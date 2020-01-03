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  • 12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى 12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى 12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    السلسلة 5400 من Philips آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

    EP5447/23

    12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبريسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية*

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    السلسلة 5400 من Philips آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

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    12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    LatteGo: نظام الحليب الأسرع تنظيفًا على الإطلاق*

    • 12 مشروبًا
    • حل LatteGo للحليب
    • كروم
    • شاشة TFT

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      رومانيا
      تم التصميم في
      إيطاليا

    • التخصيص

      إعدادات قوة النكهة
      5
      إعدادات المطحنة
      12
      مدة تحضير القهوة والحليب
      قابلة للتعديل
      تحكم بالنكهة قبل التخمير
      نعم
      ملفات تعريف المستخدمين
      • 4
      • الضيوف
      إعدادات درجة الحرارة
      3

    • مجموعة متنوعة

      خيار استخدام مسحوق القهوة
      نعم
      كوب مزدوج
      نعم
      كوب حليب مزدوج
      لا

    • ميزات أخرى

      مجموعة تخمير قابلة للفك
      نعم
      مانع تسرّب الرائحة
      نعم
      إزالة الترسبات الكلسية مع توجيهات
      نعم
      AquaClean
      نعم

    • الملحقات

      مضمنة
      • ملعقة قياس
      • شريط اختبار عسر المياه
      • فلتر AquaClean
      • خرطوم تشحيم
      • غطاء تخزين LatteGo

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      230  V
      طول سلك الطاقة
      100  cm
      اللون (الألوان)
      أسود
      التردد
      50  Hz
      سعة إبريق الحليب
      0,26  l
      خزان مياه ذو سعة
      1,8  l
      سعة وعاء المخلفات
      12  servings
      وزن المنتج
      8  kg
      سعة حبوب القهوة
      275  g
      حاوية المخلفات
      إمكانية وصول من الجهة الأمامية
      خزان المياه
      إمكانية وصول من الجهة الأمامية
      توافق الفلتر
      AquaClean
      ضغط المضخة
      15  bar
      اللون الخارجي
      مطلي بالكروم
      أبعاد المنتج
      246 × 372 × 433  mm

    • المواصفات العامّة

      ارتفاع قمع قابل للضبط
      85 - 145  mm
      ذوبان الحليب
      LatteGo
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      • صينية تقطير
      • LatteGo
      سهولة التنظيف والصيانة
      متوافقة مع فلتر AquaClean
      نوع الشاشة
      TFT

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      إعداد موفّر للطاقة
      نعم
      الطاقة المستهلكة للتخمير
      1500  W
      مادة تغليف قابلة لإعادة التدوير
      أكثر من 95%

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    • بالاستناد إلى اختبار المستهلك في ألمانيا، مقارنة بآلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل (2018) التي تعمل بلمسة واحدة (لتحضير القهوة والحليب)
    • *بالاستناد إلى حرارة تتراوح ما بين 70 و82 درجة مئوية
    • بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما تحدده الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.
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