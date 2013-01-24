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مجموعة الصيانة

CA6707/10
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التصنيف الإجمالي / 5
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    مجموعة الصيانة

    CA6707/10
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    إطالة فترة استخدام الآلة

    تسمح لك مجموعة الصيانة بالاعتناء بآلة تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل بصورة مثالية من خلال الحفاظ على نظافتها وعملها بطريقة سلسة. يتميّز كل مكوّن من هذه المجموعة بوظيفة محددة للحفاظ على آلتك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    تسمح لك مجموعة الصيانة بالاعتناء بآلة تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل بصورة مثالية من خلال الحفاظ على نظافتها وعملها بطريقة سلسة. يتميّز كل مكوّن من هذه المجموعة بوظيفة محددة للحفاظ على آلتك. إكتشف كلّ المميزات

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      تخمير قهوة بمذاق ألذ

      • مثل CA6707/00 تمامًا
      • مجموعة الحماية الكاملة
      • فلتر AquaClean (عدد 2) والشحم
      • منظّف مجرى الحليب (6) ومزيل زيت (6)
      تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

      تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

      يضمن لك فلتر المياه الجديد AquaClean الحائز براءة اختراع الاستفادة لأقصى حد من آلة تحضير القهوة الأوتوماتيكية بالكامل. عند تغيير فلتر الآلة عند الحاجة، لن يتعيّن عليك إزالة الترسبات الكلسية منها لغاية 5000 كوب مع الاستمتاع بالمياه النظيفة والنقية. فضلًا عن ذلك، وكميزة إضافية، يتم إلغاء تنشيط منبّه الإعلام الخاص بإزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا عند تثبيت فلتر AquaClean في آلة القهوة.

      حافظ على سلاسة عمل الأجزاء المتحركة في آلتك

      حافظ على سلاسة عمل الأجزاء المتحركة في آلتك

      بفضل شحم التزييت، يمكنك الحفاظ على أفضل حالة لمجموعة التخمير في آلة تحضير الإسبرسو. تجدر الإشارة إلى أن الشحم آمن بالكامل للاستخدام من قبل المستهلك.

      المياه النقية تطيل عمر ماكينة الإسبرسو

      المياه النقية تطيل عمر ماكينة الإسبرسو

      يطيل فلتر المياه فترة استهلاك ماكينة الإسبرسو، مما يضمن لك إمكانية الاستمتاع بالقهوة الأفضل مذاقًا لمدة أطول.

      6 أشهر من الحماية الكاملة

      6 أشهر من الحماية الكاملة

      ستساعدك مجموعة الصيانة في الحفاظ على أفضل حالة لآلة تحضير القهوة مع مرور الوقت، من خلال ضمان توفر كل عناصر التنظيف في متناول يديك عندما تحتاج إليها.

      استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط

      استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط

      استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط لضمان تشغيل الآلة بسلاسة لمدة أطول. إن المنتجات القابلة للاستهلاك من Philips هي المنتجات القابلة للاستهلاك الموصى بها الوحيدة للاستخدام مع آلات Philips وSaeco.

      حماية آلات تحضير الإسبرسو من الانسداد بفعل البقايا

      حماية آلات تحضير الإسبرسو من الانسداد بفعل البقايا

      تحافظ أقراص إزالة زيت القهوة ومنظّف مجرى الحليب من Philips على فعالية آلة تحضير الإسبرسو للحصول على أفضل النتائج. ننصحك بإجراء هذه الدورات مرة كل شهر على الأقل

      تحافظ على مذاق القهوة مع مرور الوقت

      تحافظ على مذاق القهوة مع مرور الوقت

      تضمن صيانة آلة تحضير الإسبرسو من Philips وSaeco بانتظام الحصول على أفضل مذاق ونكهة.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        ويتضمّن
        شحم التزييت وفلتر AquaClean (عدد 2) وأقراص إزالة زيت القهوة (عدد 6) وأكياس منظّف مجرى الحليب (عدد 6)

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          • بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.