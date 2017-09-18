تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

يضمن لك فلتر المياه الجديد AquaClean الحائز براءة اختراع الاستفادة لأقصى حد من آلة تحضير القهوة الأوتوماتيكية بالكامل. عند تغيير فلتر الآلة عند الحاجة، لن يتعيّن عليك إزالة الترسبات الكلسية منها لغاية 5000 كوب مع الاستمتاع بالمياه النظيفة والنقية. فضلًا عن ذلك، وكميزة إضافية، يتم إلغاء تنشيط منبّه الإعلام الخاص بإزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا عند تثبيت فلتر AquaClean في آلة القهوة.