يجمع DDL615-5HBS بين الحجم الصغير والأمان مع لوحة بسيطة بعرض 56 مم* لمختلف الأبواب. إعداد سهل عبر تطبيق Home Access. يتيح مستشعر بصمة الإصبع الذي يمكن التحكم به بقبضة واحدة فتح القفل بسرعة، فيما تحافظ إدارة رقم التعريف الشخصي عن بُعد على الوصول الآمن.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
6000 series القفل الذكي ذو الهيكل الرفيع بأسلوب الذراع
بعد ربط التطبيق Home Access والاتصال عبر Bluetooth، يمكن للمستخدمين من دون أي جهد إعداد القفل DDL615-5HBS. يتضمن هذا إضافة طرق فتح القفل وضبط مستوى الصوت وتمكين القفل الإلكتروني أو إزالة كل ذلك. يمكن أيضًا للمستخدمين الوصول إلى سجلات فتح القفل وسجلات جرس الباب وإشعارات التنبيه وسجلات تشغيل النظام. وبفضل الإعداد البسيط والسهل، يمكنك الاستمتاع براحة البال والراحة.
مصمم لتلبية كل احتياجات الدخول للزوّار
عند وجود زوّار عند الباب، يمكنك عن بُعد إنشاء رموز PIN للتحكم بالوصول من دون اتصال بالإنترنت، بغض النظر عن مكانك. اختر من بين الرموز لمرة واحدة* والصالحة لمدة 6 ساعات أو الرموز المتكررة* أو الرموز المحدودة المدة*، وشارك مع زوّارك رموز PIN للتحكم بالوصول هذه بهدف إتاحة الوصول بشكل مريح وآمن!
خطوة إضافية لفتح القفل لمزيد من الأمان
في وضع التحقق المزدوج، يمكنك اختيار أي طريقتَين من الطرق الثلاث لفتح القفل، بصمة الإصبع أو رمز PIN أو بطاقة المفتاح، للتعريف. ويجب التحقق من الطريقتَين كلتيهما بنجاح لفتح القفل، ما يضمن أمانًا إضافيًا لمنزلك.
الحفاظ على سرية رمز PIN الحقيقي من المتطفلين
يتضمن DDL615-5HBS من Philips تقنية رمز PIN المخفي والمؤلف من 20 رقمًا، ما يتيح لك إدخال أرقام عشوائية قبل تعيين رمز PIN و/أو بعد ذلك. سيفتح القفل طالما أن الطول الإجمالي للرمز لا يتخطى الـ 20 رقمًا. تحمي هذه الميزة بفعالية رمز PIN الحقيقي الخاص بك من المتطفلين وتحافظ على أمان رمزك.
حماية النُقرة من الفتح بالقوة
عند تعشيق القفل، يبقى المقبض في وضع الأرجحة، ما يتيح رفعه أو الضغط عليه لأسفل من دون لمس النُقرة. يحمي هذا التصميم النُقرة، ما يضمن عدم تضررها حتى أثناء محاولات الدخول بالقوة.
إمساك المقبض والضغط عليه لأسفل لفتح القفل على الفور
يتضمن القفل مستشعر بصمة إصبع شبه موصل مع سرعة تعرّف لا تزيد عن 0,5 ثوانٍ*. عند الإمساك بالمقبض، يتموضع إصبعك بشكل طبيعي على الماسح الضوئي لبصمة الإصبع. عند التعرّف على البصمة، ما عليك سوى الضغط على المقبض لأسفل ليفتح الباب بسهولة، ما يوفّر تجربة مريحة وسريعة.
قابلية الوصول لكل أعضاء الأسرة
استمتع بطرق متنوعة لفتح القفل تتضمن بصمة الإصبع ورمز PIN وبطاقة المفتاح والمفتاح الميكانيكي لضمان قابلية الوصول للأسرة بأكملها.
قُل وداعًا للقلق بشأن البطارية
عند انخفاض فولتية البطارية إلى ما دون 4,8 فولت، يضيء المفتاح “0” على الجهة الأمامية من القفل باللون الأحمر ليذكّرك بضرورة استبدال البطاريات. يتضمن DDL615-5HBS من Philips واجهة من النوع C (USB-C) تتيح لك الاتصال ببنك طاقة بقوة 5 فولت للحصول على الطاقة في الحالات الطارئة. مع هذا الحل البسيط، يمكنك الاطمئنان حيال انخفاض طاقة البطارية وضمان تشغيل القفل الذكي بشكل طبيعي، ما يمنحك راحة البال كل يوم.
تطبيق Home Access: يعمل DDL615-5HBS مع تطبيق "Home Access".
56 مم: تستند البيانات على القياسات الفعلية مع حدّ تسامح يبلغ ±2 مم.
رمز PIN للتحكم بالوصول: مصطلح عام لحلول PIN المؤقتة والمتنوعة، بما في ذلك الرموز لمرة واحدة والرموز المتكررة والرموز المحدودة المدة.
الرموز التي تُستخدم مرة واحدة: يمكن إنشاء ما لا يزيد على 10 رموز فريدة محددة المدة خلال ساعة واحدة.
الرموز المتكررة: إنها الرموز التي يمكن إعادة استخدامها في أوقات محددة من كل أسبوع.
الرموز محدودة المدة: تم تعيين الرموز لتكون صالحة لمدة زمنية محددة.
0,5 ثوانٍ: مستخرجة من تقرير اختبار داخلي.
5 أشهر: هذه بيانات اختبار داخلي، وقد يختلف العمر الفعلي للبطارية بناءً على مدى استخدامها.
نطاقات أخرى: إن مجموعة التثبيت المضمنة مناسبة للأبواب ذات السماكة المذكورة. إذا لم يكن سمك الباب ضمن هذا النطاق، فيُرجى الاتصال بمراكز رعاية المستهلك المعتمدة للقفل الذكي من Philips أو الوكلاء المعينين غير المتصلين بالإنترنت.
قد تختلف لوحة المفاتيح الرقمية الموضحة في صور المنتج عن شاشة العرض الفعلي. يُرجى الرجوع إلى مظهر لوحة المفاتيح الرقمية في أثناء الاستخدام الفعلي.