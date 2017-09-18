CA6707/10
إطالة فترة استخدام الآلة
تسمح لك صيانة الحزمة بالاعتناء بآلات تحضير القهوة بصورة مثالية، من خلال الحفاظ عليها نظيفة والحفاظ على تشغيلها السلس. يرجى استخدام حزمة الصيانة من Philips فقط لضمان فترة استهلاك قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يضمن لك فلتر المياه الجديد AquaClean الحائز براءة اختراع الاستفادة لأقصى حد من آلة تحضير القهوة الأوتوماتيكية بالكامل. عند تغيير فلتر الآلة عند الحاجة، لن يتعيّن عليك إزالة الترسبات الكلسية منها لغاية 5000 كوب مع الاستمتاع بالمياه النظيفة والنقية. فضلًا عن ذلك، وكميزة إضافية، يتم إلغاء تنشيط منبّه الإعلام الخاص بإزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا عند تثبيت فلتر AquaClean في آلة القهوة.
بفضل شحم التزييت، يمكنك الحفاظ على أفضل حالة لمجموعة التخمير في آلة تحضير الإسبريسو. تجدر الإشارة إلى أن الشحم آمن بالكامل للاستخدام من قبل المستهلك.
يطيل فلتر المياه فترة استهلاك ماكينة الإسبريسو، مما يضمن لك إمكانية الاستمتاع بالقهوة الأفضل مذاقًا لمدة أطول.
ستساعدك مجموعة الصيانة في الحفاظ على أفضل حالة لآلة تحضير القهوة مع مرور الوقت، من خلال ضمان توفر كل عناصر التنظيف في متناول يديك عندما تحتاج إليها.
يرجى استخدام منتجات Philips الاستهلاكية فقط لضمان أقصى فترة استخدام قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco.
تحافظ أقراص إزالة زيت القهوة ومنظّف مجرى الحليب من Philips على فعالية آلة تحضير الإسبريسو للحصول على أفضل النتائج. ننصحك بإجراء هذه الدورات مرة كل شهر على الأقل
تضمن صيانة آلة تحضير الإسبريسو من Philips وSaeco بانتظام الحصول على أفضل مذاق ونكهة.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
التوافق
الوزن والأبعاد
متانة
بلد المنشأ
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