتكلفة. يحسب جهازك عمر الفلتر وينبهك عندما تكون هناك حاجة إلى استبداله.
الصيانة سهلة مع نظام النقر والتحرير البسيط. ما عليك سوى فتح القفل وإزالة وتنظيف أو استبدال الفلتر في ثوانٍ.
تم تصميم فلتر التنقية الأصلي من Philips ليتناسب بشكل مثالي مع جهازك. للحصول على أداء مثالي، استخدم دائمًا فلتر Philips أصلي.
نظام فلترة من 3 طبقات يتألف من فلتر أولي وفلتر HEPA NanoProtect وطبقة كربون نشط، حيث يلتقط 99,97% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0,003 ميكرون (1) - لحمايتك من الملوثات والفيروسات والمواد المسببة للحساسية والبكتيريا والروائح الكريهة.
يُعلمك المؤشر على شاشة جهاز Philips بضرورة استبدال الفلتر. الصيانة سهلة، ولا تستغرق أكثر من دقيقة.
وصّل الجهاز بتطبيق Air+ لمراقبة حالة الفلتر وطلب قطع الغيار بسهولة عند الحاجة.
