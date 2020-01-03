12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبريسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية*