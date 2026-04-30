    مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000 مراوح طاولة

    CX1030/01

    التصنيف الإجمالي / 5
    مـصممة للهدوء. مبنية للقوة.

    استمتع بتبريد قوي وهادئ مع 3 سرعات ودوران سلس لراحة مخصصة. صُنعت مروحة الطاولة هذه بمواد عالية الجودة وتصميم أنيق وعصري، مما يوفر متانة دائمة وأداء أنيق - مثالية لأي مساحة.

    تبريد قوي وتشغيل هادئ لراحة حقيقية.

    • تدفق هواء قوي يصل إلى 2000 متر مكعب/ساعة
    • تبريد هادئ عند 35 ديسيبل (أ) (1)
    • 3 سرعات لراحة مخصصة
    • دوران وإمالة تلقائية
    • قطر رأس المروحة 35 سم
    تدفق هواء قوي للانتعاش الفوري

    بقدرة تبريد تصل إلى 2000 متر مكعب/ساعة و5 شفرات، توفر هذه المروحة تدفقًا قويًا للهواء يقضي على الهواء الراكد، لتملأ مساحتك بهواء منعش لراحة طوال اليوم.

    تبريد هادئ لراحة بلا إزعاج

    تعمل بمستوى صوت منخفض يبلغ 35 ديسيبل (أ) (1) — مماثل لغرفة نوم هادئة في الليل — توفر هذه المروحة تبريدًا قويًا مع الحفاظ على بيئة هادئة وغير مزعجة، مثالية للنوم أو العمل أو القراءة.

    نسيم بعيد المدى لأقصى درجات التبريد

    استمتع بتدفق هواء منعش يصل إلى مسافة 30 متر، مما يضمن نسيمًا لطيفًا في جميع أنحاء الغرفة. سواء كنت قريبًا أو بعيدًا، استمتع بتبريد متسق أينما كنت.

    3 إعدادات للسرعة لتبريد مخصص

    خصص راحتك مع 3 إعدادات سرعة قابلة للتعديل — تتراوح من نسيم لطيف إلى تدفق هواء قوي. يمكنك تخصيص التبريد ليناسب احتياجاتك بسهولة بمجرد إدارة المقبـض.

    دوران وإمالة تلقائية للوصول إلى كل زاوية

    استمتع بتوزيع هواء مثالي بفضل الدوران التلقائي بزاوية 80° ورأس يميل تلقائيًا بزاوية 30°، ما يوفّر نسيمًا منعشًا يصل إلى كل أرجاء الغرفة ويضمن تغطية هوائية واسعة ومتوازنة.

    صُممت لتدوم طويلاً - تم اختبارها بدقة للتأكد من جودتها

    مع أكثر من 80 عامًا من الخبرة في العناية بالهواء، تجري Philips أكثر من 110 اختبارات جودة صارمة لضمان المتانة والأداء العالي، موسمًا بعد موسم — كل ذلك مدعوم بضمان لمدة عامين لراحة بالك.

    قاعدة كبيرة XL لتعزيز الثبات

    توفر القاعدة الكبيرة للغاية مزيدًا من الثبات، ما يقلل من التذبذب حتى عند السرعات العالية لتجربة تبريد أكثر أمانًا وثقة.

    مـصمم لمنزلك

    تصميم أنيق ومتين يكمل أي ديكور داخلي — مـصمم ليدوم وينتمي إلى منزلك، بقطر رأس يبلغ 35 سم.

    تبريد موفر للطاقة للاستخدام اليومي

    تعمل بقدرة 35 واط فقط، تستهلك هذه المروحة طاقة أقل بـ 70 مرة من مكيف الهواء المحمول القياسي — مما يساعدك على البقاء منتعشًا مع تقليل استهلاك الطاقة والتكاليف بشكل كبير.

    سهولة التركيب والتنظيف

    قم بتجميعها في خطوات قليلة فقط بفضل التصميم البديهي. التنظيف سهل للغاية — ما عليك سوى مسح السطح بقطعة قماش جافة للحفاظ على الأداء الأمثل.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      اللون
      أسود
      لون ثانوي
      رمادي
      المادة الأساسية
      معدنية
      المادة الثانوية
      بلاستيك

    • المواصفات التقنية

      طاقة قصوى
      35 واط
      مستوى الصوت الأدنى
      35 ديسيبل (أ)
      مستوى الصوت الأقصى
      45 ديسيبل (أ)

    • الأداء

      تدفق هواء المروحة
      2000 م³/ساعة

    • مدى الاستفادة

      إعدادات السرعة
      المرحلة الثالثة
      طول سلك الطاقة
      1.8 م
      التأرجح
      80 درجة
      إمالة عمودية
      30 درجة
      جهاز تحكم عن بعد
      لا

    • الوزن والأبعاد

      قطر رأس المروحة
      35 سم
      طول المنتج
      35 سم
      عرض المنتج
      27,6 سم
      ارتفاع المنتج
      48,5 سم
      وزن المنتج
      3,1 كجم
      طول الحزمة
      46,2 سم
      عرض الحزمة
      27,8 سم
      ارتفاع الحزمة
      42,7 سم
      وزن الحزمة
      4,8 كجم

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      0 واط
      الفولتية
      220-240 فولت
      التردد
      50 هرتز

    • الصيانة

      الكفالة
      2

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • (1) مستوى الصوت عند أدنى سرعة.
