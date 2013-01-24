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تنشق هواء أنقى
يضمن فلتر الكربون النشط الذي يتميز ببنية قرص شمع العسل إزالة المركّبات العضوية المتطايرة والروائح. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنشق هواء أنقى
يضمن فلتر الكربون النشط الذي يتميز ببنية قرص شمع العسل إزالة المركّبات العضوية المتطايرة والروائح. إكتشف كلّ المميزات
تساوي مساحة الامتصاص المنبسطة للكربون النشط 43 ملعب كرة قدم، مما يضمن حمايةً متسقة وفترة استهلاك طويلة تصل لغاية 12 شهرًا.
تمت صناعة فلتر الكربون النشط ببنية قرص شمع العسل بهدف إزالة غازات متنوعة بفعالية، ومنها المركّبات العضوية المتطايرة المؤذية والروائح.