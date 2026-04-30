CX1030/01
مـصممة للهدوء. مبنية للقوة.
استمتع بتبريد قوي وهادئ مع 3 سرعات ودوران سلس لراحة مخصصة. صُنعت مروحة الطاولة هذه بمواد عالية الجودة وتصميم أنيق وعصري، مما يوفر متانة دائمة وأداء أنيق - مثالية لأي مساحة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بقدرة تبريد تصل إلى 2000 متر مكعب/ساعة و5 شفرات، توفر هذه المروحة تدفقًا قويًا للهواء يقضي على الهواء الراكد، لتملأ مساحتك بهواء منعش لراحة طوال اليوم.
تعمل بمستوى صوت منخفض يبلغ 35 ديسيبل (أ) (1) — مماثل لغرفة نوم هادئة في الليل — توفر هذه المروحة تبريدًا قويًا مع الحفاظ على بيئة هادئة وغير مزعجة، مثالية للنوم أو العمل أو القراءة.
استمتع بتدفق هواء منعش يصل إلى مسافة 30 متر، مما يضمن نسيمًا لطيفًا في جميع أنحاء الغرفة. سواء كنت قريبًا أو بعيدًا، استمتع بتبريد متسق أينما كنت.
خصص راحتك مع 3 إعدادات سرعة قابلة للتعديل — تتراوح من نسيم لطيف إلى تدفق هواء قوي. يمكنك تخصيص التبريد ليناسب احتياجاتك بسهولة بمجرد إدارة المقبـض.
استمتع بتوزيع هواء مثالي بفضل الدوران التلقائي بزاوية 80° ورأس يميل تلقائيًا بزاوية 30°، ما يوفّر نسيمًا منعشًا يصل إلى كل أرجاء الغرفة ويضمن تغطية هوائية واسعة ومتوازنة.
مع أكثر من 80 عامًا من الخبرة في العناية بالهواء، تجري Philips أكثر من 110 اختبارات جودة صارمة لضمان المتانة والأداء العالي، موسمًا بعد موسم — كل ذلك مدعوم بضمان لمدة عامين لراحة بالك.
توفر القاعدة الكبيرة للغاية مزيدًا من الثبات، ما يقلل من التذبذب حتى عند السرعات العالية لتجربة تبريد أكثر أمانًا وثقة.
تصميم أنيق ومتين يكمل أي ديكور داخلي — مـصمم ليدوم وينتمي إلى منزلك، بقطر رأس يبلغ 35 سم.
تعمل بقدرة 35 واط فقط، تستهلك هذه المروحة طاقة أقل بـ 70 مرة من مكيف الهواء المحمول القياسي — مما يساعدك على البقاء منتعشًا مع تقليل استهلاك الطاقة والتكاليف بشكل كبير.
قم بتجميعها في خطوات قليلة فقط بفضل التصميم البديهي. التنظيف سهل للغاية — ما عليك سوى مسح السطح بقطعة قماش جافة للحفاظ على الأداء الأمثل.
