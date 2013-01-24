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إطالة فترة استخدام الآلة
تسمح لك مجموعة الصيانة بالاعتناء بآلة تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل بصورة مثالية من خلال الحفاظ على نظافتها وعملها بطريقة سلسة. يتميّز كل مكوّن من هذه المجموعة بوظيفة محددة للحفاظ على آلتك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إطالة فترة استخدام الآلة
تسمح لك مجموعة الصيانة بالاعتناء بآلة تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل بصورة مثالية من خلال الحفاظ على نظافتها وعملها بطريقة سلسة. يتميّز كل مكوّن من هذه المجموعة بوظيفة محددة للحفاظ على آلتك. إكتشف كلّ المميزات
يضمن لك فلتر المياه الجديد AquaClean الحائز براءة اختراع الاستفادة لأقصى حد من آلة تحضير القهوة الأوتوماتيكية بالكامل. عند تغيير فلتر الآلة عند الحاجة، لن يتعيّن عليك إزالة الترسبات الكلسية منها لغاية 5000 كوب مع الاستمتاع بالمياه النظيفة والنقية. فضلًا عن ذلك، وكميزة إضافية، يتم إلغاء تنشيط منبّه الإعلام الخاص بإزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا عند تثبيت فلتر AquaClean في آلة القهوة.
بفضل شحم التزييت، يمكنك الحفاظ على أفضل حالة لمجموعة التخمير في آلة تحضير الإسبرسو. تجدر الإشارة إلى أن الشحم آمن بالكامل للاستخدام من قبل المستهلك.
يطيل فلتر المياه فترة استهلاك ماكينة الإسبرسو، مما يضمن لك إمكانية الاستمتاع بالقهوة الأفضل مذاقًا لمدة أطول.
ستساعدك مجموعة الصيانة في الحفاظ على أفضل حالة لآلة تحضير القهوة مع مرور الوقت، من خلال ضمان توفر كل عناصر التنظيف في متناول يديك عندما تحتاج إليها.
استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط لضمان تشغيل الآلة بسلاسة لمدة أطول. إن المنتجات القابلة للاستهلاك من Philips هي المنتجات القابلة للاستهلاك الموصى بها الوحيدة للاستخدام مع آلات Philips وSaeco.
تحافظ أقراص إزالة زيت القهوة ومنظّف مجرى الحليب من Philips على فعالية آلة تحضير الإسبرسو للحصول على أفضل النتائج. ننصحك بإجراء هذه الدورات مرة كل شهر على الأقل
تضمن صيانة آلة تحضير الإسبرسو من Philips وSaeco بانتظام الحصول على أفضل مذاق ونكهة.
المواصفات التقنية