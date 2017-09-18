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  • إطالة فترة استخدام الآلة إطالة فترة استخدام الآلة إطالة فترة استخدام الآلة

    مجموعة الصيانة

    CA6707/10

    إطالة فترة استخدام الآلة

    تسمح لك صيانة الحزمة بالاعتناء بآلات تحضير القهوة بصورة مثالية، من خلال الحفاظ عليها نظيفة والحفاظ على تشغيلها السلس. يرجى استخدام حزمة الصيانة من Philips فقط لضمان فترة استهلاك قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة الصيانة

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    إطالة فترة استخدام الآلة

    تخمير قهوة بمذاق ألذ

    • مثل CA6707/00 تمامًا
    • مجموعة الحماية الكاملة
    • فلتر AquaClean (عدد 2) والشحم
    • منظّف مجرى الحليب (6) ومزيل زيت (6)
    تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

    تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

    يضمن لك فلتر المياه الجديد AquaClean الحائز براءة اختراع الاستفادة لأقصى حد من آلة تحضير القهوة الأوتوماتيكية بالكامل. عند تغيير فلتر الآلة عند الحاجة، لن يتعيّن عليك إزالة الترسبات الكلسية منها لغاية 5000 كوب مع الاستمتاع بالمياه النظيفة والنقية. فضلًا عن ذلك، وكميزة إضافية، يتم إلغاء تنشيط منبّه الإعلام الخاص بإزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا عند تثبيت فلتر AquaClean في آلة القهوة.

    حافظ على سلاسة عمل الأجزاء المتحركة في آلتك

    حافظ على سلاسة عمل الأجزاء المتحركة في آلتك

    بفضل شحم التزييت، يمكنك الحفاظ على أفضل حالة لمجموعة التخمير في آلة تحضير الإسبريسو. تجدر الإشارة إلى أن الشحم آمن بالكامل للاستخدام من قبل المستهلك.

    المياه النقية تطيل عمر ماكينة الإسبريسو

    المياه النقية تطيل عمر ماكينة الإسبريسو

    يطيل فلتر المياه فترة استهلاك ماكينة الإسبريسو، مما يضمن لك إمكانية الاستمتاع بالقهوة الأفضل مذاقًا لمدة أطول.

    6 أشهر من الحماية الكاملة

    6 أشهر من الحماية الكاملة

    ستساعدك مجموعة الصيانة في الحفاظ على أفضل حالة لآلة تحضير القهوة مع مرور الوقت، من خلال ضمان توفر كل عناصر التنظيف في متناول يديك عندما تحتاج إليها.

    استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط

    استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط

    يرجى استخدام منتجات Philips الاستهلاكية فقط لضمان أقصى فترة استخدام قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco.

    حماية آلات تحضير الإسبريسو من الانسداد بفعل البقايا

    حماية آلات تحضير الإسبريسو من الانسداد بفعل البقايا

    تحافظ أقراص إزالة زيت القهوة ومنظّف مجرى الحليب من Philips على فعالية آلة تحضير الإسبريسو للحصول على أفضل النتائج. ننصحك بإجراء هذه الدورات مرة كل شهر على الأقل

    تحافظ على مذاق القهوة مع مرور الوقت

    تحافظ على مذاق القهوة مع مرور الوقت

    تضمن صيانة آلة تحضير الإسبريسو من Philips وSaeco بانتظام الحصول على أفضل مذاق ونكهة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      أكسسوار
      الشهادات
      نعم

    • المواصفات التقنية

      المحتويات في العلبة
      منظف دائرة الحليب، مزيل زيت القهوة، فلتر AquaClean، وشحم التزييت

    • التوافق

      الآلات
      لكل ملحق مواصفات مختلفة

    • الوزن والأبعاد

      طول الحزمة
      12,8 سم
      عرض الحزمة
      12.,80 سم
      ارتفاع الحزمة
      16,50 سم

    • متانة

      التغليف
      70% مواد معاد تدويرها
      دليل المستخدم
      >75% ورق معاد تدويره
      تاريخ انتهاء الصلاحية
      خاص بالمنتج

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      تم التجميع في رومانيا

    Badge-D2C

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    الآراء

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    • بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.
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