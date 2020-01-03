السلسلة 5400 من Philipsآلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل
EP5447/23
12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى
حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبريسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية*
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
السلسلة 5400 من Philips آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل