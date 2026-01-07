مصطلحات البحث

    أداة الكي البخارية من السلسلة 6000 من Philips أدوات كي عالية الجودة

    DST6120/86

    التصنيف الإجمالي / 5
    نتائج رائعة وأمان على كل الأقمشة القابلة للكيّ

    اختبر أداءً وأمانًا استثنائيَين مع أداة الكي من السلسلة 6000 من Philips المصممة لكل الأقمشة القابلة للكيّ. توفر هذه أداة الكي بخارًا مستمرًا يبلغ 45 غ/الدقيقة وتعزيز بخار قويًا يبلغ 190 غ، ما يسمح بكيّ سهل من دون خطر التسبب بأي حروق.

    إكتشف كلّ المميزات

    أداة الكي البخارية من السلسلة 6000 من Philips أدوات كي عالية الجودة

    نتائج رائعة وأمان على كل الأقمشة القابلة للكيّ

    آمنة 100% حتى على الأقمشة الدقيقة.

    • تدفق بخار يبلغ 45 غ/الدقيقة + تعزيز يبلغ 190 غ لإزالة التجاعيد الصعبة
    • تقنية منع التقطير لمنع تسرّب المياه
    • تقنية OptimalTEMP - لا حروق على أي ملابس قابلة للكيّ
    • قاعدة أداة الكي Steamglide Plus لانزلاق سلس
    • خزان سعة 300 مل + إيقاف تشغيل تلقائي للحفاظ على السلامة
    توفر أداة الكي هذه تدفق بخار يصل إلى 45 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد في وقت أسرع.

    مع إخراج بخار مستمر يبلغ 45 غ/الدقيقة، يمكنك إزالة التجاعيد بشكل أسرع وفعال أكثر.

    إزالة التجاعيد الصعبة بفضل تعزيز البخار القوي الذي يبلغ 190 غ

    يقدّم تعزيز البخار قوة إضافية لإزالة التجاعيد الصعبة من الأقمشة الأكثر سماكة، فيوفر ما يصل إلى 190 غ من البخار لعملية كيّ فعالة أكثر.

    درجة حرارة مثالية واحدة لكل الأقمشة بفضل تقنية OptimalTEMP

    إعداد مثالي واحد لدرجة الحرارة لكل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم التسبب بحروق. بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن ألا تتسبب أداة الكي هذه بأي حروق على القماش القابل للكيّ لتتمكن من كيّ أي قماش تريده، بدءًا من الجينز والحرير وصولاً إلى الكتّان والكشمير، بأمان وبأي ترتيب كان بدون الاضطرار إلى انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها.

    انزلاق سلس مع قاعدة أداة الكي SteamGlide Plus

    انزلاق سلس بفضل قاعدة أداة الكي SteamGlide Plus. تنزلق قاعدة أداة الكي SteamGlide Plus المميّزة التي نقدّمها بسهولة على كل الأقمشة وتتميّز بأنها مقاومة للخدوش وسهلة التنظيف وغير لاصقة.

    يمكنك الكيّ لمدة أطول بفضل خزان المياه سعة 300 مل القابل لإعادة التعبئة في أي وقت

    يمكنك الكيّ لمدة أطول بفضل خزان المياه بسعة 300 مل، أي يمكنك كيّ كمية أكبر من الملابس بتمريرة واحدة بفضل خزان المياه سعة 300 مل القابل لإعادة التعبئة في أي وقت.

    4 إعدادات للبخار لتوفير استهلاك الطاقة

    تضمن 4 إعدادات للبخار، بما في ذلك وضع توفير الطاقة، نتائج كيّ مثالية لكل الأقمشة وتوفر في الوقت نفسه استهلاك الطاقة.

    إيقاف التشغيل التلقائي لضمان راحة البال

    لضمان راحة البال، تتوقف أداة الكي البخارية تلقائيًا عن التشغيل بعد دقيقتَين عند تركها في الوضعية الأفقية.

    حاوية تنظيف الكلس مضمنة لأداء بخار يدوم طويلاً

    تعمل أداة الكي هذه بمياه الصنبور العادية وتتميّز بوظيفة تنظيف الكلس المضمّنة لإزالة الكالسيوم المتراكم والرواسب الكلسية، ما يضمن أداءً مثاليًا.

    لذا، لن يحصل أي تسرّب بفضل تقنية منع التقطير.

    تمنع تقنية منع التقطير التسرّب من قاعدة أداة الكي أثناء الكيّ.

    تقضي على البكتيريا بنسبة تصل إلى 99,9%* لملابس منعشة

    تقضي على البكتيريا بنسبة تصل إلى 99,9%* لتستمتع بملابس منعشة. يقضي البخار الساخن لفترة طويلة على البكتيريا وعث الغبار بنسبة تصل إلى 99,9%* ويزيل الروائح للحفاظ على انتعاش الملابس.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      وقت الإحماء
      دقيقتان
      اسم قاعدة أداة الكي
      SteamGlide Plus
      خزان مياه قابل للفك
      غير قابل للفصل
      سعة خزان المياه
      300 مل
      بخار عمودي
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2600 واط
      جاهز للاستخدام
      مؤشر الضوء
      الفولتية
      240 فولت
      OptimalTEMP
      نعم

    • السلامة

      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      12,9×15,8×31,6 سم

    • التصميم

      اللون
      أسود-رمادي

    • **تم الاختبار من قِبل معهد تابع لجهة خارجية لأنواع الإشريكية القولونية والعنقودية الذهبية والمبيضة البيضاء والعث على القطن مع وقت كيّ بالبخار لمدة 10 ثوانٍ
